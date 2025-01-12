Продолжается конкурс «Голос океана»

ADEX Голос океана - это Фото, конкурс видео и искусства, приуроченный к ежегодному мероприятию Asia Dive Expo (ADEX) в Сингапуре, претендует на звание крупнейшего и самого продолжительного шоу дайвинга в Азии.

Фестиваль ADEX Ocean Festival 4, который пройдет с 6 по 2025 апреля, завершится выбором жюри победителей и призеров в различных категориях конкурса вживую на сцене. Они также выберут победителя в номинации «Лучший из шоу».

В этом году фестиваль посвящен головоногим моллюскам и описывается как «праздник поведения морских обитателей», в то время как ADEX Voice of the Ocean 2025 включает в свои категории как «Голос океана», так и «Голос головоногих моллюсков», а также «Водные пейзажи», «Художественные работы» и «Короткометражный фильм».

В состав жюри входят Беркли Уайт, Эрин Куигли, Кей Берн Лим, Николас Реми, Роберт Стэнсфилд и Уильям Тан, а также морской биолог Хлоя Харви, исполнительный директор Reef-World Foundation, выступающая в качестве специального консультанта по поведению животных.

Главный приз — подводный бокс Seacam стоимостью до 10,000 10 долларов США. Дополнительная информация о конкурсе и заявки, стоимость которых составляет XNUMX долларов США за заявку, могут быть поданы через ПогружениеФотогид сайт до 1 марта текущего года.

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