Открыты фотоконкурсы UPY и DPG

В начале ноября стартуют два крупных конкурса подводной фотографии: британский «Подводный фотограф года» (UPY) 2025 и по ту сторону Атлантики — конкурс подводной фотографии DPG Masters 2024, в котором особое внимание уделяется крупным призам и который включает видеосъемку.

Конкурс UPY, который делает упор на престиж и обратную связь, открыт для заявок с сегодняшнего дня и до 4 января. «UPY — самый важный конкурс для подводных фотографов, и он всегда полон удивительных изображений, которые демонстрируются впервые», — говорит председатель жюри Алекс Мастард.

«В 2025 году исполняется 60 лет с тех пор, как Фил Смит впервые был удостоен звания «Подводный фотограф года». Сегодня конкурс по-настоящему международный, и победители приезжают со всего мира. Наши последние три победителя были сделаны подо льдом в Северном Ледовитом океане, в окрашенных танином водах реки Амазонки и ночью вблизи экватора на Мальдивах.

«Конкурс открыт для всех стилей подводная фотография; фотографии, сделанные в затопленных шахтах и ​​плавательных бассейнах, уже были отмечены наградами».

Новым дополнением стала категория «Коралловые рифы», отражающая среду обитания, которая, как утверждают, является «самой красочной и самой высокой концентрацией жизни на нашей планете, но при этом находится на грани климатического кризиса».

Остальные 12 категорий — «Широкоугольная съемка», «Макросъемка», «Затонувшие объекты», «Поведение», «Портрет», «Черно-белая съемка», «Компактная съемка», «Перспективы» и три секции британских вод — «Широкоугольная съемка», «Макросъемка» и «Жить вместе», а также раздел «Сохранение морской среды» Фонда «Спасите наши моря».

Конкурс включает в себя индивидуальную систему результатов, которая предоставляет фотографам обратную связь о том, насколько далеко продвинулось каждое изображение в конкурсе, так что все участники получают выгоду от участия. Подробные комментарии судей также публикуются вместе с победившими работами.

В состав жюри, как обычно, входят фотографы Мастард, Питер Роулендс и Тобиас Фридрих, а победители будут объявлены на церемонии награждения в лондонском районе Мейфэр.

Плата за участие составляет 20, 35 или 45 фунтов стерлингов за три, 10 или 20 изображений соответственно в каждой категории (за исключением категории «Охрана морской среды», где оплата бесплатна для пяти работ). Подробную информацию о том, как принять участие, можно найти здесь.

Конкурс подводной съемки DPG Masters

Абсолютным победителем DPG Masters 2023 года стал Сулиман Алатики (DPG Masters)

Тем временем конкурс подводной съемки DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 также открыт для заявок от подводных фотографов и видеооператоров всех уровней — с фондом дайверов.день отдыха и призы в виде фотооборудования на сумму более 80,000 XNUMX долларов США.

Участники этого конкурса могут соревноваться в девяти категориях: традиционная съемка, макросъемка, широкоугольная съемка, съемка сверху и снизу, съемка консервации, съемка в черной воде, портфолио, компактная съемка и короткометражный фильм.

Создатель имиджа, который стоит за лучшим номером среди победителей в категориях, теперь будет коронован как DPG Grand Master 2024 (ранее награда была за «Best Of Show»). Этот человек выигрывает как главный приз за поездку, так и главный приз за снаряжение.

«Общий призовой фонд — самый большой из всех, что у нас были, с невероятными дайвинг-турами и оборудованием для съемки», — говорят организаторы соревнований Джо Теппер и Ян Бонгсо-Селдруп. «А наши рекордные девять категорий дают любителям и профессионалам возможность победить, независимо от их специализации или системы камер».

«Мы также рады присудить новый титул абсолютному победителю — Гранд Мастер DPG — и не сомневаемся, что нашим судьям будет непросто выбрать его или ее среди всех талантливых участников».

Для внимательных дайверов, которые думали, что фотография, отличная от показанной выше, была абсолютным победителем 2023 года, это потому, что Марко Гарджуло, как оказалось, не соблюдал правила конкурса. Его изображение было позже дисквалифицированный и решение было отменено, с Сулейманом Алатики и Желаю хорошо вступая в брешь.

В результате этого инцидента, для последнего конкурса DPG (DivePhotoGuide) назначил председателя жюри, который присоединится к судьям и «будет более тщательно, чем когда-либо, изучать изображения».

Как и прежде, 15% от суммы пожертвований будут направлены на сохранение морской среды. Стоимость участия составляет 10 долларов США (7.80 фунтов стерлингов) за изображение или видео, а прием заявок заканчивается 31 декабря, с полной информацией о Мастерс DPG 2024 сайт.

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