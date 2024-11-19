Подводные достопримечательности повысят осведомленность о Балеарских островах 

Пятый ежегодный конкурс MARE для морских жителей Балеарского и Средиземного морей фотография Победители были объявлены 15 ноября. Организаторы «Аудиовизуального конкурса по сохранению Балеарского моря» провели церемонию награждения в Меркадале на острове Менорка.
Двести подводных фотографов, соревнующихся в подкатегориях секций Expert Adult, Amateur Adult и Youth, представили около 1,400 фотографий, борясь за денежные призы и подводное оборудование на сумму 10,000 26 евро. Победителями стали XNUMX человек, включая почетные упоминания за работы в дополнительных категориях Marine Protected Areas и Water Quality.
В состав жюри вошли: защитник природы Дебора Моррисон, Фото- журналист и документалист Пеп Бонет и подводный фотограф Рафаэль Фернандес Кабальеро. Отобранные ими работы станут частью выставки, которая будет гастролировать по Балеарским островам в 2025 году.
«Когда экологические проблемы, с которыми сталкивается наше море, становятся все более очевидными, приверженность каждого из вас приобретает особую актуальность», — сказал Тони Периано, директор по устойчивым проектам Совета острова Менорка, участникам и спонсорам. «Этот конкурс — не только демонстрация художественного таланта, но и мощный призыв к сохранению и уважению к природному миру».
Эксперт для взрослых
Любительский взрослый
Молодежь
Морские охраняемые районы
Качество воды
Популярное голосование
Фотография, получившая наибольшее количество голосов публики (350 из 3,376), не вошла в число претендентов жюри — ее В конце лета Микель Гомила.
MARE был задуман и финансирован Фонд Мариллеса направлена на повышение осведомленности о необходимости сохранения Балеарского моря и, как утверждается, поддерживается большинством природоохранных органов Балеарских островов и девятью дайвинг-центрами.
По данным MARE, с момента начала конкурса в 2020 году из более чем 5,000 полученных изображений почти половина была передана в дар для использования в целях сохранения природы.
«Существуют сотни фотографий, которые показывают нам красоту подводного мира, но также напоминают нам о растущем давлении на эту экосистему и острой необходимости объединить усилия для ее защиты», — сказал директор Фонда Мариллиса Аниол Эстебан.
«Мы уже говорили об этом в прошлом году, и, к сожалению, мы не можем обновить эти данные, поскольку защита не усилилась: только 0.07% моря, которое нас окружает, находится под надежной защитой, в то время как такие виды, как эскато или рыбы-гитары недавно исчезли, а другие, такие как морские коньки, стали редкостью.
«MARE чествует морскую жизнь со страстью и преданностью, но также бросает нам вызов действовать. Пришло время работать вместе, чтобы наполнить наши воды жизнью и надеждой для будущих поколений!» Узнать больше о ежегодном конкурсе MARE.
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