Подводные достопримечательности повысят осведомленность о Балеарских островах 

Пятый ежегодный конкурс MARE для морских жителей Балеарского и Средиземного морей фотография Победители были объявлены 15 ноября. Организаторы «Аудиовизуального конкурса по сохранению Балеарского моря» провели церемонию награждения в Меркадале на острове Менорка.

Двести подводных фотографов, соревнующихся в подкатегориях секций Expert Adult, Amateur Adult и Youth, представили около 1,400 фотографий, борясь за денежные призы и подводное оборудование на сумму 10,000 26 евро. Победителями стали XNUMX человек, включая почетные упоминания за работы в дополнительных категориях Marine Protected Areas и Water Quality.

В состав жюри вошли: защитник природы Дебора Моррисон, Фото- журналист и документалист Пеп Бонет и подводный фотограф Рафаэль Фернандес Кабальеро. Отобранные ими работы станут частью выставки, которая будет гастролировать по Балеарским островам в 2025 году.

«Когда экологические проблемы, с которыми сталкивается наше море, становятся все более очевидными, приверженность каждого из вас приобретает особую актуальность», — сказал Тони Периано, директор по устойчивым проектам Совета острова Менорка, участникам и спонсорам. «Этот конкурс — не только демонстрация художественного таланта, но и мощный призыв к сохранению и уважению к природному миру».

Эксперт для взрослых

Баклан и Помфрет (Виктор де Вальес Ибаньес)

Виды Ибицы (Айноа Эскурра)

Спасите Посидонию (Клаудио Палмисано)

Маргалида Морская (Нестор Карда Арока)

Любительский взрослый

Перо (Иван Руис Льобера)

Рыба Посмертно (Сесар Висенте-Гарсия)

Seahorse (Хосе Сальмерон Перес)

Мастер ручек (Фернандо Эстареллас Кальдерон)

Антенны (Алекс Морелл)

Молодежь

Терновый Лес (Кати Санс Тоус, 10)

Симбиоз мурены (Кензо Сегура Барахас, 12)

кляпцы (Луна Мас Эскандель, 13)

Крылья дракона (Жоан Санс Тоус, 13)

Новая жизнь (Пабло Анхель Венам Мартинес, 15 лет)

Морские охраняемые районы

Теперь ты видишь меня, теперь нет (Тато Дамиани)

Пересекающиеся взгляды (Тони Хуан)

Под Прибоем (Ксавье Мас Ферра)

Качество воды

Песчаный коридор (Виктор де Вальес Ибаньес)

Диалоги в сумерках медузы (Тео Белафонте)

Оазис красок в Балеарском море (Педро Риера Льомпарт)

Популярное голосование

Фотография, получившая наибольшее количество голосов публики (350 из 3,376), не вошла в число претендентов жюри — ее В конце лета Микель Гомила.

В конце лета (Мигель Гомила)

MARE был задуман и финансирован Фонд Мариллеса направлена ​​на повышение осведомленности о необходимости сохранения Балеарского моря и, как утверждается, поддерживается большинством природоохранных органов Балеарских островов и девятью дайвинг-центрами.

По данным MARE, с момента начала конкурса в 2020 году из более чем 5,000 полученных изображений почти половина была передана в дар для использования в целях сохранения природы.

«Существуют сотни фотографий, которые показывают нам красоту подводного мира, но также напоминают нам о растущем давлении на эту экосистему и острой необходимости объединить усилия для ее защиты», — сказал директор Фонда Мариллиса Аниол Эстебан.

«Мы уже говорили об этом в прошлом году, и, к сожалению, мы не можем обновить эти данные, поскольку защита не усилилась: только 0.07% моря, которое нас окружает, находится под надежной защитой, в то время как такие виды, как эскато или рыбы-гитары недавно исчезли, а другие, такие как морские коньки, стали редкостью.

«MARE чествует морскую жизнь со страстью и преданностью, но также бросает нам вызов действовать. Пришло время работать вместе, чтобы наполнить наши воды жизнью и надеждой для будущих поколений!» Узнать больше о ежегодном конкурсе MARE.

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