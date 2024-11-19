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Подводные достопримечательности повысят осведомленность о Балеарских островах 

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Хранитель реликвии Сес Льюметес (Педро Риера Льомпарт), один из победителей в категории «Взрослый эксперт»
Хранитель реликвии Сес Льюметес (Педро Риера Льомпарт), один из победителей в категории «Взрослый эксперт»

Пятый ежегодный конкурс MARE для морских жителей Балеарского и Средиземного морей фотография Победители были объявлены 15 ноября. Организаторы «Аудиовизуального конкурса по сохранению Балеарского моря» провели церемонию награждения в Меркадале на острове Менорка. 

Двести подводных фотографов, соревнующихся в подкатегориях секций Expert Adult, Amateur Adult и Youth, представили около 1,400 фотографий, борясь за денежные призы и подводное оборудование на сумму 10,000 26 евро. Победителями стали XNUMX человек, включая почетные упоминания за работы в дополнительных категориях Marine Protected Areas и Water Quality.

В состав жюри вошли: защитник природы Дебора Моррисон, Фото- журналист и документалист Пеп Бонет и подводный фотограф Рафаэль Фернандес Кабальеро. Отобранные ими работы станут частью выставки, которая будет гастролировать по Балеарским островам в 2025 году.

«Когда экологические проблемы, с которыми сталкивается наше море, становятся все более очевидными, приверженность каждого из вас приобретает особую актуальность», — сказал Тони Периано, директор по устойчивым проектам Совета острова Менорка, участникам и спонсорам. «Этот конкурс — не только демонстрация художественного таланта, но и мощный призыв к сохранению и уважению к природному миру».

Содержание

Эксперт для взрослых

Баклан и Помфрет (Виктор де Валлес Ибаньес)
Баклан и Помфрет (Виктор де Вальес Ибаньес)
Виды на Ибицу (Айноа Эзкурра)
Виды Ибицы (Айноа Эскурра)
Спасите Посидонию (Клаудио Пальмизано)
Спасите Посидонию (Клаудио Палмисано)
Маргалида Морская (Нестор Карда Арока)
Маргалида Морская (Нестор Карда Арока)

Любительский взрослый

Featherduster (Иван Руис Льобера)
Перо (Иван Руис Льобера)
Fish Post Mortem (Сезар Висенте-Гарсия)
Рыба Посмертно (Сесар Висенте-Гарсия)
Морской конек (Хосе Сальмерон Перес)
Seahorse (Хосе Сальмерон Перес)
Мастер ручек (Фернандо Эстареллас Кальдерон)
Мастер ручек (Фернандо Эстареллас Кальдерон)
Антенны (Алекс Морелл)
Антенны (Алекс Морелл)

Молодежь

Лес Терний (Cati Sans Tous, 10)
Терновый Лес (Кати Санс Тоус, 10)
Симбиоз мурены (Кензо Сегура Барахас, 12 лет)
Симбиоз мурены (Кензо Сегура Барахас, 12)
Барнаклс (Луна Мас Эсканделл, 13 лет)
кляпцы (Луна Мас Эскандель, 13)
Крылья дракона (Жоан Санс Тус, 13 лет)
Крылья дракона (Жоан Санс Тоус, 13)
Новая жизнь (Пабло Анхель Венам Мартинес, 15 лет)
Новая жизнь (Пабло Анхель Венам Мартинес, 15 лет)

Морские охраняемые районы

То ты меня видишь, то нет (Тато Дамиани)
Теперь ты видишь меня, теперь нет (Тато Дамиани)
Перекрестные взгляды (Тони Хуан)
Пересекающиеся взгляды (Тони Хуан)
Под прибоем (Ксавье Мас Ферра)
Под Прибоем (Ксавье Мас Ферра)

Качество воды

Песчаный коридор (Виктор де Валлес Ибаньес)
Песчаный коридор (Виктор де Вальес Ибаньес)
Диалоги в сумерках медузы (Тео Белафонте)
Диалоги в сумерках медузы (Тео Белафонте)
Оазис цветов в Балеарском море (Педро Риера Льомпарт)
Оазис красок в Балеарском море (Педро Риера Льомпарт)

Фотография, получившая наибольшее количество голосов публики (350 из 3,376), не вошла в число претендентов жюри — ее В конце лета Микель Гомила. 

В конце лета (Мигель Гомила)
В конце лета (Мигель Гомила)

MARE был задуман и финансирован Фонд Мариллеса направлена ​​на повышение осведомленности о необходимости сохранения Балеарского моря и, как утверждается, поддерживается большинством природоохранных органов Балеарских островов и девятью дайвинг-центрами.

По данным MARE, с момента начала конкурса в 2020 году из более чем 5,000 полученных изображений почти половина была передана в дар для использования в целях сохранения природы. 

«Существуют сотни фотографий, которые показывают нам красоту подводного мира, но также напоминают нам о растущем давлении на эту экосистему и острой необходимости объединить усилия для ее защиты», — сказал директор Фонда Мариллиса Аниол Эстебан. 

«Мы уже говорили об этом в прошлом году, и, к сожалению, мы не можем обновить эти данные, поскольку защита не усилилась: только 0.07% моря, которое нас окружает, находится под надежной защитой, в то время как такие виды, как эскато или рыбы-гитары недавно исчезли, а другие, такие как морские коньки, стали редкостью. 

«MARE чествует морскую жизнь со страстью и преданностью, но также бросает нам вызов действовать. Пришло время работать вместе, чтобы наполнить наши воды жизнью и надеждой для будущих поколений!» Узнать больше о ежегодном конкурсе MARE.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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