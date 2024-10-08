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Стая головастиков запечатлела лучшего фотографа дикой природы года

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«Рой жизни» Шейна Гросса / Фотографа дикой природы года
«Рой жизни» Шейна Гросса / Фотографа дикой природы года

Фотографом дикой природы года снова стал подводный фотограф — канадец Шейн Гросс, чей Рой Жизни выиграл категорию «Водно-болотные угодья: Большая картина» и главный приз на престижном мероприятии этого года. Победители были объявлены в прямом эфире в Музее естественной истории Лондона вчера вечером (8 сентября).

Фотожурналист, занимающийся сохранением морской среды, который уже добился успеха в этом конкурсе, несколько часов плавал с маской и трубкой в ​​озере Кедр на острове Ванкувер в Британской Колумбии, проплывая сквозь ковры из кувшинок, и смотрел под ними, как мимо проплывала масса головастиков западной жабы. Ему нужно было быть осторожным, чтобы не потревожить тонкие слои ила и водорослей, покрывающих дно озера.

Головастики западной жабы, вид, находящийся под угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания и хищничества, выплывают из более безопасных глубин озера, уклоняясь от хищников в попытке достичь мелководья, чтобы поесть. Они вырастают в жаб через 4–12 недель после вылупления, но только около 1% доживают до взрослого возраста.

(Снято на Nikon D500 + объектив Tokina fisheye 10-17 мм f/3.5–4.5 при 11 мм, бокс Aquatica, две вспышки Sea & Sea. 1/200 с при f/13, ISO 640) 

Рой Жизни был выбран из рекордного числа 59,228 117 заявок из XNUMX стран и территорий для победы в конкурсе «Фотограф года дикой природы», который разработан и проводится Музеем естественной истории (NHM).

«Жюри было очаровано сочетанием света, энергии и связи между окружающей средой и головастиками», — сказала председатель жюри и редактор Кэти Моран о победившем снимке. «Мы были в равной степени взволнованы добавлением нового вида в архив Wildlife Photographer of the Year. 

«За последние несколько лет конкурс привлек внимание к средам и видам, которые часто упускаются из виду, но которые вызывают такое же удивление и восторг, когда ими делятся, как и более привычные для фотографов дикие животные и дикие места». 

Содержание

Подводные изображения

Из 18 победителей в категориях, четыре можно было бы назвать подводными изображениями. Каждая работа была оценена анонимно международной группой экспертов на оригинальность, повествование, техническое совершенство и этическую практику. 

В категории «Подводное фото» победу одержал фотограф из Великобритании и Австралии Мэтью Смит. Под ватерлинией, на котором изображен любопытный молодой морской леопард подо льдами Антарктиды в гавани Парадайз. 

Под водой Мэтью Смита / Фотограф года дикой природы
Под водой Мэтью Смита / Фотограф года дикой природы

Для получения разделенного изображения Смит использовал специально разработанное им удлинительное устройство для передней части своего подводного бокса. 

В своей первой встрече с морским леопардом он наблюдал, как тот несколько раз пролетал близко. «Когда он посмотрел прямо в объектив, я понял, что у меня есть что-то хорошее», — сказал он. На данный момент морские леопарды остаются широко распространенными и многочисленными, но чрезмерный вылов рыбы, отступление морского льда и потепление воды означают, что их основные источники пищи — криль и пингвины — приходят в упадок.

(Снято с помощью Nikon Z 7 II + объектива 14–30 мм f/4, нейтрального градиентного фильтра, корпуса Aquatica AZ6/7 + купольного порта 12 дюймов Matty Smith для раздельного снимка, вспышек Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200 с при f/11, ISO 640)

«Дельфины леса» Томаса Песчака / Фотографа дикой природы года
«Дельфины леса» Томаса Песчака / Фотографа дикой природы года

Дельфины леса Томас Песчак (Германия/ЮАР) получил премию Photojournalist Story. На нем изображен амазонский речной дельфин, один из двух видов пресноводных дельфинов, обитающих в бассейнах Амазонки и Ориноко, и единственный, который эволюционировал для исследования сезонно затапливаемой лесной среды обитания.

Находящиеся под угрозой исчезновения китообразные, также известные как Ботос или розовые речные дельфины, имеют сложные отношения с людьми, говорит Песчак. Согласно традиционным верованиям Амазонии, они могут принимать человеческий облик, и их одновременно почитают и боятся, однако другие видят в них воров рыбы из сетей, которые заслуживают убийства.

Песчак делал свои снимки в районах Бразилии и Колумбии, где местные общины создают туристам возможности для встречи с дельфинами, что усложняет ситуацию тем, что, если их подкармливают люди, дельфины, как правило, заболевают, а молодые особи не учатся охотиться самостоятельно.

(Снято с помощью Nikon Z 9 + объектива 14–30 мм f/4 при 16 мм. 1/320 с при f/6.3, ISO 1250)

«Серенгети на море» Сейджа Оно / Фотографа дикой природы года
«Серенгети на море» Сейджа Оно / Фотографа дикой природы года

Серенгети моря фотографа из США Сейджа Оно выиграла премию Rising Star Portfolio Award. Изображение было сделано в гигантских лесах водорослей Национального морского заповедника залива Монтерей в Калифорния

Икра трубчатой ​​рыбы будет блекнуть по мере развития эмбрионов, но Оно поймал их сверкающими, как рубины, рядом с золотыми, светящимися, наполненными газом плавучими элементами водорослей. Зеленые зазубренные края листьев водорослей завершили простую композицию.

(Снято на Nikon D850 + объектив 60 мм f/2.8, корпус Nauticam NA-D850, две вспышки Sea & Sea YS-D2J. 1/160 с при f/14, ISO 250) 

«Wetland Wrestle» Карин Айгнер / Фотограф года в области дикой природы
«Wetland Wrestle» Карин Айгнер / Фотограф года в области дикой природы

Пятое водное изображение, хотя и снятое над поверхностью, было Борьба на болотах американского фотографа Карин Айгнер, и победила в категории «Поведение: амфибии и рептилии». Когда она вела туристическую группу по шоссе Транспантанейра, Мату-Гросу в Бразилии, она остановилась, чтобы сфотографировать болотных оленей, когда заметила странную фигуру, плавающую в воде. 

В бинокль она увидела, как желтая анаконда обвилась вокруг морды каймана якаре, и наблюдала, как они боролись, хотя, по ее словам, было трудно определить, кто из них был агрессором. 

Кайманы едят змей, а анаконды по мере роста включают в свой рацион других рептилий. На спине змеи находятся два табанида, кровососущих слепня, которые охотятся на рептилий.

(Снято с помощью Sony α1 + объектив 200-600 мм f/5.6–6.3. 1/400 с при f/16, ISO 800)

«Защитники нашей планеты»

«Долголетие премии «Фотограф дикой природы года» свидетельствует о жизненной важности и растущем уважении к нашему природному миру», — сказал директор NHM доктор Даг Гурр. 

«Мы рады представить такие вдохновляющие изображения в портфолио этого года — это фотографии, которые не только поощряют дальнейшие усилия по сохранению дикой природы, но и побуждают к созданию настоящих защитников нашей планеты в глобальном масштабе». 

Отмечая свое 60-летие, флагманская выставка WPotY, на которой будут представлены 100 отмеченных наградами изображений, откроется в музее в конце этой недели (пятница, 11 октября).

В честь годовщины выставка освещает прошлых победителей Grand Title за всю историю конкурса и включает фотографии, трофеи и основные моменты технологий камеры. Она также включает видео показывая воздействие дикой природы фотография могут получить глобальное представление наряду с идеями членов жюри, фотографов и ученых NHM.

Музей естественной истории в Лондоне
Музей естественной истории в Лондоне

Выставка будет проходить в NHM до 29 июня следующего года и также будет представлена ​​в Великобритании и за рубежом: в Австралии, Канаде, Дании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. О других местах проведения будет объявлено дополнительно. 

Он открыт ежедневно с 10:5.50 до 18:11, стоимость билета для взрослых составляет 15.50 фунтов стерлингов, для детей — 9.25 фунтов стерлингов (в непиковый сезон — XNUMX и XNUMX фунтов стерлингов соответственно). Бронирование можно сделать здесь.

Команда Фотограф года дикой природы Портфолио 34 Книга под редакцией Кейта Уилсона выходит в свет сегодня (9 октября) и стоит 28 фунтов стерлингов. 

Примите участие в 61-м конкурсе «Фотограф дикой природы года» 

61-й конкурс WPotY открывается для записей 14 октября и закрывается в 11.30 утра по Гринвичу 5 декабря. Фотографы могут прислать до 25 изображений за плату в размере £30, которая увеличится до £35 в последнюю неделю с 28 ноября.

Плата не взимается со взрослых, проживающих в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке. Участники в возрасте от 18 до 26 лет могут бесплатно загрузить до 25 изображений, а лица в возрасте до 17 лет могут бесплатно загрузить до 10 изображений.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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