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Sunbursts набрали первые баллы Underwater Awards в Австралии

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ЗОЛОТО под водой: Солнце и морские создания (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Коровий хвостокол, Леди Эллиот, Большой Барьерный риф
ПОРТФОЛИО GOLD: Солнце и морские создания (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Коровий хвостокол, Леди Эллиот, Большой Барьерный риф (1/160, f/9, ISO 400, Canon EOS 5DSR, бокс Aquatica, 2 вспышки Inon Z-330)

Первое издание Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 Фото Конкурс был оценен, и победившие работы были представлены на сцене сегодня (28 сентября) в Go Diving Show ANZ в Сиднее.

Организатором нового конкурса подводной фотографии является ПогружениеФотогид (ДПГ), Подводная Австралазия и Изображения UW, который в начале июня призвал Диверне и в других местах для подводных фотографов со всего мира, чтобы представить свои самые лучшие работы. захватывающие и убедительные изображения и видео из Австралазийского региона.

В состав жюри вошли эксперты Тобиас Фридрих, Джейн Дженкинс, Бретт Лобвейн, Росс Лонг, Мэтти Смит и Уильям Тан.

Участники соревновались в восьми номинациях за призы в виде курортного отдыха и дайвинг-сафари. Фото и видео снаряжение стоимостью более 50,000 37,400 австралийских долларов (около XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). 

Содержание

Портфолио работ

Победителем конкурса в номинации «Лучшее шоу» стал Габриэль Гусман с коллекцией изображений солнечных лучей, занявшей первое место в категории «Портфолио». 

«Солнечные лучи» фотография «Это техника, которая использует солнце как фокусный элемент для усиления визуального воздействия подводных изображений», — говорит Гусман. «Помещая объект перед солнцем, получаемые лучи создают естественный эффект ореола, добавляя глубины и драматизма сцене. Такой подход подчеркивает взаимодействие света и морской среды, делая объект выделяющимся поразительным образом».

«Это портфолио включает шесть изображений: скат-хвостокол, крылатка, манта, черепаха, горбатый губан и титановый спинорог. Эти виды были запечатлены с помощью сочетания запланированных снимков и спонтанных возможностей.

«В то время как большинство изображений демонстрируют классический эффект солнечных лучей, Фото ската (выше) уникален. Снятый в золотой час, он запечатлел солнечные лучи, проникающие в воду с теплым золотистым оттенком, создавая другую, но столь же захватывающую атмосферу. Эта техника увлекала меня годами, и я посвятил немало времени практике.

Портфолио (Габриэль Гусман)
ЗОЛОТО: Солнце и морские существа (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Рыба-лев, Коралловый залив, Западная Австралия (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, бокс Aquatica, 2 вспышки Ikelite DS160). Эта фотография также получила серебро в категории Австралия
ЗОЛОТО: Солнце и морские создания (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Манты, Нуса Пенида, Индонезия
ЗОЛОТО: Солнце и морские создания (Габриэль Гусман, Чили / Австралия). Манты, Нуса Пенида, Индонезия (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, корпус Aquatica, 2 вспышки Inon Z-330)
Портфолио (Габриэль Гусман)
ЗОЛОТО: Солнце и морские существа (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Зеленая морская черепаха, Саксонский риф, Большой Барьерный риф (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, корпус Aquatica, 2 вспышки Ikelite DS160)
1-й Золотой Портфель 335031723091727 Габриэль Гусман 05 Веб
ЗОЛОТО: Солнце и морские существа (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Горбатый губан, Нормандский риф, Большой Барьерный риф (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,
Корпус Aquatica, 2 вспышки Ikelite DS161)
Портфолио (Габриэль Гусман)
ЗОЛОТО: Солнце и морские существа (Габриэль Гусман, Чили / Австралия). Титановый спинорог, риф Мура, Большой Барьерный риф (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, корпус Aquatica, 2 вспышки Inon Z-330)

«Добиться идеального снимка солнечных лучей непросто. Для этого требуются идеальные условия, включая спокойную воду, чтобы солнечные лучи проникали четко, полный солнечный свет и объект, расположенный как можно ближе к поверхности. Существо должно находиться в точном месте, и нужно идеально настроить камеру и вспышки, чтобы запечатлеть момент.

«Процесс включает в себя множество неудачных попыток, поскольку совпадение всех этих факторов встречается редко. Это портфолио представляет собой лучшее из этих усилий — коллекцию изображений, где все наконец-то сошлось».

Победителями в других категориях стали Талия Грайс (Сидней), Дженни Сток (выше-ниже), Селани Уоддилав (смартфон), Эмма Тернер (экология), Льюис Бернет (австралия), Люк Руман (международные воды) и Стив Эверингтон (выставка Reels Showcase). Золотые и серебряные призы представлены ниже:

Сидней

Сидней: Золото (Талия Грейс)
ЗОЛОТО: Слойка (Талия Грейс, Австралия). Сады Клифтона. «Это необычное, недокументированное поведение не может быть объяснено даже самыми опытными учеными, специализирующимися на поведении рыб-лягушек/рыб-удильщиков. Я экспериментировала с широкоапертурными фотография на местном дайв-сайте, когда этот полосатый удильщик (очевидно, сожравший огромную еду) отрыгнул дымоподобное вещество. Никогда не будучи свидетелем такого явления, я сидел и наблюдал за поведением более часа. Эксперты могут только предполагать, что удильщик съел икряную сумку (намеренно или ненамеренно). Это, вероятно, привело бы к вздутию желудка, заставив особь откашливать ее кусками за раз. Природа в лучшем виде.” (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, корпус Isotta, вспышка Inon Z-330, рассеивающая насадка)
Сидней: Серебро (Роуэн Дир)
СЕРЕБРЯНЫЙ: Восприятие глубины (Rowan Dear, Великобритания). Водный заповедник Cabbage Tree Bay. «Эти медузы были замечены сотнями в течение последних трех лет, собираясь в заливе на одном из популярных пляжей Сиднея. В этом году их было больше, чем я когда-либо видел, некоторые участки были глубиной в несколько метров и густо населены. Заплывая в шмак и устремляясь вниз к самому глубокому скоплению медуз, я надеялся создать этот потусторонний образ с большой глубиной, показывающий, как много их там». (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, корпус Ikelite, 2 вспышки Inon Z-330)

Больше-Меньше

Больше-меньше: Золото (Дженни Сток)
ЗОЛОТО: Питомник Calm Tongan Nursery (Дженни Сток, Великобритания). «Здесь самка горбатого кита и ее новый детеныш отдыхают прямо под поверхностью в спокойных, теплых водах Вавау. Самки горбатых китов, находящиеся на тяжелом сроке беременности, приплывают сюда каждый год в июле. После родов они остаются в этом питомнике, пока детеныши не станут достаточно большими, чтобы совершить свое первое путешествие в Антарктиду. При съемке разделенных изображений часто разумнее использовать трубку, а не нырять с аквалангом, так как вы создаете меньше пузырьков на поверхности, которые могут отвлекать на снимке». (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, корпус Nauticam, 2 вспышки Inon Z-240)
Больше-меньше: Серебро (Габриэль Гусман)
СЕРЕБРЯНЫЙ: Детская черепаха (Габриэль Гусман, Чили/Австралия). Квинсленд. «Снятый на острове Херон, важном месте гнездования морских черепах, этот разделенный снимок показывает момент первого плавания детеныша черепахи после вылупления. Изображение грациозно переходит от мелководья к обширному горизонту, демонстрируя путешествие черепахи от места ее рождения до огромного океана за его пределами. Я постарался не использовать вспышки или искусственное освещение, уважая нежную природу этих новорожденных. Сделав несколько снимков, я позволил детенышу продолжить свое путешествие без дополнительного стресса». (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,
Акватика жилье)

смартфон

Смартфон: Золотой (Селани Уоддилав)
ЗОЛОТО: Могу ли я помочь? (Селани Уоддилов, Австралия). «Иногда Фото просит, чтобы его взяли… Игривая поза этого детеныша на фоне брошенной веревки была одновременно и вызывающей, и прекрасной. Часто новозеландские детеныши морских котиков в Барангубе играют в перетягивание каната и гоняются за дрейфующими водорослями, отпуская их нырять и кружиться вокруг вас, а затем снова подбирая их, прежде чем другой детеныш успеет их украсть. Этим ранним апрельским утром детеныши вместо водорослей играли с веревкой и другим пластиковым мусором, который намыло волной и ветром на прошлой неделе. Я сделал несколько снимков, чтобы запечатлеть их веселье, и осторожно потянул за конец веревки, надеясь отвлечь их игрой, чтобы в конце концов собрать ее. Пока тюлени играли, я постепенно сворачивал ее в руке и прятал в гидрокостюм чтобы мы могли утилизировать его должным образом, когда вернемся на берег». (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, корпус Aquatech, Bluetooth-затвор AxisGO)
Смартфон: серебристый (Селани Уоддилав)
СЕРЕБРЯНЫЙ: Стоящая рыба-лягушка (Селани Уоддилав, Австралия). «Во время летнего сноркелинга в заливе Вагонга, Нарума, эта черная полосатая рыба-удильщик была замечена медленно двигающейся среди морской травы. Полуденное солнце обеспечило идеальное освещение, чтобы подчеркнуть удивительные текстуры и детали этого странного маленького существа. От большого, опущенного рта до захватывающей «приманки» и грудных плавников, используемых для «прогулки» по дну океана, этих рыб так интересно видеть и фотографировать». (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, корпус Aquatech, Bluetooth-затвор AxisGO)

Экологические исследования георадаром

Окружающая среда: Золото (Эмма Тернер)
ЗОЛОТО: автостоп (Эмма Тернер, Австралия). Анилао, Филиппины. «Дайвинг в Черноводье — мое счастливое место. Эта женщина-аргонавт, на самом деле осьминог с яичной «скорлупой» вынырнул из темноты и промчался мимо меня. Это был мой шанс. Он ехал на медузе, как я надеялся? Пока мои глаза и камера фокусировались, я задавался вопросом, на чем он на самом деле ехал. На металле? Пластике? И том, и другом? На обертке от презерватива? О, боже, крышка от йогурта! Как грустно для нас обоих. Этот аргонавт бороздил человеческий мусор прямо из своего открытого океана или для него стало настолько «нормальным» видеть загрязнение, что он принял его за органику?» (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, корпус Seacam, вспышки Seacam 160D)
Экологическое: Серебро (Андрей Слончак)
СЕРЕБРЯНЫЙ: Игрушка для собак или пластиковая ловушка (Андрей Слончак, Австралия). Квинсленд. «Во время погружения на острове Норт-Страдброк я внезапно заметил воббегонга, на полной скорости вылетевшего из облака поднятого осадка. Как я узнал позже, наш гид заметил акулу, запертую в пластиковой собачьей тарелке, и попытался вытащить игрушку, но испуганный воббегонг метнулся прочь. У меня было меньше секунды, чтобы сделать этот снимок, прежде чем акула исчезла. Я никогда больше не видел этого воббегонга и все время гадал, удалось ли ему вытащить игрушку или его постигла мрачная участь. Воббегонги полагаются на то, чтобы слиться с окружающей средой во время охоты, а яркая тарелка могла бы поставить под угрозу эту способность». (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, корпус Ikelite, Ikelite DS160 II с купольными рассеивателями)

австралийский

Австралия: Золото (Льюис Бернетт)
ЗОЛОТО: продолговатый (Льюис Бернетт, Австралия). Уступ Дарлинг-Рейндж, Западная Австралия. «Фотографирование странной и прекрасной черепахи со змеиной шеей под водой всегда было в моем списке желаний для дайвинга на юго-западе. Эти очаровательные рептилии водятся в пресноводных водоемах, разбросанных по региону, и чаще всего их можно увидеть на суше в сезон размножения, когда они ищут себе пару. Я нашел эту особь во время своего первого пресноводного погружения в этом регионе и не мог быть счастливее, что у меня есть такой услужливый объект для фотосъемки». (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, корпус Ikelite, 2 вспышки Inon Z-330)

Международные воды

Международные воды: Золото (Люк Руман)
ЗОЛОТО: Саламандра (Люк Рооман, Бельгия). «Каждый год я ныряю в одно из моих любимых пресноводных озер, а именно Де-Мелле около Антверпена, чтобы сфотографировать альпийских тритонов среди кувшинок. В июле этого года я снова отправился на поиски. Попытавшись сфотографировать несколько экземпляров, я обнаружил одного, сидящего на кувшинке, тело саламандры создавало интересный силуэт через лист. Сделав серию снимков, я оставил существо в покое и осторожно двинулся дальше». (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, корпус Isotta, мини-вспышка Backscatter MF-2, оптическая насадка Backscatter OS-1)
Международные воды: Серебро (Массимо Дзаннини)
СЕРЕБРЯНЫЙ: Дерево-амфибия (Массимо Заннини, Италия). Болонья. «Весной в горах северной Италии жабы спариваются в небольших водоемах, как и многие другие земноводные. Я делал несколько фотографий этого брачного поведения, когда на несколько секунд лягушка запрыгнула им на спину, вероятно, приняв их за камень. Удивленный и удивленный, я успел сделать как раз три снимка, прежде чем лягушка была выброшена самцом жабы поверх самки». (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, корпус Nauticam, мини-вспышка Backscatter MF-1, оптическая насадка Backscatter OS-1)

Демонстрация катушек

Команда видео часть выиграл австралиец Стив Эверингтон с Лучи на бывшем HMAS Brisbane на Саншайн-Кост, где обитают пятнистый орел, лопатонос и мраморный скат. «Я просто обожаю это затонувшее судно как место для дайвинга — это мое счастливое место.

"Для этого видео, я хотел бы выделить одно конкретное погружение – то, где скаты провели с нами больше времени, чем обычно, на корме корабля. Но я также не мог удержаться и не включить несколько потрясающих встреч со скатами из других погружений в этом месте.”

Металлические отпечатки победителей и призеров были выставлены и доступны для покупки на шоу Go Diving, а половина вырученных средств будет передана экологическому партнеру конкурса. Возьми 3 для моря.

Подробную информацию о конкурсе и всех победителях, включая бронзовых и получивших высокую оценку, можно найти на сайте Подводная премия Австралии (UWAA) 2024 сайт.

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#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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