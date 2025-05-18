Solitude приглашает дайверов на фотосессию

Было дано предварительное уведомление о новом конкурсе макроподводной фотографии под названием Real Focus, организованном Solitude Liveaboards & Resorts при поддержке немецкого сообщества макрофотографов Facebook. Макрогехтиммер.

Соревнование по перестрелке будет проходить одновременно в двух известных местах для дайвинга: на курорте Solitude Acacia Resort Anilao на Филиппинах и/или на курорте Solitude Lembeh Resort в проливе Лембе в Индонезии в течение 10 недель с 15 февраля по 30 апреля 2026 года.

Тема конкурса — «Избавься от привычки» — призывает участников отказаться от постановки, преследования или прикосновения к своим макрообъектам в рамках полностью этичного конкурса.

Поскольку конкурс описывается как «платформа для осознанного творчества, морской науки и ответственного исследования», каждое представленное изображение также будет направлено на формирование трехлетнего исследования поведения морских видов под руководством известного морского биолога доктора Дэйва Харасти.

В конкурсе особое внимание уделяется этичной стрельбе (Solitude World)

Необходимо предоставить как отредактированные изображения, так и их исходные файлы RAW, чтобы ключевые данные наблюдений, включая место погружения, глубину и температуру воды, можно было использовать для поддержки долгосрочных исследований Харасти.

«Собирая данные о видах, наблюдениях, местах обитания и условиях в двух параллельных экосистемах, мы создаем живую визуальную летопись, которая служит науке так же глубоко, как и прославляет творчество», — обещает Солитьюд.

В состав судейской коллегии Real Focus входят Джордж Найлс, Имран Ахмад, Лилиан Кох, Алекс Таттерсолл и Рам Йоро, а призы оцениваются на сумму более 25,000 18,800 долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

Гости, проживающие на любом из курортов не менее трех ночей в период проведения конкурса, имеют право принять участие в конкурсе, и участники могут продолжать обновлять и обмениваться файлами до крайнего срока 31 мая 2026 года. Зарегистрируйтесь, забронировав Мир Одиночества пребывание на курорте в течение квалификационного периода.

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