Shark Trust запускает бесплатный фотоконкурс

Благотворительная организация Shark Trust из Плимута запустила фотография Конкурс предлагает дайверам и всем желающим прислать свои любимые фотографии на любую тему, охватывающую не только акул, но и скатов, химер и даже яйцекладущих рыб.

Не путать с Снимок большой акулы, который каждое лето проводит фонд Shark Trust, чтобы получить новые изображения для своей базы данных. Фото Конкурс проводится среди изображений, которые могли быть сделаны в любое время.

Скаты-жала

Чтобы найти его откровенную акулу-Фото Фонд приглашает подводных фотографов представить до четырех снимков в течение следующих шести недель.

Конкурс проводится в одной категории, хотя награды будут вручены не только победителю в общем зачете, но и победителям в номинациях «Британские острова и заморские территории», «Лучшая яичная скорлупа», «Молодой фотограф акул (до 18 лет)», а также работам, связанным с программами Фонда Shark Trust по Средиземноморью, жизни с акулами и океанике.

Судьи Чарльз Худ, Ник Робертсон-Браун и Саймон Роджерсон выберут финалистов, чьи работы будут напечатаны для показа в Ocean Studios в Плимуте. Ройал Уильям Ярд в июле, который объявлен «Месяцем акул». Посетители выставки получат возможность проголосовать за понравившиеся им изображения.

Большая встреча с акулой-молотом

Главный приз — пакет «Shark Dive & Stay» на двоих в Нассау с размещением в Breezes и дайвингом в Stuart Cove's Dive Bahamas. Предоставляется Министерством туризма и разнообразия Багамских островов. Путешествия (без учета рейсов).

Другие призы включают два Mares Quad 2. компьютеры, скульптура акулы-мусорщика на пляже Скапа-Джо, товары Shark Trust Teemill, ночное погружение в ультрафиолетовое излучение для двоих в Пембрукшире с гидом по наблюдению за скатами и кошачьими акулами от Haven Diving Services и вечернее погружение In Deep для двоих в Плимуте.

Фотографы могут принять участие в конкурсе до 15 мая этого года. Сайт Shark Trust и вход бесплатный, хотя пожертвования приветствуются. Победители будут объявлены в конце июля.

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