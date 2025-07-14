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Фотограф года, снимающий акул: победители

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Удачный снимок: леопардовая акула, вид сверху (© Julian Hebenstreit / Shark Trust)
Удачный снимок: леопардовая акула, вид сверху (© Julian Hebenstreit / Shark Trust)

Благотворительная организация Shark Trust, базирующаяся в Великобритании, выбрала День осведомленности об акулах (14 июля) для объявления победителей конкурса «Фотограф года, посвященный акулам» 2025 года.

Заявки из 34 стран представляли 76 из 1,200 видов акул, скатов, осьминогов и химер. Выставка работ финалистов будет экспонироваться до конца «Месяца акул» в июле в Плимуте, где базируется благотворительный фонд Shark Trust.

Титул «Фотограф года, снимающий акул» 2025 года достался Джулиану Хебенштрейту за снимок леопардовой акулы, сделанный в популярном месте для дайвинга у залива Байрон в Новом Южном Уэльсе, Австралия. 

«Я помню резкий контраст между дикой и неуютной природой снаружи и спокойным и тихим миром под водой», — сказал он об этом снимке. «В тот день я занимался фридайвингом, и акула проплыла мимо меня на глубине около 15 метров, и тогда я решил попытаться запечатлеть красоту этого животного, насколько это в моих силах». 

«Я выбрал это изображение, потому что оно напоминает мне, почему я делаю то, что делаю... Речь идет не только о документировании дикой природы; речь идет о передаче хрупкой красоты океана таким образом, чтобы это вызывало сочувствие у людей».

«Эта фотография на первый взгляд довольно простая, но она обладает глубиной, которая заслуживает повторных просмотров», — прокомментировал Саймон Роджерсон, который вместе с Чарльзом Худом и Ником Робертсоном-Брауном был одним из трех судей.

«Золотистая фигура индо-тихоокеанской леопардовой акулы резко контрастирует с тёмными скалами и белым песком. Её небольшое расположение в кадре создаёт ощущение драматизма, а не дистанции. Для меня это напоминание о шатком существовании наших оставшихся акул, ведь этот золотистый вид — сокровище в тёмные времена».

Хебенстрейт выиграл пакет услуг по погружению с акулами и отдыху на Багамах от министерства туризма островов и компании Diverse Travel, а также трофей. 

Победитель Британских островов

(Гектор Кларк / Shark Trust)
(© Гектор Кларк / Shark Trust)

Гектор Кларк победил в категории «Британские острова», сфотографировав небольшую кошачью акулу-корректор, лежащую на скоплении офиур на глубине 20 м в озере Каррон в Шотландии.

«Кажется, ему было очень комфортно в моём присутствии, и он позволил мне подойти к нему исключительно близко», — сказал он. «Мне нравится, как эта фотография передаёт плотность и разнообразие жизни в этом районе, от разноцветных офиур до изящно раскрашенных кошачьих акул». 

Сужение залива у места его соединения с Атлантическим океаном заставляет огромные объёмы богатой питательными веществами воды проходить через узкий канал. «Несмотря на сильные приливные течения, эти узкие проливы — моё любимое место в Великобритании для наблюдения за мелкопятнистыми кошачьими акулами», — сказал Кларк. 

Победитель зарубежного конкурса

(© Мартин Броен / Shark Trust)
(© Мартин Броен / Shark Trust)

Кларк и победитель категории Overseas Мартин Броен выиграли прыжки Maresкомпьютеры за их усилия. Моно-снимок Броена изображает миграцию скатов мобул в Мексике. 

Каждый год тысячи скатов, известных своим синхронным плаванием и прыжками в воздухе, собираются в богатом питательными веществами Калифорнийском заливе. Миграция считается важнейшим экологическим событием, и в последние годы были усилены меры по охране этих животных, направленные на сокращение прилова, защиту критически важных мест обитания и регулирование туристической деятельности. 

«Под поверхностью плотная стая скатов образует светящийся геометрический балет, их тела улавливают лучи солнечного света, проникающие сквозь океан», — так описал свой снимок Броен. «Наверху тихо плывёт небольшая лодка с наблюдателями, безмолвный свидетель одного из самых изящных зрелищ природы». 

Победитель программы «Океаника»

(© Байрон Конрой / Shark Trust)
(© Байрон Конрой / Shark Trust)

Фонд Shark Trust работает по всему миру над улучшением статуса сохранения акул, скатов и других видов рыб, и дополнительные награды были присуждены проектам, которые тесно связаны с его текущими проектами. 

Ее программа «Океаника» направлена на сохранение океанических акул и скатов, которые она называет одними из самых знаковых и функционально важных видов, однако находящихся под исключительной угрозой из-за чрезмерного вылова. 

Байрон Конвей, победивший в этой категории со снимком шелковистых акул на поверхности в национальном парке Хардинес-де-ла-Рейна на Кубе, использовал длительную выдержку, чтобы запечатлеть естественное движение на снимке. 

«Это также позволило мне использовать окно Снелла на закате, чтобы запечатлеть несколько прекрасных цветов заката и показать связь этих акул с поверхностью», — сказал он. «Это был незабываемый опыт, одна из лучших встреч с крупными животными в моей жизни». 

Победитель конкурса «Жизнь с акулами»

(© Джиллиан Марш / Shark Trust)
(© Джиллиан Марш / Shark Trust)

Living With Sharks — это новый междисциплинарный проект Shark Trust, который, по его словам, направлен на выявление возникающих проблем и совместную разработку справедливых решений с пострадавшими сообществами, уделяя особое внимание любителям пляжного отдыха, рыболовам-любителям и участникам мероприятий экотуризма, связанных с акулами и скатами, таких как подводное плавание с аквалангом или сноркелинг. 

Победившая фотография, сделанная Джиллиан Марш, запечатлела синюю акулу вдали от побережья Корнуолла в компании подводного фотографа. Фотография была сделана при естественном освещении во время плавания с маской и трубкой.

«Синие акулы были смелыми и любопытными, и мы, четверо любителей подводного плавания, много с ними общались, но мне особенно нравится взаимодействие на этом снимке», — пояснила она. «Так и хочется представить, как акула спрашивает фотографа: „Ты меня с лучшей стороны сфотографировал?“»

Победитель Средиземноморской программы

(© Линда Мацца / Shark Trust)
(© Линда Мацца / Shark Trust)

По данным организации Shark Trust, в Средиземном море обитает около 80 видов акул и скатов, из которых не менее 53% находятся под угрозой исчезновения. Средиземное море, граничащее с 22 странами на трёх континентах и имеющее более 77,000 XNUMX маломерных судов, подвергается широкому спектру различных видов рыболовной нагрузки. 

Фонд утверждает, что его Средиземноморская программа, действующая через сеть региональных партнеров, охватывает взаимодействие в области политики, программы восстановления конкретных видов и взаимодействие с местным сообществом. 

Победительница в категории Линда Мацца на самом деле не запечатлела на фотографии находящуюся под угрозой исчезновения кошачью акулу в Средиземном море, поскольку находить их там стало очень сложно, но справедливо решила, что ее работа может произвести впечатление на судей.

Она нашла этот экземпляр на крошечном острове к северу от Лансароте на Канарских островах и надеялась, что ее откровенное изображение подчеркнет как их уязвимость, так и их непонятую природу. 

«Живя на Канарских островах, я вижу акул-ангелов почти во время своих погружений, но никогда не встречалась с такой акулой лицом к лицу. Это был поистине особенный момент», — объяснила она. 

«Что мне в этом нравится Фото дело в том, что на снимке не запечатлён классический ангелообразный силуэт, который чаще всего можно увидеть, — обычно снятый сверху, чтобы показать их уникальные отметины, камуфляж и эволюционное совершенство. Вместо этого это портрет крупным планом, сделанный совершенно случайно. 

«Я наблюдал за другой акулой, когда внезапно оказался лицом к лицу с этой. К счастью, моя камера была наготове. Я быстро увеличил изображение и запечатлел момент, прежде чем тихонько отошёл, чтобы не потревожить её.

Получившееся изображение демонстрирует необычный и, возможно, не слишком удачный ракурс. На нём в мельчайших подробностях видны приплюснутая голова, глаза, слегка приоткрытый рот, усики и текстура кожи, даже раны и изъяны. 

«Для меня это Фото разрушает привычный барьер между зрителем и акулой. Это создаёт неожиданную близость. В тот момент я почувствовал себя невероятно счастливым – я смог ощутить чувствительность и тихую выразительность акулы». 

Победитель «Великой охоты за яйцами»

(© Грант Эванс / Shark Trust)
(© Грант Эванс / Shark Trust)

«Великая охота за яйцами» — флагманский проект гражданской науки Shark Trust, призывающий к бдительности людей, прогуливающихся по пляжам по всему миру, а также, что особенно важно, дайверов и любителей подводного плавания, высматривающих живые, развивающиеся яйца под водой. 

Грант Эванс снял этот футляр для яиц акулы в пижамном костюме, обернутый вокруг веера в Кейптауне, Южная Африка, на месте крушения HMSAS. Питермарицбург, военный корабль, затопленный в заливе Фолс-Бей в 1994 году в качестве искусственного рифа. 

«Я сделал эту фотографию, потому что она показалась мне любопытным зрелищем. Важно признавать этапы жизни акул, которые проходят до того, как они превратятся в полностью сформировавшуюся акулу, которую так часто можно увидеть скользящей по близлежащим зарослям водорослей», — сказал он.

«Это также подчёркивает важность морского дна для этих животных, поскольку эти морские веера необходимы им для надёжного закрепления яйцевых капсул. Донное траление угрожает этим кораллам и местам откладывания икры кошачьими акулами в Южной Африке». 

Победитель конкурса «Молодой фотограф акул года»

(© Панитбханд Парибатра На Аюдхья / Shark Trust)
(© Панитбханд Парибатра На Аюдхья / Shark Trust)

Наконец, звание «Молодой фотограф акул 2025 года» было присуждено 14-летнему Панитбханду Парибатре На Аюдхье за сделанную в этом году фотографию китовой акулы, кормящейся на поверхности воды на Мальдивах.

Это была первая встреча Панитбханда с этим видом: «Я был очень рад увидеть своими глазами, как самая большая рыба в мире питается одними из самых маленьких живых существ в океане. Для меня наслаждение этим моментом — это не всё; мы должны принять меры, чтобы помочь этим невероятным и кротким морским гигантам выжить». 

«Я верю, что вместе мы сможем помочь китовым акулам жить и свободно плавать в их океане, что позволит им делить с нами эту планету еще долгие годы». 

Эти фотографии победителей, а также фотографии, занявшие второе место и получившие высокую оценку, можно увидеть здесь. онлайн на Сайт Shark Trust, в то время как бесплатный Распечатать Выставка остается в Ocean Studios в Плимуте Ройал Уильям Ярд до 31 июля.

По словам представителей благотворительной организации, эти изображения будут использоваться для поддержки усилий по сохранению акул и скатов «в течение многих лет».

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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