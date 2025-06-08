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Печальный глаз светится в фотосессии UN WOD

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(Рэйчел Мур / www.unworldoceansday.org)
(Рэйчел Мур / www.unworldoceansday.org)

Победители 12-го ежегодного Фото Сегодня (8 июня) в рамках празднования Всемирного дня океанов ООН, проходящего в Ницце, объявляется конкурс, в рамках которого жюри выберет четырех победителей среди тысяч заявок от фотографов-любителей и профессиональных фотографов. 

В этом году в конкурсе были представлены категории прошлых лет — «Большие и малые подводные лица», «Подводные морские пейзажи» и «Надводные морские пейзажи», а также новая номинация — «Чудо: поддержание того, что поддерживает нас», которая также является темой Всемирного дня моды ООН 2025 года. 

Победителями в категориях стали Андрей Носик (Россия), Дани Эскайола (Испания), Леандер Нардин (Австрия) и Рейчел Мур (США). Мур ФотоФотография, возглавившая категорию «Чудо» и представленная выше, была сделана в прошлом году на острове Муреа, Французская Полинезия, и на ней изображен глаз горбатого кита по имени Сладкая Девочка. 

«Через четыре дня после того, как я запечатлел этот интимный момент, ее сбило и убило быстро движущееся судно», — говорит Мур. «Ее смерть служит душераздирающим напоминанием о 20,000 XNUMX китов, которые ежегодно погибают из-за столкновений с судами. 

«Мы используем ее историю, чтобы выступать за более строгую защиту, ходатайствуя о более строгих законах о скорости вокруг Таити и Муреа во время сезона китов. Я надеюсь, что наследие Sweet Girl вызовет реальные перемены, чтобы защитить этих невероятных животных и предотвратить дальнейшие бессмысленные потери».

В состав жюри конкурса вошли подводные фотографы Ипа Уид Линн (Малайзия), Уильям Тан (Сингапур) и Марчелло Ди Франческо (Италия), а также французский фотограф дикой природы Ванесса Миньон. С момента своего создания в 2014 году конкурс курировала бельгийский подводный и дикий фотограф Эллен Куйлаертс.

Содержание
Содержание

Удивление: Поддержание того, что поддерживает нас

фотоконкурс (Луис Арпа Торибио / www.unworldoceansday.org)
(Луис Арпа Торибио / www.unworldoceansday.org)

Второе место после Мура в категории «Чудо» занял снимок испанского фотографа Луиса Арпы Торибио, на котором запечатлена молодая особь перистого нетопыря в проливе Лембе в Индонезии. Он был сделан с медленной выдержкой, рассеянным светом и преднамеренным панорамированием камеры, чтобы создать ощущение движения и драматизма. 

Молодые перистые нетопыри имеют поразительно черные тела с ярко-оранжевым контуром, хотя они теряют эту окраску в течение нескольких месяцев по мере взросления. «Чтобы сделать этот снимок, потребовалось терпение и настойчивость в течение двух погружений, поскольку эти активные молодые рыбы постоянно рыщут в поисках укрытия в расщелинах, что делает снимок особенно сложным», — говорит Торибио.

Третье место в категории заняла фотография, сделанная в кубинском заповеднике акул Хардинес-де-ла-Рейна. Стивен Лопес из США изобразил карибскую рифовую акулу, пробирающуюся сквозь группу шелковистых акул у поверхности. 

Используя медленный затвор и вспышки, когда акула резко повернулась, «движение размылось в волнообразную дугу на ее голове, освещенную золотистыми оттенками заката». 

(Стивен Лопес / www.unworldoceansday.org)
(Стивен Лопес / www.unworldoceansday.org)

Большие и маленькие лица

Победитель категории «Большие и малые лица» Андрей Носик заметил японский индейский головной убор в Японском море, примерно в 80 км от Владивостока. «Я нашел эту богато украшенную рыбу на глубине около 30 м под кормой затонувшего корабля», — говорит он. «Этот вид, похоже, не боится дайверов — напротив, ему, кажется, нравится внимание — и он даже пытался сесть на купол-порт моей камеры.

(Андрей Носик / www.unworldoceansday.org)
(Андрей Носик / www.unworldoceansday.org)

Второе место в этом разделе занял Джакомо Маркионе из Италии. «Во время одного из моих многочисленных погружений в черной воде в Анилао, на Филиппинах, мы с гидом заметили что-то хаотично движущееся на глубине около 20 м, размером около 10–15 см. Мы быстро поняли, что это редкое одеяло осьминог.

(Джакомо Маркионе / www.unworldoceansday.org)
(Джакомо Маркионе / www.unworldoceansday.org)

«Когда мы приблизились, он раскрыл свое прекрасное покрывало, обнажив свою разноцветную мантию. Мне удалось сделать несколько снимков, прежде чем он улетел». Говорят, что этот вид демонстрирует один из самых экстремальных половых диморфизмов в природе: самки весят в 40,000 XNUMX раз больше самцов!

Ларс фон Риттер Захони из Германии занял третье место: «Поездки на Антарктический полуостров всегда приносят удивительные встречи с морскими леопардами», — говорит он. «Смело приблизившись ко мне и оскалив зубы, этот человек с энтузиазмом указал на то, что эта часть Антарктиды — его территория. Этот снимок был сделан в сумерках, что привело к довольно угрюмой атмосфере».

(Ларс фон Риттер Захони / www.unworldoceansday.org)
(Ларс фон Риттер Захони / www.unworldoceansday.org)

Подводные морские пейзажи

Победитель в категории «Подводные морские пейзажи» Дани Эскайола запечатлел посещение озера медуз во время дайвинг-тура на юге Раджа-Ампат, Индонезия: «Находиться в окружении миллионов медуз, которые эволюционировали так, что утратили способность жалить из-за отсутствия хищников, было одним из самых захватывающих впечатлений в моей жизни».

(Дэни Эскайола / www.unworldoceansday.org)
(Дэни Эскайола / www.unworldoceansday.org)

На втором месте оказался Джеральд Рамбер с Маврикия, который запечатлел косяк скатов, отдыхающих на станции очистки, привлеченных сильными течениями. «Некоторые скаты привыкли к дайверам, что позволило им встретиться так близко», — говорит он.

(Джеральд Рамберт / www.unworldoceansday.org)
(Джеральд Рамберт / www.unworldoceansday.org)

«К сожалению, после сильного обесцвечивания, которому подверглись местные рифы в прошлом году, такие встречи стали редкостью, и я боюсь, что больше не смогу стать свидетелем этого в том же месте».

Занявший третье место Педро Карилло из Испании говорит, что Ла-Рападура на северном побережье Тенерифе на Канарских островах была открыта только в 1996 году, но является «одним из самых удивительных подводных ландшафтов в мире, неизменно входящим в число лучших мест для дайвинга на планете». 

«Эти возвышающиеся колонны базальта являются результатом вулканических процессов, которые происходили от 500,000 XNUMX до миллиона лет назад», — говорит Карилло, который поместил в это место модель Иоланду Гарсию.

(Педро Карилло / www.unworldoceansday.org)
(Педро Карилло / www.unworldoceansday.org)

«Этот потрясающий природный памятник, расположенный в регионе, где морская жизнь пострадала от некогда широко распространенной практики незаконного рыболовства, имеет как геологическую, так и экологическую ценность, и ученые и подводные фотографы выступают за его защиту». 

Победитель в категории «Морские пейзажи над водой» Леандер Нардин сфотографировал с самолета спокойное озеро, окруженное засушливыми дюнами и питаемое спокойным ручьем на отдаленном участке побережья недалеко от залива Шарк в Западной Австралии.

«Это изображение раскрывает мощные контрасты и скрытую красоту места встречи суши и океана, напоминая нам, что океан является источником всей жизни и что все в природе тесно взаимосвязано», — говорит Нардин. 

(Леандер Нардин / www.unworldoceansday.org)
(Леандер Нардин / www.unworldoceansday.org)

Переезд в Ниццу

В прошлом Всемирный день поминовения проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но в этом году мероприятие было перенесено во Францию, чтобы состояться непосредственно перед Конференция ООН по океану, который пройдет в Ницце с 9 по 13 июня. 

Победившие фотографии будут представлены вживую на конференции во время панельного мероприятия 11 июня в Agora в Ла-Балене. Они также будут экспонироваться на выставках в галерее NEO VogelArtLab в Ницце и в Explorer's Club (Нью-Йорк) в течение всей недели.

Координатором конкурса выступил Отдел ООН по вопросам океана и морского права. Дайвфотогид (DPG), Oceanic Global и Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО. 

Бесплатный и открытый для публики, он ежегодно призывает фотографов со всего мира сообщать о красоте океана и важности соответствующей темы Всемирного дня океанов Организации Объединенных Наций каждый год. Все участники должны подписать хартию из 14 обязательств относительно этики в фотография

Работы, занявшие первые места в каждой категории, можно найти вместе с победителями прошлых лет в виртуальная галерея конкурса.

Также в Дивернете: ПРОБУЖДАЙТЕ НОВЫЕ ГЛУБИНЫ: ФОТОГРАФИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ UN WOD, ПЛАНЕТА ОКЕАН: ПРИЛИВЫ МЕНЯЮТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ИЗОБРАЖЕНИЯ-победители ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОКЕАНОВ 2022 ГОДА

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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