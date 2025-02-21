Материнская любовь выбирает подводного фотографа года 2025

Рассмотрев 6,750 снимков, присланных подводными фотографами со всего мира, трое судей вынесли единогласный вердикт: победителем конкурса «Подводный фотограф года» (UPY) 2025 года стал Альваро Эрреро.

В состав жюри, состоящего из опытных подводных фотографов, были включены Питер Роулендс, Тобиас Фридрих и Алекс Мастард, а победители были объявлены вчера вечером (19 февраля) на церемонии награждения в центре Лондона, организованной Краун Эстейт, которая управляет морским дном вокруг Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

Испанский фотограф Эрреро занял первое место в категории «Широкоугольная фотография» на ежегодном конкурсе в Великобритании со своей фотографией Радиант Бонд, изображающая особые отношения между самкой горбатого кита и ее новорожденным детенышем во Французской Полинезии.

Дэвид Альперт был назван британским подводным фотографом года 2025 за свою фотографию Любопытная печать, снято у острова Ланди.

Другие яркие моменты, которые можно увидеть среди победителей и призеров, показанных ниже, это работа Шунсуке Накано Face Off, показывающий памятное противостояние лицом к лицу двух азиатских губанов-овцеголовов, и портрет Абдулазиза Аль Салеха Гидратация, вид на верблюдов, пьющих воду в пустыне, сделанный из-под воды.

Bryant Turffs победил в категории «Компакт» с Красота болота, снимок доисторического саргана, сделанный на GoPro, а корейский фотограф Рурука был назван PADI Перспективный подводный фотограф 2025 года Подводное сияние, ныряльщик в разноцветных водах мексиканского сенот.

Роберт Марк Леманн из Германии стал Фонд спасения наших морей Фотограф года по сохранению морской среды 2025 за его 1 в 200,000,000, тревожное изображение индонезийских рыбаков, вытаскивающих на берег большую тигровую акулу.

Конкурс UPY впервые был проведен в 1965 году, когда Фил Смит был назван Подводным фотографом года. Сегодня он имеет 13 категорий, включая три для фотографий, сделанных в британских водах. Две лучшие фотографии в каждой категории показаны ниже с комментариями судей, а полную информацию о результатах и ​​правилах конкурса можно найти на сайт UPY.

Победитель конкурса «Широкоугольная фотография» и «Подводный фотограф года 2025»

Radiant Bond © Альваро Эрреро ака Мекан (Испания) / UPY 2025

«Каждый год, во время южной зимы, я отправляюсь во Французскую Полинезию, чтобы сфотографировать этих величественных животных», — сказал Мекан о своем победном снимке, сделанном в Муреа и показанном выше. «Мое любимое время дня — раннее утро, потому что свет мягкий и наклонный, что позволяет мне найти идеальный ракурс, чтобы четко обозначить форму этих животных в синем цвете.

«Для меня эта фотография демонстрирует любовь матери к своему детенышу, передает как хрупкость, так и красоту наших океанов, а также раскрывает один из удивительных видов, с которыми мы делим наш родной мир».

«Какой снимок!» — прокомментировал судья Тобиас Фридрих. «Обычно мы видим много изображений горбатых китов во время судейства соревнований UPY, но это изображение заставило нас немедленно остановиться. Оно действительно показывает мастерство фотографа, который видит момент, а также распознает нужное изображение впоследствии, просматривая их на компьютер.

«Свет, падающий из левого верхнего угла, а также идеальное движение горбатого кита и детеныша, в дополнение к превосходному кадрированию и композиции, делают эту фотографию по-настоящему заслуженным победителем в общем зачете».

«Трогательное взаимодействие мамы и детеныша в идеально подобранной позе обоих величественных животных, которые выглядят такими уютными в своем подводном доме», — сказал Алекс Мастард. «Фотография приглашает нас понаблюдать, одновременно предоставляя китам пространство как в кадре, так и от фотографа. Пронзающий свет драматичен, а тень, которую детеныш отбрасывает на свою мать, едва заметна.

«В 2022 году Мекан получил звание «Фотограф года в области сохранения морской среды» за самые грустные снимки горбатых китов; этот воодушевляющий семейный портрет — идеальный контрапункт».

Питер Роулендс добавил: «Общее победное изображение представляет нас как соревнование, а наше сообщество как хобби/спорт/профессию всему миру в течение целого года, и иногда очень сложно сделать выбор между ними, но в этом году, на мой взгляд, это тонкое, но мощное исследование связи матери и детеныша говорит обо всем, что есть замечательного и хорошего в нашем мире».

«Да, мы сталкиваемся с трудностями, но рост популяции китов во всем мире показывает, чего можно достичь».

(Снято на Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, корпус Isotta, естественное освещение. f/8, 1/640 с, ISO 1100)

Широкоугольный объектив, второе место

Эфирный лунный пейзаж © Альваро Эрреро он же Мекан (Испания) / UPY 2025

На снимке изображена одна из любимых пещер фотографа на полуострове Юкатан, в Тулуме, Мексика. «Использование ребризеров в пещерах позволяет нам проводить гораздо больше времени, исследуя их глубины, и улучшает мои фотографии, поскольку дает нам возможность точно осветить сцену», — говорит Мекан.

«Не выпуская пузырьки, мы также помогаем защитить особенности пещеры и потревожить гораздо меньше частиц, что особенно выгодно при фотографировании менее посещаемых мест. Ребризеры также обеспечивают гораздо более эффективное время декомпрессии. Для освещения этой комнаты мы использовали 60,000 XNUMX люмен теплого света от двух видеоламп BigBlue».

Cenotes «Создают одни из самых захватывающих пейзажей в подводном мире, но чтобы получить к ним доступ, требуется серьезная подготовка, специальное снаряжение для дайвинга и настоящая самоотверженность даже до того, как вы сделаете фотографию», — прокомментировал Мастард.

«Мы получаем много сенот снимков, но этот действительно выделяется как качеством этой изысканной комнаты, так и фотографическим качеством освещения и композиции».

(Снято на Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, корпус Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30, ISO 2000))

Победитель макроса

Волшебная подсветка © Паоло Бондаски (Италия) / UPY 2025

В конце погружения в бухте Secret Bay в Анилао на Филиппинах Бондаски заметил двух других подводных фотографов и подал знак своему гиду, чтобы тот проверил, что они снимают. «Поняв, что это один из моих любимых объектов — волосатая креветка, я терпеливо ждал своей очереди и использовал это время, чтобы спланировать и подготовиться к съемке.

«Я решил снимать его в профиль, подсвечивая сзади с помощью тубуса. Мой гид и мой напарник сыграли основополагающую роль в искусном управлении светом тубуса. Сделав несколько тестовых снимков, чтобы найти правильную настройку, я наконец получил фотографию, которую искал».

«Идеальное исполнение и изображение!» — сказал Фридрих. «Мне нравится минималистичный подход к объекту, который крошечный и его нелегко сфотографировать.

«Идеальное положение волосатой креветки почти слишком хорошо, чтобы быть правдой, но эти животные очень пугливы, и мы пришли к выводу, что это естественное совершенство, которое также максимально подчеркивается очень избирательным освещением фотографа».

(Снято на Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + мокрый объектив AOI UCL-90 PRO, корпус Marelux MX-R7, рассеивающая MF-1 + рассеивающая насадка OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Макро-финалист

Ослепительный пончик Дото © Брайан Х. Блаувелт (США) / UPY 2025

Блаувельт был на Бали в Индонезии и хотел уехать оттуда с уникальным изображением Дото гринамиери, «один из самых ярких объектов в Туламбене. Я создал драматический эффект свечения на голожабернике с помощью своей вспышки и снута и завершил кадр, подсветив гидроида-хозяина тонким голубым светом, чтобы сбалансировать композицию.

«Спасибо моему невероятному гиду Рудольфи Сикоме в Алам Бату за то, что он держал факел в нужном положении для эффекта подсветки на этом снимке, а также за продуктивную и веселую неделю фотография! "

«Подробные узоры этого голожаберника могут сравниться только с точным контролем света и композиции на этой фотографии», — сказал Мастард. «Морской слизень сидит на хрупком гидроиде, который движется в течении. Должно быть, потребовалась огромная самоотверженность, чтобы создать такой идеальный кадр».

(Снято с помощью Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, корпуса Nauticam NA-A1, рассеивающей MF-2 с насадкой OS-1, фонарика с синим гелем. f/22, 1/200, ISO 160)

Победитель затонувших кораблей

Глубокое крушение © Алекс Доусон (Швеция) / UPY 2025

В Флот Персидского залива № 31 Обломки судна в Шабрухр Умм Каммар в Египте находятся на рифе на глубине около 104 м. Когда судно затонуло, оно застряло между стеной рифа и небольшим рифом, так что под ним есть проход. «Мы провели 25 минут на дне и около двух с половиной часов декомпрессии, чтобы получить это изображение», — сказал Доусон.

«Без сомнения, одна из моих любимых фотографий во всем конкурсе», — прокомментировал Мастард, «а также, как я теперь узнал, одна из наших самых глубоких. Это изображение наполнено чувством приключения, в тонко созданной композиции, которая затягивает вас слоем за слоем интереса, от кораллов на переднем плане до облаков рыб над затонувшим судном.

«Понятное качество, когда знаешь, что это сделал прошлогодний Подводный фотограф года!»

(Снято на NikonZ9 + 8-15 fisheye, корпус Nauticam Z9, окружающее освещение. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Второе место по обломкам

Глубоководные птицы © Войцех Доперала (Польша) / UPY 2025

«Акаба хорошо известна большинству дайверов и много лет была в моем списке желаний», — сказал Допиерала об этом снимке затонувшего Lockheed L-1011-500 TriStar в Иордании. «Наконец, Карлос Дизель (ловкий фридайвер, которого вы видите на этой фотографии) в сотрудничестве с дайвинг-центром Diverse Divers создал идеальную возможность.

«Нам повезло нырять на фридайвинге вокруг затонувших кораблей Акабы в течение недели. Это фото было сделано во время нашего второго визита в это конкретное место для погружения.

«Идея пришла внезапно в самом конце нашего времени. Мы сделали только одну попытку сделать этот снимок. К счастью, Карлос проделал потрясающую работу. Глядя на сцену, еще до того, как я нажал на спуск затвора, у меня уже было чувство, что это, вероятно, лучший снимок за всю поездку».

«Мне нравятся свежие образы, которые дарит фридайвинг. фотография приносит в подводная фотография «В целом», — сказал Мастард. «Создание такой идеальной композиции и момента требует особенно высокого мастерства, когда и фотограф, и модель ныряют на задержке дыхания».

(Снято на Sony A1 + 12-24 f4, корпус SeaFrogs A1, окружающее освещение. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Победитель в номинации «Поведение»

Лицом к лицу © Сюнсукэ Накано (Япония) / UPY 2025

Эти два самца азиатского овцеголового губана были сфотографированы в Садо, Ниигата, Япония. «Уникальная форма этого вида характерна для самцов, которые формируют гаремы и заявляют о своих правах на территории в период размножения», — сказал Накано.

«Тот, что слева, — король гарема, который защищал свою территорию более 10 лет, и, по оценкам, ему больше 30 лет, а тот, что справа, — молодой претендент.

«Хотя я тщательно планировал сделать снимки, сезон 2024 года было сложнее предсказать, чем обычно, и, несмотря на то, что я пробыл там неделю во время сезона размножения, мне удалось наблюдать эту сцену только один раз, всего в течение 10 секунд.

«И это была единственная фотография, которую мне удалось сделать. Вид их сражающихся в своих ослепительно-белых костюмах был настолько великолепен, что я до сих пор отчетливо его помню».

«Идеально подходящее время, чтобы запечатлеть момент, когда претендент бросает вызов королю», — сказал Роулендс. «Борьба за иерархию — самая сильная форма поведения. Хорошо освещенное, без отвлекающего фона, это изображение сразу же бросалось в глаза и продолжало отбиваться от претендентов».

(Снято на Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, корпус Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Второе место в категории «Поведение»

Момент © Эдуардо Асеведо (Испания) / UPY 2025

Ноябрь-декабрь в заливе Магдалена в Бахе Калифорния, Мексика — лучшие месяцы, чтобы попытаться получить хорошие встречи с голубым марлином, по словам Асеведо. «Однако получить хорошие фотографии этих рыб в дикой природе очень сложно, потому что они нападают на сардины и скумбрию на очень высокой скорости».

«Эта фотография — момент, когда голубой марлин набрасывается на рыбу, а испуганная стая разбегается», — сказал Мастард. «Нам понравилось, что фотограф учел, что включил в композицию такое прекрасное отражение, несмотря на краткость возможности сделать снимок».

(Снято на Canon 5D MK IV + 15 мм, корпус Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Портрет победителя

Гидратация © Абдулазиз Аль Салех (Кувейт) / UPY 2025

Этот победивший снимок был сделан в пустыне Аль-Вафра в Кувейте. «Идея сфотографировать верблюдов, пьющих воду, у меня была около полутора лет», — сказал Аль Салех, который никогда раньше не видел подобного снимка.

«Погода была критической, и мне потребовалось несколько недель, чтобы сделать наилучшие возможные снимки. Первую неделю верблюды немного не решались пить воду, пока моя камера находилась под водой, и только несколько из них собрались, чтобы попить, чего я не хотел. Но через несколько дней верблюды уже приняли меня и мое оборудование.

«После первой недели съемок верблюдов я из-за проблем перешел на электронные синхрокабели для своих вспышек вместо оптоволоконных кабелей — и, наконец, кадры получились».

«Такое радостное изображение и портрет верблюдов, безусловно, приятно удивили нас», — сказал Роулендс. «Отличный зрительный контакт, удачно выбранный ракурс и искажения поверхности дают много чего посмотреть, а нижний, по-детски дерзкий рот добавляет согревающий душу финал качественной фотографии, которая представляет собой нечто большее, чем просто привлекающий внимание объект».

(Снято на Nikon Z8 + Nikkor 8-15 мм fisheye, корпус Nauticam NA-Z8, два Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Портрет, финалист

Силуэт дельфина реки Амазонки © Хуссейн Ага Хан (Швейцария)) / UPY 2025

«Я провел две недели в Манаусе в Бразилии, где около 10 операторов кормят речных дельфинов, которые привлекают туристов. Мы посетили понтон с четырьмя местными Ботос и пляж, который посещают около семи человек ежедневно.

Ботос выглядят очень необычно по сравнению с другими дельфинами, с невероятно длинными рострами – с рудиментарными волосками на них – крошечными глазами и толстыми телами. Идея здесь была в том, чтобы попытаться получить неожиданный вид удивительного животного, о котором большинство людей никогда не слышали. Я также хотел сделать очевидным, что они живут под пологом леса в воде цвета кока-колы.

«Наблюдая за этими дельфинами каждый день в течение двух недель, нам становилось все легче фотографировать их, поскольку мы знакомились с их формой, движениями, поведением и даже, в определенной степени, с индивидуальными особенностями».

«Привлекательная симметрия сочетается с минималистичными графическими элементами и ограниченной цветовой палитрой, чтобы создать мощную композицию, которая четко передает необычную анатомию и среду обитания речного дельфина», — заметил Мастард. «И все это в прекрасном освещении».

(Снято на Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, корпус Nauticam NA-R5, естественное освещение. f/9, 1/125, ISO 1250)

Победитель конкурса «Коралловые рифы»

Калейдоскоп Цвета © Кэтрин Холмс (Великобритания) / UPY 2025

Местом съемки Холмса был Горгониевый проход на острове Вайил Батан, Мисул в Раджа Ампате, Индонезия. «Мне повезло найти идеальные условия с чистой водой и стайками мелкой рыбы, кружащей среди каньонов большого кораллового рифа, украшенного зелеными мягкими кораллами. Я стремился запечатлеть риф, кишащий жизнью и цветом, чтобы вдохновить всех нас на защиту этой ценной среды обитания».

«Это изображение просто кричит «коралл»!» — сказал Фридрих. «Также редко можно увидеть вертикальное изображение, которое хорошо передает коралловый риф. Распределение света на изображении абсолютно прекрасно, а риф полон цвета».

(Снято на Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12 мм, корпус Nauticam, вспышки Retra Pro с рассеивателями. f/11, 1/160, ISO 320)

Коралловые рифы, второе место

Сады Карибской Рифовой Акулы © Дженни Сток (Великобритания) / UPY 2025

«Заполнив кадр фиолетовыми морскими веерами и пористым морским прутом, я расположился низко на дне, максимально скрывая себя и свою камеру в надежде на близкий проход от кружащей карибской рифовой акулы», — сказал Сток. «Затаившись, я ждал идеального момента.

«Наконец, это существо изящно вплыло в мой кадр, его дрожь была видна на заднем плане, что добавило драматической глубины моему изображению.

«С 1996 года Хардинес-де-ла-Рейна на Кубе является успешно охраняемым национальным морским парком. Сегодня количество рыболовства и посетителей ограничено, а его архипелаг рифов длиной 90 миль славится нетронутыми кораллами и процветающей морской жизнью. Карибские рифовые акулы могут достигать 3 м в длину и являются одними из крупнейших хищников в экосистеме рифа».

«Отличный пример того, как высшие хищники процветают в охраняемом морском парке», — сказал Роулендс. «Драматический низкий ракурс подчеркивает силу главного объекта, а дополнительный свет замораживает действие и выявляет здоровые цвета».

(Снято на Canon 5D IV + 16-35 мм, корпус Nauticam, освещение Retra. f/14, 1/125, ISO 800)

Черно-белый победитель

В погоне за дельфинами © Энрик Дженер (Испания) / UPY 2025

«Это изображение было сделано в северной части Красного моря во время экспедиции по фридайвингу в поисках дельфинов-афалин», — заявил Дженер. «Момент изображает интимный ритуал спаривания, когда несколько самцов — четверо видны на снимке, хотя другие были поблизости — игриво преследовали самку.

«Это было динамичное и ритуальное представление, в котором самцы вступали в дружеские стычки и время от времени спаривались с самкой, их тела соединялись на короткое время всего на несколько секунд. Примечательно, что самка не пыталась сбежать; она активно участвовала, подыгрывая им и ожидая их.

«Вся группа плавала грациозно и в медленном, размеренном темпе, создавая завораживающую подводную сцену».

«Это изображение показывает определение черного и белого фотография; композиция оживает благодаря продуманному переходу к монохрому», — таков был вердикт Фридриха. «Фантастическое изображение».

(Снято на Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, корпус Seacam, естественное освещение. f/4, 1/500, ISO 160)

Черно-белое, второе место

Водный дзен © Джеймс Рокоп (США) / UPY 2025

Это изображение было сделано на церемонии проводов олимпийской сборной США по спортивному плаванию на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в выставочном центре Лос-Анджелеса. «Как фотограф мероприятия, я смог сфотографировать команду как под водой, так и с суши», — сказал Рокоп.

«На этом снимке пловец разминается перед демонстрацией командных упражнений для Олимпийских игр 2024 года в Париже, стоя на дне бассейна и выполняя дыхательные упражнения.

«У артистичных пловцов невероятная емкость легких, и они способны выполнять такие необычные трюки, как стояние на дне бассейна без усилий. Это была единственная пловчиха, которая использовала дно бассейна таким образом для разминки, и необычное зрелище сразу же привлекло мое внимание. Изображение вызвало чувство умиротворения и спокойствия».

«Точная композиция, которая так блестяще работает в черно-белом варианте, создавая прекрасное изображение, наполненное спокойствием подводного мира», — сказал Мастард. «Мы не знали этого во время судейства, но нам особенно нравится, что это изображение было увидено, а не постановочным».

(Снято на Canon R3 + 35 мм, корпус Ikelite, естественное освещение. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Победитель конкурса «Перспективный подводный фотограф года 2025»

Аврора Под Водой © рурука (Корея) / UPY 2025

«Я впервые отправился в Канкун, Мексика, на съемки два года назад, и с тех пор я очарован его очарованием», — сказал Рурука. «В последнее время я часто бываю в Канкуне. От того места, где я живу, это очень долгое путешествие — около 24 часов на самолете — но это место идеально совпадает с направлением моего фотография и предлагает разнообразные возможности для стрельбы.

«Чтобы сделать эту конкретную фотографию, я приехал сюда в сезон дождей летом и работал с местным корейским гидом в качестве модели».

«Необычайное изображение с высоким техническим стандартом и идеальной постобработкой!» — сказал Фридрих. «Дайвер хорошо расположен в золотом сечении, не находясь ни перед чем. Баланс света снаружи, который падает в пещеру, — это просто отличное повторение, и оно показывает, о чем идет речь в изображении».

(Снято на Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, бокс Nauticam, естественное освещение. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Перспективный финалист

Близкие контакты с гигантским видом © Христианская хижина (Сингапур)) / UPY 2025

«Фотографирование горбатых китов Тонга долгое время было в моем списке желаний, и оно определенно не разочаровало меня», — сказал Хат. «Каждый раз, когда вы входите в воду, она отличается, у каждого кита есть уникальная личность, и их отношение к пловцам часто меняется в течение дня.

«Самыми захватывающими, конечно, являются встречи, где любопытство китов совпадает с вашим собственным, и это было явно в случае с этой парой мама-детеныш. Мы смогли провести с ними несколько часов, пока они плавали вокруг островов Вавау, чередуя путешествие, отдых и игру.

«Этот снимок, сделанный, когда пара пересекала неглубокий риф, остается одним из моих любимых изображений того удивительного дня».

«Какая мечта о встрече матери и детеныша!» — сказал Мастард. «Риф придает фантастическое ощущение масштаба китам, действительно показывая их размер, при этом добавляя интерес и визуальную глубину композиции. Поговорим о том, как все складывается вместе…»

(Снято на Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 мм, корпус Nauticam, естественное освещение. f/11, 1/250 ISO 800)

Компактный победитель

Красота Болота © Брайант Терффс (США) / UPY 2025

Терффс сделал этот снимок в одном из своих любимых мест в национальном парке Эверглейдс, привлеченный его зловещей обстановкой, «чистой водой, светом, пробивающимся сквозь кипарисы, и видами рыб, как местных, так и завезенных».

«Я много раз возвращался в это место, пытаясь запечатлеть разные объекты и правильное освещение», — сказал он. «Уровень воды значительно меняется, иногда полностью высыхая в разное время года.

«Виды рыб постоянно меняются, и в этом месте часто доминируют экзотические виды. По иронии судьбы, в этот раз я не слишком задумывался и просто наслаждался пейзажем, когда эта флоридская щука идеально расположилась в кадре моей GoPro».

«Потрясающая трехмерная композиция, помещающая этого редкого флоридского щуку в его болотную среду обитания», — отметил Мастард. «Честно говоря, удивительно, что это изображение снято простой камерой GoPro, демонстрируя, как много людей уже имеют все необходимое оборудование для съемки красивых подводных фотографий».

(Снято с помощью GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide Lens, GoPro Supersuit Box, естественное освещение. f/2.8, 1/180, ISO 791))

Компактный финалист

Гигантская рыба-лягушка © Энрико Шомоджи (Германия) / UPY 2025

«Во время погружения в Анилао на Филиппинах мы обнаружили эту прекрасную гигантскую рыбу-лягушку на глубине около 15 м», — сказал Сомоджи. «Я попытался сделать снимок с цветной подсветкой и фоном из мелких рыб и солнца. Сделав пару кадров, я получил этот снимок и был очень счастлив».

«Большое изображение с маленькой компактной камеры, идеально освещенное с достаточным количеством дополнительных бликов, не слишком кричащее», — подытожил Роулендс. «Немного солнечных лучей и стрекотание мелких рыб создают впечатляющую комбинацию, завершающую комплект от нашего действующего чемпиона среди компактных камер».

(Снято с помощью Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, бокса Fantasea, двух вспышек Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Победитель конкурса British Waters Wide Angle и британский подводный фотограф года 2025

Любопытный тюлень © Дэвид Альперт (Великобритания) / UPY 2025

Альперт считает Северный Девон «легко одним из самых красивых побережий в Британии. Высокие зубчатые скалы, о которые бьет беспощадное море. Со вторым по величине приливом и отливом в мире, отходящее течение бьется о волны и ветер, набегающие с Северной Атлантики. Отойдите и любуйтесь.

«Окна для дайвинга ограничены, поэтому в прошлом году я провел в этом районе два месяца, исследуя разные места. На этом снимке изображен серый тюлень у острова Ланди, являющегося охраняемой морской территорией с 1973 года.

«Тюлени — восхитительно любопытные создания, более интерактивные, чем любые другие виды, с которыми я нырял по всему миру. Короче говоря, я становлюсь одним из немногих привилегированных, пересекающих мост в мир разумного дикого животного».

«На конкурсе UPY мы обычно видим много изображений тюленей, особенно в британских категориях», — сказал Фридрих. «Раньше я был мягок к этим изображениям, но, увидев так много, теперь мои стандарты очень высоки.

«Но это изображение действительно потрясающее! Так хорошо обрамлено водорослями и светом, идущим сзади на мелководье. Композиция завершается любопытным взглядом тюленя на фотографа. Великолепный портрет».

(Снято на Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, корпус Nauticam, две вспышки Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

Финалист British Waters Wide Angle

Закрученный осьминог (Eledone cirrhosa) с мягким кораллом © Саймон Темпл (Великобритания) / UPY 2025

«Мои встречи с осьминогами в Великобритании обычно незапланированные», — сказал Темпл, и эта встреча в шотландском Лохкарроне не стала исключением. «Было начало мая, и видимость была плохой. Я выбрал самый широкий объектив и планировал дрейфовать вдоль рифа по приливу, снимая то, что смогу, среди мягких кораллов.

«Посреди погружения течение неожиданно усилилось, превратив наш нежный дрейф в стремительную езду. И тут я увидел его: осьминог, сидящий высоко на рифовой стене. Я сильно ударил против течения, подняв камеру, пока она спокойно наблюдала за мной.

«Прилив был неумолим, и я успел сделать только четыре выстрела, прежде чем он утащил меня. Пока я дрейфовал, я оглянулся, чтобы взглянуть в последний раз. Осьминог остался, по-видимому, невозмутимый нашей встречей, но вне досягаемости».

«Превосходный снимок знакового британского объекта, который все чаще можно увидеть у наших берегов», — прокомментировал Роулендс. «Мягкое освещение подчеркивает пастельные тона, а пейзаж отступает за пределы кадра, создавая глубину, отточенную прекрасным зрительным контактом и классической позой».

(Снято на Nikon D500 + 10.5 мм, бокс Aquatica, вспышка Inon Z-240 Type 4. f/8, 1/125, ISO 400)

Победитель макроса British Waters

Автостопщик © Дэн Болт (Великобритания) / UPY 2025

«Иногда я натыкался на эту медузу Neoturris pileata in открытая вода но не сделал ни одного приличного снимка», — сказал Болт об этой встрече в Шотландии. «Однако в этом случае мы с приятелем специально нацелились на них и других подобных существ, чтобы попытаться исследовать идею возможностей фотографирования «черной воды» в Великобритании.

«Из множества, множества снимков, которые я сделал в тот день, этот показал личинку ракообразного внутри колокола медузы. Кадры по обе стороны от этого снимка показывают, что личинка краба (или лобстера) на самом деле находится снаружи колокола, но в этот момент она была совершенно на противоположной стороне от меня — отсюда и эффект нахождения внутри прозрачного тела».

«Это красивая и редко встречающаяся медуза, но момент удивления действительно наступает, когда вы замечаете креветку-автостопщицу через прозрачный колокол», — сказал Мастард. «Потрясающе, удивительно и необычно».

(Снято с помощью OM Systems OM-1 + Panasonic 45 мм macro, бокса AOI, двух вспышек Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

British Waters Macro — финалист

Флуо Спини Скват Лобстер © Джеймс Лайнотт (Великобритания) / UPY 2025

Это изображение было сделано в Инверари, Лох-Файн в Шотландии. «Это место известно тем, что на небольшой глубине здесь обитает множество красивых анемонов-фейерверков, но здесь также есть старая труба, покрытая бетонными блоками, которая является домом для множества живых существ, включая колючего приземистого омара.

«Эти приземистые лобстеры обычно висят вверх ногами на валунах/выступах и исчезают в тот момент, когда нажимается затвор камеры. Однако в это ночное погружение они бродили на открытом пространстве и, похоже, не возражали против того, чтобы их сфотографировали.

«Эти приземистые лобстеры демонстрируют самую яркую флуоресценцию, которую я видел у ракообразных, и я был очень рад, что во время этого погружения мне удалось запечатлеть все животное в кадре. Я использовал возбуждающие фильтры на своих вспышках, а также желтый барьерный фильтр перед объективом, чтобы запечатлеть флуоресценцию».

«Флуоресцентное исследование Джеймсом британских вод выявило еще один потрясающий объект, сфотографированный с помощью этой техники», — сказал Мастард. «Немного больше контраста при обработке, небольшое кадрирование и поворот в вертикальную плоскость, и этот действительно памятный снимок мог бы зайти так далеко…»

(Снято с помощью OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, бокса AOI, двух фильтров Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50, ISO 500))

Победитель программы British Waters Living Together

Расти Хейвен © Дэн Болт (Великобритания) / UPY 2025

Это фото, сделанное в шотландском Лохкарроне, «демонстрирует способность природы извлекать пользу из плохой ситуации», — сказал Болт. «Железный блок и тяжелая цепь на самом деле удерживают небольшую баржу на поверхности, где местные ныряльщики за гребешками хранят свое оборудование.

«Сама баржа представляет собой плавучую рифовую систему, а якорные блоки также привлекли множество видов.

«На самом деле я тренировался для другого подводная фотография соревнования, когда я сделал этот снимок. В течение пары дней перед соревнованиями «всплеск воды» в тот день этот краб постоянно находился в этом положении или совсем рядом. К сожалению, в тот день его нигде не было видно. К счастью для меня, это означало, что я смог использовать свои тренировочные фотографии для UPY!»

«Удачно выбранный ракурс, включающий ровно столько фона, чтобы объединить визуальную глубину с местоположением», — сказал Роулендс. «Звенья цепи начинаются мощно на переднем плане, а затем деликатно отступают за пределы сцены, увенчанные маленькой любопытной рыбкой, входящей в верхнюю часть кадра. Достойный победитель».

(Снято с помощью OM Systems OM-1 + Olympus 14-42 мм + Nauticam WWL-1, бокса AOI, двух вспышек Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

British Waters Living Together — второе место

Сделайте глубокий вдох © Парни Деревья (Великобритания) / UPY 2025

«Поскольку вокруг нас происходит фотосинтез водорослей, мы ищем убежища от быстрого темпа повседневной жизни под волнами, где тишина», — сказал Трис об этой фотографии, сделанной в заливе Балаклава, Портленд. «Мы расслабляемся, наш пульс замедляется; для многих людей океан становится местом, где можно обрести покой.

«Без предварительной подготовки и только с окружающим освещением, эта фотография запечатлела фридайвера в момент спокойствия, когда она пробирается сквозь водоросли. Слишком быстро мы всплываем на поверхность, чтобы глотнуть воздуха».

«Красивый пейзаж, который завершается очень хорошей позицией модели», — подытожил Фридрих. «Атмосфера снимка и прекрасное кадрирование действительно хорошо сделаны, модель улыбается и так красиво одета. Только плавники могли бы быть в кадре, больше нечего критиковать!»

(Снято на Nikon D850 + 14-24 мм f2.8, бокс Nauticam, естественное освещение. f/2.8, 1/640 с, ISO 200)

Спасите наши моря Фотограф года по охране морской среды

1 / 200,000,000 © Роберт Марк Леманн (Германия) / UPY 2025

«Эта тигровая акула — всего лишь одна из примерно 200 миллионов акул, которые ежегодно погибают от рук людей», — сказал Леманн об этой фотографии, сделанной в Индонезии. «С шести лет (35+) я интенсивно изучаю акул. За все эти годы почти ничего не изменилось, и это расстраивает.

«Акулы защищают свою среду обитания, море, посредством своей экологической функции «полиции здоровья». Более миллиарда человек ежедневно зависят от моря, и мы все дышим кислородом, который в значительной степени производится в море. Если мы продолжим уничтожать животных, которые охраняют нашу самую большую и важную среду обитания, мы отнимем у себя средства к существованию.

«Именно поэтому я боролся за то, чтобы люди увидели и поняли акул моими глазами. Каждый раз, когда я делаю такую ​​фотографию, мне больно, но с помощью изображений я могу вдохновить миллионы людей понять акул и их положение и изменить ситуацию».

Алекс Мастард описал снимок как «потрясающее, повествующее изображение, на котором четверо мужчин вытаскивают этого огромного океанского хищника на сушу. Свет прекрасен, композиция захватывающая, а тайминг, запечатлевший жест рыбака, идеален».

«Хотя это обычное явление и законно в большинстве мест, человек, протягивающий руку, чтобы остановить фотографию, показывает, что его совесть считает, что они делают. Мощный фотография".

(Снято с помощью Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + крепление EF to RF. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Спасите наши моря Фотограф года по охране морской среды Второе место

Жертва столкновения с лодкой © Хенли Спирс (Великобритания) / UPY 2025

Эта фотография была сделана в мексиканском штате Баха. Калифорния Сур, где труп морской черепахи открывает окно в жизнь и смерть в открытом океане. «Резь на панцире черепахи ясно свидетельствует о том, что она погибла из-за столкновения с лодкой — неестественная смерть и горькое напоминание о том, что эти животные должны делить океан с постоянно растущим присутствием людей», — сказал Спирс.

«Однако даже в смерти черепаха стала сосудом для жизни. Вдали от моря каждый обломок, будь то природный или искусственный, становится формой перевернутого спасательного плота. Маленькие рыбки используют любую структуру, которую могут найти, чтобы спрятаться от хищников. Здесь разлагающийся труп черепахи быстро стал убежищем для молоди рыб».

«Это суровый, соответствующий теме сюжет сам по себе, но восходящий угол создает визуально впечатляющие отражения, увенчанные деликатным проявлением поверхности», — сказал Роулендс. «Изображение с таким количеством визуальных деталей, но только с одним посланием. Идеально и ужасно в равной степени».

(Снято на Nikon D850 + Nikonos 13 мм, корпус Nauticam, естественное освещение. f/22, 1/500, ISO 800)

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