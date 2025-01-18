Моно добивается успеха на фотоконкурсе «Искусство океана»

Объявлены победители 13-го ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art. В 2024 году в конкурсе примут участие работы из более чем 90 стран, что, по словам организаторов, свидетельствует о более широком охвате, чем когда-либо прежде.

Награду «Лучший на выставке» получил Эдуардо Лабат за «Танцующую белоперую акулу» — черно-белый снимок, сделанный на отдаленном архипелаге Ревильяхихедо у берегов Мексики.

Категория «Черно-белое» была выделена организатором мероприятия из США Руководство по подводной фотографии (UPG) как очень конкурентная в этом году. Категория «Сохранение» также была выделена за привлечение внимания к разрушительным последствиям призрачной рыбалки.

«В этом году конкурс Ocean Art был просто необыкновенным», — прокомментировал организатор конкурса Нирупам Нигам, который UPGглавный редактор и президент Bluewater Photo.

«Эти изображения не просто выигрывают награды; они пленяют сердца и умы, охватывая миллионы людей по всему миру и напоминая нам о нашей общей ответственности за защиту красоты океана. Для нас большая честь видеть, как конкурс растет в масштабах и влиянии с каждым годом». Охват победивших изображений основан на их демонстрации более чем 250 мировыми СМИ, такими как Диверне.

В состав жюри, как обычно, вошли фотографы Тони Ву, Марти Снайдерман и Марк Стрикленд, а также новый член жюри Ипа Уид Линн, который присоединился к ним для оценки категорий «Подводное цифровое искусство» и «Подводная мода».

Ocean Art раздал более 60,000 14 долларов США в качестве призов в виде подводного оборудования для съемки и дайвинг-туров, пожертвованных дайвинг-курортами и операторами сафари. Ниже представлены победившие изображения в каждой из XNUMX категорий:

Победитель в номинации «Широкоугольный»:

Хванхи Ким / Свет

(Хванхи Ким / Ocean Art)

«За неделю до того, как я сделал этот снимок, в Канкуне [Мексика] прошли сильные дожди», — говорит Ким. «Осадок и питательные вещества с близлежащей автомойки были смыты в сенот, создавая потрясающие цвета из-за разницы в концентрации. Дождь обычно является проблемой для подводной фотографии, но в этом случае он создал яркие оттенки, которые редко можно увидеть под водой.

«Солнечный свет, с его сильной жизненной силой, пронзил красноватые воды, открыв волшебный момент. Свет служил связью между землей и подводным миром, а также между природой и людьми. Я чувствовал себя привилегированным, став свидетелем этой красоты, и мне повезло, что я смог ее задокументировать».

Приз: четырехдневное погружение на двоих в Atmosphere Resorts & Spa на Филиппинах.

Снято на Nikon D850 + Nikon 8-15 мм в корпусе Nauticam, естественное освещение. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Победитель макроса:

Адам Мартин / Молодь нетопыря

(Адам Мартин / Ocean Art)

Эта молодая летучая мышь была найдена на глубине 26 м в Туламбене, Бали, Индонезия. Снут использовался для того, чтобы попытаться изолировать стробоскоп от объекта, не слишком освещая фон. Освещение подчеркивает текстуру и структуру тела рыбы, подчеркивая ее изящные линии и яркую окраску.

Приз: девятидневное путешествие с погружением на острова Комодо или Раджа-Ампат с Mermaid Liveaboards

Снято на Sony A7RV + Canon 100mm Macro в корпусе Nauticam, вспышка Inon с конусом. 1/250, f/13, ISO 320

Победитель в номинации «Поведение морской жизни»:

Ёити Сато / Рожденный устами

(Ёити Сато / Ocean Art)

«В летнюю ночь, когда большинство существ крепко спали, самец Ostorhinchus properuptus«Завершив недельный инкубационный период, рыба собрала всю свою энергию и дрожащим движением выпустила изо рта рой личинок», — говорит Сато, сделавший снимок в Минамисацуме, Кагосима, Япония. «Чтобы свести к минимуму стресс для рыбы, я наблюдал за процессом при тусклом красном свете.

«В момент вылупления я использовал красное освещение со специальной настройкой, которая отключала красный свет, как только обнаруживалась предварительная вспышка стробоскопа. Такая настройка эффективно устраняла помехи красного света на фотографии, гарантируя, что изображение запечатлело момент максимально естественно».

Приз: семь ночей с 12 погружениями на двоих на курорте Meridian Adventure Dive Resort, Раджа-Ампат, Индонезия.

Снято на Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM в корпусе Nauticam, две камеры INON Z330, одна RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Победитель в номинации «Портрет»:

Стефано Чербаи / Исключительная доставка

(Стефано Сербаи / Ocean Art)

«Я проводил медовый месяц в Австралии, и среди множества невероятных мест, которые мы посетили, была Южная Австралия, где у меня была возможность заняться дайвингом и поискать неуловимого морского дракона — животное, которое я мечтал увидеть в течение многих лет.

«Мне невероятно повезло не только найти и наблюдать за одним из них, но и сфотографировать его, несущего яйца, которые он защищал на спине около хвоста».

Приз: подводный стробоскоп Ikelite DS230 с моделирующим светом.

Снято на Nikon D7200 + Tokina 10/17 в корпусе Isotta, вспышка Ikelite. f/16, 1/160, ISO 250

Победитель Колдвотер:

Джеймс Эмери / Любопытный баклан

(Джеймс Эмери / Ocean Art)

«Во время погружения в Монтерее [Калифорния] я фотографировал поля Metridium, когда заметил плывущего к нам баклана. К моему удивлению, он начал клевать голову моей жены, но она была совершенно невозмутима.

«Я быстро подплыл, чтобы сделать несколько снимков, а затем внимание баклана переключилось на отражение в куполе камеры. Он оставался с нами около 20 минут, выплывая за воздухом, прежде чем вернуться, чтобы снова нас рассмотреть. Это был уникальный и игривый момент, который дал мне возможность заглянуть в любопытство баклана».

Приз: подарочный сертификат Ultralight на 300 долларов США

Снято на Sony A7III + Canon 8-15 мм с адаптером Metabones в корпусе Nauticam, вспышки Kraken KS160. 1/80, f/13, ISO 500

Победитель среди голожаберных:

Борут Фурлан / Капюшоновые голожаберники

(Борут Фурлан / Ocean Art)

«Это был мой первый визит на остров Ванкувер в октябре 2024 года и мой первый визит в Канаду вообще», — говорит Фурлан. «Я не очень хорошо знал этот район, поэтому решил использовать широкоугольный зум-объектив в большинстве своих погружений из-за его разнообразия.

«Когда я добрался до леса водорослей с капюшонными голожаберниками, я был просто шокирован. Я никогда раньше не видел столько голожаберников в одном месте. Их было много тысяч, и они были повсюду: на дне, на водорослях и даже плавали. Я сделал сотни различных изображений их, и это одно из этой серии».

Приз: до 10 ночей в Океании от Walindi Plantation Resort, Папуа — Новая Гвинея.

Снято на Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (конвертированный в Seacam), две вспышки Seacam 150D. 1/40, f/14, ISO 400

Победитель Blackwater:

Кёншин Ким / Охота

(Кёншин Ким / Ocean Art)

«Я сделал этот снимок во время погружения в черную воду в Анилао [Филиппины] в ноябре прошлого года», — говорит Ким, который сначала заметил двух слипшихся кальмаров и предположил, что они спариваются. «При более близком рассмотрении я понял, что они не спариваются — один кальмар поедал другого, меньшего по размеру кальмара.

«Известно, что кальмары занимаются каннибализмом, но редко можно увидеть, как маленькие кальмары едят друг друга во время погружения в темной воде. Я внимательно следил за ними и наблюдал, успев сделать несколько фотографий.

«Примерно через 10 минут цвет меньшего кальмара начал бледнеть. Наконец, он выпустил струю черных чернил. Вскоре после этого кальмар, закончивший есть, медленно исчез вдали, в то время как кальмар, ставший его добычей, погрузился в темные глубины моря».

Приз: Семидневный пакет погружений на курорте Dive Resort в Пуэрто-Галера на Филиппинах от El Galleon/Asia Divers

Снято на Nikon Z8 + 60 мм макро в боксе Nauticam, две вспышки Kraken S160 и одна вспышка Weefine 5000. 1/200, f/20, ISO 200

Победитель в номинации «Сохранение подводной природы»:

Кимбер Гринвуд / Утопающие в пластике

(Кимбер Гринвуд / Ocean Art)

Это изображение, сделанное в Хай-Спрингс, было создано в рамках проекта по повышению осведомленности Совета Флориды Спрингс о влиянии розлива воды на местные источники Флориды. Более 300 бутылок воды производятся каждую минуту на заводах по розливу воды, таких как те, что расположены в нескольких минутах от источника, где было сделано это изображение.

«Эти бутылки не только оказываются на свалках и загрязняют окружающую среду микропластиком, но и бутилирование «родниковой воды» приводит к потере воды из водоносного горизонта Флориды, что снижает уровень и расход воды, вызывая ухудшение состояния источников и рек», — говорит Гринвуд.

«Бутылки, использованные для этого изображения, были подарены местным активистом по охране окружающей среды, который снял их с конвейера местного завода по розливу». Изображения используются в социальных сетях и рекламных кампаниях в печатных изданиях, чтобы побудить людей перейти на многоразовые бутылки для воды.

Приз: два Marelux Apollo S Strobes плюс Lumilink

Снято на Sony A7IV + 24-70 мм F2.8 GM. 1/500 f/3.5, ISO 400

Победитель в номинации «Подводное цифровое искусство»:

Ункё Ким / Желание

(Унку Ким / Ocean Art)

Море в Согвипхо на острове Чеджудо, Южная Корея, близко сердцу Кима, но далеко от идеальной среды для подводной фотографии, часто мутное и с сильными течениями. «Воды Согвипхо еще больше пострадали от повышения температуры моря, нехватки объектов и других факторов», — говорит Ким, который не был уверен, как запечатлеть красоту морских существ, прежде чем решил использовать свет в качестве фона, чтобы подчеркнуть их.

«Я сделал этот снимок в лучшее время года. Чтобы сделать фронтальный снимок бычка-ханы, я провел бесчисленное количество часов, наблюдая за ним и приближаясь к нему. Представляя динамическое взаимодействие бычка-ханы с огнями боке, я использовал заранее подготовленные инструменты и модифицированный винтажный объектив, чтобы объединить несколько экспозиций с изображениями боке-фейерверка.

«Хотя фотографирование фейерверков не представляет особой сложности, оно требует тщательной подготовки, усилий, практики и, что самое важное, времени для установления связи с объектами».

Приз: Marelux SOFt Lite Snoot плюс док-станция.

Снято на Nikon D850 + макрообъектив 60 мм / Bell & Howell Filmovara в корпусе Nauticam, две вспышки Ikelite DS230, подводный фонарь Sofirn. 1/160, f/11, ISO 100

Победитель в номинации «Черно-белый» + «Лучший на выставке»:

Эдуардо Лабат / Танцующие Уайттипсы

(Эдуардо Лабат / Ocean Art)

«Это было наше последнее погружение в тот день, днем, когда солнце уже угасало», — говорит Лабат. В Рока Партида [Ревильяхихедос, Мексика] большинство белоперых акул собираются небольшими группами на разных выступах по всей скальной формации».

На некотором расстоянии от скалы начала формироваться большая группа белоперых акул: десятки особей образовали плотную группу на глубине около 8 метров, но не охотились и не проявляли агрессивного поведения.

«После того, как я стал свидетелем этого редкого события с периферии формации, я медленно поднялся и завис прямо над ней. Именно там я сделал этот снимок. Сверху акулы, казалось, синхронно плавали по кругу. Было прекрасно наблюдать за этим.

«Я решил использовать черно-белую цветовую гамму для этой фотографии, поскольку геометрия формации выглядит в этом стиле, а также из-за естественного контраста, который можно оценить в черно-белом варианте между кончиками акул и остальной частью их тела.

Приз: четыре ночи на двоих с 7 погружениями в All 4 Diving / Akaya Bali

Снято на Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye в боксе Nauticam, вспышки Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160, f4.0, ISO 640

Победитель в номинации «Подводная мода»:

Люси Дрликова / Да здравствует Королева!

(Люси Дрликова / Ocean Art)

Злая Королева из Чистый белый цвет На этой фотографии, которая является частью личного проекта Дриковой «Однажды во сне в Уотерленде», сказка окутана демонами, над которыми она работала семь лет.

«Этот проект представляет собой возвращение к моим детским мечтам — все костюмы, сцены и реквизит сделаны мной вручную», — говорит она. Кадр был сделан в 8-метровом бассейне Aquapalace Praha в Чешской Республике.

Приз: подарочный сертификат Bluewater Photo на сумму 400 долларов США.

Снято на Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 в корпусе Nauticam, вспышки Subtronic. 1/160, f/8, ISO 500

Победитель в номинации «Компактный широкоугольный объектив»:

Марко Лаусдеи / Охота в ночи

(Марко Лаусдеи / Ocean Art)

Во время погружения на знаменитом месте Майя Тила на Мальдивах Ласдей заметил белоперую рифовую акулу, которая двигалась циклично, явно привлеченная облаком чешуйниц, расположившихся вдоль обрыва Тила.

«Используя близлежащий валун в качестве укрытия, я тщательно спрятался и минимизировал свои пузыри, стараясь подобраться как можно ближе, не нарушая поведения хищника», — говорит он. «Как только акула привыкла к моему присутствию, я ждал одного из ее циклических движений, чтобы приблизить ее на расстояние вспышки.

«Я рассчитал время снимка так, чтобы запечатлеть не только акулу, но и уклончивое движение облака потенциальной добычи. Снимок был сделан снизу вверх, намеренно включая поверхность моря, чтобы добавить глубины и объема изображению. Понимание привычек и поведения объекта было необходимо для успеха этого снимка».

Приз: Семидневное путешествие на борту судна Биликики на Соломоновых островах

Снято на Sony RX100m5 + купол Seafrog в боксе Seafrog. 1/160, f/10, ISO 200

Победитель в номинации «Компактный макро»:

Наоми Спрингетт / Длинноносая рыба-ястреб

(Наоми Спрингетт / Ocean Art)

«Во время нашего медового месяца мы присоединились к дайвинг-туру на Большом Барьерном Рифе. Эта фотография была сделана во время одного из самых красивых погружений поездки: процветающий коралловый бомми с обильной макро-жизнью. Гордо восседая на черном солнечном коралле, эта длинноносая рыба-ястреб не была слишком обеспокоена моим присутствием и, к моему большому удовольствию, сидела неподвижно достаточно долго, чтобы я успел сделать несколько снимков, прежде чем она уплыла.

«С таким количеством тропических рыб, стесняющихся камеры, это было редкое удовольствие. Черный солнечный коралл — один из моих любимых кораллов; насыщенные зеленые цвета создали контрастный фон для этой поразительной рыбы».

Приз: восьмидневная поездка с погружением на Галапагосские острова вода дайвинг-сафари от компании Andean Travel Company.

Снято на Olympus TG-4 в корпусе PT-056, две вспышки Sea и Sea. 1/40, f/8, ISO 200

Победитель в номинации «Компактное поведение»:

Наоми Спрингетт / Mutualism

(Наоми Спрингетт / Ocean Art)

Этот губан-чистильщик и разноцветная ящерообразная рыба были замечены на Большом Барьерном рифе в Австралии, что является примером мутуалистического симбиоза. «Обычно ящерообразные рыбы довольно пугливы и не терпят, чтобы фотографы подходили слишком близко, но эта особь с удовольствием позировала для фотографий во время своей чистки», — говорит Спрингетт о своем втором выигрышном снимке.

«Я был поражен, наблюдая, как более мелкие рыбки носились по всему ящерообразному, даже запрыгивали ему в рот, демонстрируя невероятное доверие со стороны более мелких рыб, и в конечном итоге устроились прямо на голове ящерообразного!»

Приз: как указано выше

Снято на Olympus TG-7 в корпусе PT-059, две вспышки Sea и Sea. 1/80, f/13, ISO 200

Эти изображения, а также фотографии всех призеров и почетных гостей можно увидеть вместе с предысториями на сайте организатора. Руководство по подводной фотографии.

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