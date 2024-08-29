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Магия ламантинов в тизере Wildlife Photographer

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Кристально чисто (© Джейсон Галли / Фотограф года дикой природы)
Кристально чисто (© Джейсон Галли / Фотограф года дикой природы)

Ясно как кристалл Фотография американского фотографа Джейсона Галли — единственная подводная фотография среди 15 изображений, выбранных Лондонским музеем естественной истории (NHM) для анонса престижного конкурса «Фотограф года дикой природы», 60-го ежегодного мероприятия. 

Для NHM, которая организует конкурс, стало традицией публиковать подборку высоко оцененных изображений до объявления победителей WPotY в октябре.

На картинке Галли для Под водой категория, снятая в Хантер-Спрингс на реке Кристал во Флориде, фотограф смотрит сквозь прозрачную воду на ламантина и детеныша, дрейфующих среди зостеры. Он говорит, что выражение на мордочке детеныша и пузырьки, тянущиеся от его плавников, в сочетании с обнадеживающей предысторией сделали его любимым из его многочисленных снимков пар мать-детеныш. 

Цветение водорослей, вызванное сельскохозяйственными стоками, привело к сокращению зарослей зостеры в реке, от которой зависят ламантины в качестве пищи. Однако в этом случае местное сообщество приняло меры по восстановлению среды обитания и улучшению качества воды, что означало, что зимой 2022/23 года было зафиксировано больше ламантинов, чем когда-либо. 

(Снято с помощью Nikon Z6 + объектива 14-30 мм f/4; корпуса Nauticam + широкоугольного конверсионного порта WACP-2, 1/50 при f/4, ISO 1000).

Еще три фотографии морской жизни наверняка найдут отклик у дайверов, даже если они сделаны на поверхности. Плыть по течению британского фотографа Тамары Стаббс и вошла в Животные в их среде обитания категория показывает тюленей-крабоедов среди морского льда в море Уэдделла.

(© Тамара Стаббс и Atlantic Productions / Фотограф дикой природы года)
Плыть по течению (© Тамара Стаббс и Atlantic Productions / Фотограф дикой природы года)

Во время девятинедельной экспедиции Atlantic Productions Стаббс заметил, что тюлени засыпали рядом с судном, высунув ноздри над поверхностью воды после того, как выныривали, чтобы сделать вдох.

В Антарктике обитает около 4 миллионов тюленей-крабоедов, и хотя они не считаются находящимися под угрозой исчезновения, они находятся под защитой международных соглашений об охране природы до проведения дальнейших исследований влияния изменения климата и туризма на их популяции.

(Снято с помощью Sony α7R II + объектива Canon 24-70mm f/2.8 на 70 мм с поляризационным фильтром; 1/320 при f/7.1, ISO 100)

Также в Животные в их среде обитания категория, изображение голландского фотографа Тео Босбума Сила в цифрах показывает, как мидии объединяются, чтобы их не смыло с берега. Привлеченный видами недооцененной значимости, Босбум сделал этот снимок сверху в Прайя-да-Урса, Синтра, Португалия, используя длинный, тонкий, макро-широкоугольный «зонд»-объектив. 

(© Тео Босбум / Фотограф дикой природы года)
Сила в цифрах (© Тео Босбум / Фотограф дикой природы года)

Мидии играют важную роль в создании динамических экосистем для других морских беспозвоночных, таких как ракообразные, черви и мелкая рыба, улучшая качество воды за счет фильтрации и извлечения планктона, а также бактерий и токсинов, тем самым предотвращая их накопление до опасных уровней. 

(Снято с помощью Canon EOS R5 + объектива Laowa 24 мм Periprobe; 0.6 с при f/32, ISO 200; фокус-стек из девяти изображений)

Крючковатый южноафриканского фотографа Томми Тренчарда была высоко оценена в Океаны: общая картина категория, документирующая случай прилова акулы-реквиема, «чье тело выгнулось в последнем акте сопротивления».

(© Томми Тренчард / Фотограф дикой природы года)
Больше фото (© Томми Тренчард / Фотограф дикой природы года)

Тренчард путешествовал в исследовательской экспедиции на судне Гринпис. Арктический рассвет, призванный документировать случайный вылов акул рыболовными судами, ведущими промысел тунца и меч-рыбы в южной части Атлантического океана, а также подчеркнуть отсутствие эффективного регулирования промышленного рыболовства в международных водах, при котором 75% всех видов акул в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

(Снято с помощью Fujifilm X-T2 + объектива 50-230 мм f/4.5–6.7; 1/550 при f/5.2, ISO 500)

Все высоко оцененные работы WPotY можно найти на сайте NHM, который также содержит полную информацию о конкурсе и выставке. Победители конкурса «Морская жизнь» будут объявлены Диверне в октябре.

Также в Дивернете: Баллеста снова назван фотографом дикой природы года, Конкурс дикой природы приобретает игровой видБольшая часть жизни в целевой зоне глубоких шахтеров является новой для наукиВодоросли горчицы среди изображений, получивших высокую оценку WPOTY

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
08:20 Уход за ногами после погружения

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Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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