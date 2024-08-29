Магия ламантинов в тизере Wildlife Photographer

Ясно как кристалл Фотография американского фотографа Джейсона Галли — единственная подводная фотография среди 15 изображений, выбранных Лондонским музеем естественной истории (NHM) для анонса престижного конкурса «Фотограф года дикой природы», 60-го ежегодного мероприятия.

Для NHM, которая организует конкурс, стало традицией публиковать подборку высоко оцененных изображений до объявления победителей WPotY в октябре.

На картинке Галли для Под водой категория, снятая в Хантер-Спрингс на реке Кристал во Флориде, фотограф смотрит сквозь прозрачную воду на ламантина и детеныша, дрейфующих среди зостеры. Он говорит, что выражение на мордочке детеныша и пузырьки, тянущиеся от его плавников, в сочетании с обнадеживающей предысторией сделали его любимым из его многочисленных снимков пар мать-детеныш.

Цветение водорослей, вызванное сельскохозяйственными стоками, привело к сокращению зарослей зостеры в реке, от которой зависят ламантины в качестве пищи. Однако в этом случае местное сообщество приняло меры по восстановлению среды обитания и улучшению качества воды, что означало, что зимой 2022/23 года было зафиксировано больше ламантинов, чем когда-либо.

(Снято с помощью Nikon Z6 + объектива 14-30 мм f/4; корпуса Nauticam + широкоугольного конверсионного порта WACP-2, 1/50 при f/4, ISO 1000).

Еще три фотографии морской жизни наверняка найдут отклик у дайверов, даже если они сделаны на поверхности. Плыть по течению британского фотографа Тамары Стаббс и вошла в Животные в их среде обитания категория показывает тюленей-крабоедов среди морского льда в море Уэдделла.

Плыть по течению (© Тамара Стаббс и Atlantic Productions / Фотограф дикой природы года)

Во время девятинедельной экспедиции Atlantic Productions Стаббс заметил, что тюлени засыпали рядом с судном, высунув ноздри над поверхностью воды после того, как выныривали, чтобы сделать вдох.

В Антарктике обитает около 4 миллионов тюленей-крабоедов, и хотя они не считаются находящимися под угрозой исчезновения, они находятся под защитой международных соглашений об охране природы до проведения дальнейших исследований влияния изменения климата и туризма на их популяции.

(Снято с помощью Sony α7R II + объектива Canon 24-70mm f/2.8 на 70 мм с поляризационным фильтром; 1/320 при f/7.1, ISO 100)

Также в Животные в их среде обитания категория, изображение голландского фотографа Тео Босбума Сила в цифрах показывает, как мидии объединяются, чтобы их не смыло с берега. Привлеченный видами недооцененной значимости, Босбум сделал этот снимок сверху в Прайя-да-Урса, Синтра, Португалия, используя длинный, тонкий, макро-широкоугольный «зонд»-объектив.

Сила в цифрах (© Тео Босбум / Фотограф дикой природы года)

Мидии играют важную роль в создании динамических экосистем для других морских беспозвоночных, таких как ракообразные, черви и мелкая рыба, улучшая качество воды за счет фильтрации и извлечения планктона, а также бактерий и токсинов, тем самым предотвращая их накопление до опасных уровней.

(Снято с помощью Canon EOS R5 + объектива Laowa 24 мм Periprobe; 0.6 с при f/32, ISO 200; фокус-стек из девяти изображений)

Крючковатый южноафриканского фотографа Томми Тренчарда была высоко оценена в Океаны: общая картина категория, документирующая случай прилова акулы-реквиема, «чье тело выгнулось в последнем акте сопротивления».

Больше фото (© Томми Тренчард / Фотограф дикой природы года)

Тренчард путешествовал в исследовательской экспедиции на судне Гринпис. Арктический рассвет, призванный документировать случайный вылов акул рыболовными судами, ведущими промысел тунца и меч-рыбы в южной части Атлантического океана, а также подчеркнуть отсутствие эффективного регулирования промышленного рыболовства в международных водах, при котором 75% всех видов акул в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

(Снято с помощью Fujifilm X-T2 + объектива 50-230 мм f/4.5–6.7; 1/550 при f/5.2, ISO 500)

Все высоко оцененные работы WPotY можно найти на сайте NHM, который также содержит полную информацию о конкурсе и выставке. Победители конкурса «Морская жизнь» будут объявлены Диверне в октябре.

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