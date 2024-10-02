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К счастью для некоторых: открывается 13-й фотоконкурс «Искусство океана»

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Победитель прошлогодней категории «Широкий угол» — фотография Bunk Buddies, автор Сулиман Алатики (UPG)
Победитель прошлогодней категории «Широкий угол» — фотография Bunk Buddies, автор Сулиман Алатики (UPG)

13-я ежегодная выставка Ocean Art под водой Фото Конкурс уже открыт, и общая стоимость приза составляет 60,000 46,850 долларов США (около XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). Организатор из Лос-Анджелеса Подводная фотография Guide (UPG) утверждает, что это мероприятие по-прежнему остается одним из крупнейших и самых престижных в мире.

Заявки принимаются до 30 ноября этого года включительно, а победители будут объявлены в начале января.

Конкурс рассчитан на фотографов-любителей и профессиональных фотографов со всего мира. Участникам предлагается возможность принять участие в 14 категориях, что гарантирует охват всех аспектов фотографии и типов камер. 

Милашка-хранитель, второе место в категории «Голожаберники» в конкурсе «Океаническое искусство» прошлого года, автор — Йен-по Хуан
«Cutie Guardian», второе место в прошлогодней категории «Голожаберники», автор — Йен-по Хуан

Популярные категории включают в себя «Широкоугольный», «Макро» и «Поведение морской жизни» с тремя соответствующими категориями компактных камер. Более специализированные — «Черно-белый», «Портрет морской жизни», «Холодная/умеренная вода», «Черная вода», «Подводная охрана» и «Голожаберники». 

Подводная мода и подводный мир Цифровое Художественные категории включают две дополнительные категории, которые предоставляют участникам полную свободу в постобработке.

Искусство океана: подводное цифровое искусство, второе место «Ice-Cream Nudis» Франсиско Седано Вера
Под водой Цифровое Искусство, второе место Ice-Cream Nudis от Франсиско Седано Вера

В число судей конкурса снова вошли подводные фотографы Тони Ву, Марти Снайдерман и Марк Стрикленд, а также новичок — Ипа Уид Линн. UPG описывает ее как «восходящую звезду малазийского подводного фотографа, которая привносит новую перспективу в наш конкурс в области, которая может выиграть от увеличения женского представительства». 

Призы Ocean Art предоставляются рядом дайвинг-курортов, сафари и Фото-производители снаряжения в виде праздников и оборудования. Победители в каждой категории могут ранжировать призы, которые они хотели бы получить, что повышает вероятность того, что победители будут в точности соответствовать требованиям.

Узнайте больше о поступлении Океанское искусство 2024 конкурс на сайте UPG.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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