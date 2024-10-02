К счастью для некоторых: открывается 13-й фотоконкурс «Искусство океана»

13-я ежегодная выставка Ocean Art под водой Фото Конкурс уже открыт, и общая стоимость приза составляет 60,000 46,850 долларов США (около XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). Организатор из Лос-Анджелеса Подводная фотография Guide (UPG) утверждает, что это мероприятие по-прежнему остается одним из крупнейших и самых престижных в мире.

Заявки принимаются до 30 ноября этого года включительно, а победители будут объявлены в начале января.

Конкурс рассчитан на фотографов-любителей и профессиональных фотографов со всего мира. Участникам предлагается возможность принять участие в 14 категориях, что гарантирует охват всех аспектов фотографии и типов камер.

«Cutie Guardian», второе место в прошлогодней категории «Голожаберники», автор — Йен-по Хуан

Популярные категории включают в себя «Широкоугольный», «Макро» и «Поведение морской жизни» с тремя соответствующими категориями компактных камер. Более специализированные — «Черно-белый», «Портрет морской жизни», «Холодная/умеренная вода», «Черная вода», «Подводная охрана» и «Голожаберники».

Подводная мода и подводный мир Цифровое Художественные категории включают две дополнительные категории, которые предоставляют участникам полную свободу в постобработке.

Под водой Цифровое Искусство, второе место Ice-Cream Nudis от Франсиско Седано Вера

В число судей конкурса снова вошли подводные фотографы Тони Ву, Марти Снайдерман и Марк Стрикленд, а также новичок — Ипа Уид Линн. UPG описывает ее как «восходящую звезду малазийского подводного фотографа, которая привносит новую перспективу в наш конкурс в области, которая может выиграть от увеличения женского представительства».

Призы Ocean Art предоставляются рядом дайвинг-курортов, сафари и Фото-производители снаряжения в виде праздников и оборудования. Победители в каждой категории могут ранжировать призы, которые они хотели бы получить, что повышает вероятность того, что победители будут в точности соответствовать требованиям.

Узнайте больше о поступлении Океанское искусство 2024 конкурс на сайте UPG.

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