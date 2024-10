16 крупных планов под/б: какой бы вы выбрали?

Не менее 25 судей входят в состав жюри, которое отбирает заявки на участие в ежегодном конкурсе дикой природы «Фотограф года крупным планом» (CUPOTY), и теперь можно опубликовать 16 снимков, претендующих на призы в категории «Подводная фотография».

The judges include professional photographers, журнал editors, conservationists and authors. It took some 20 hours of Zoom calls to agree on which of the 11,681 close-up, macro and micro photographs entered in 11 categories should advance to the shortlist stage of the 2024 competition.

100 лучших фотографий, а также победители в категориях и в общем зачете будут выбраны только в январе. 16 подводных фотографий показаны здесь в алфавитном порядке по имени фотографа.

Наутилус (Луис Арпа)

Любопытный детеныш ламантина (Ремуна Бека)

Голубая лента (Пьетро Кремоне)

Рыба-кардинал (Ласло Фолди)

Занимайтесь любовью, а не войной (Юрий Иванов)

Все в порядке (Габриэль Дженсен)

Время отдыха (Кёншин Ким)

Holding On (Офек Лиепаз)

Матч (Ференц Лоринц)

Яйца бычков (Саид Рашид)

Octopus Bottle (Saeed Rashid)

Трапеза (Доменико Рошиньо)

Hooded Nudis (Брайан Скьервен)

Симбиоз морской губки (Дженни Слэк)

Пузатый морской конёк (Дэниел Слай)

The 10 categories besides Underwater are Animals, Arachnids, Butterflies & Dragonflies, Fungi, Insects, Intimate Landscape, Invertebrate Portrait, Plants, Studio Art and, for under-18s, Young. Some of these categories could also include подводная фотография.

Главный приз — 2,500 фунтов стерлингов наличными и кубок, а победитель каждой категории получает 250 фунтов стерлингов (лучший молодой фотограф года, снимающий крупным планом, получает объектив Sigma стоимостью 700 фунтов стерлингов и кубок) вместе с другими призами.

Основанный в Великобритании в 2018 году Трейси и Дэном Колдерами с целью «раскрыть скрытое чудо света», CUPOTY может претендовать на звание крупнейшего конкурса в своей области. Он поддерживается рассылкой новостей и проводит тематический челлендж в течение всего ноября. Узнать больше о CUPOTY 6 на сайте.

