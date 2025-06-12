Изображения Canon поддерживают лабораторию по разведению кораллов на Сейшельских островах

В течение некоторого времени стандартным подходом к восстановлению рифов было «коралловое садоводство» — система, при которой фрагменты кораллов берутся из существующих рифов, выращиваются в питомниках и пересаживаются обратно в деградировавшие районы.

Однако это приводит к тому, что рифы заселяются генетически идентичными кораллами, и многие эксперты полагают, что они не будут достаточно устойчивы, чтобы противостоять обесцвечиванию кораллов в долгосрочной перспективе.

Canon 5DMKIII 100 мм макро, f/4.5, 1/30, ISO 400 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80, ISO 640 (Canon / Лаборатория по нересту кораллов)

Альтернативой является половое размножение кораллов на суше, которое позволяет избежать того, что считается «критической слабостью», путем выращивания здоровых, разнообразных кораллов из личинок, собранных во время нереста кораллов.

Теперь производитель камер Канон, Европа, Ближний Восток и Африка поддержала эту концепцию и спонсирует наземную лабораторию по разведению кораллов, которая, как утверждается, является первой в своем роде в западной части Индийского океана.

Запущен в сотрудничестве с исследовательской группой из Великобритании. Лаборатория по нересту кораллов (CSL) и местная благотворительная организация Природа Сейшельских ОстрововВ ходе разработки проекта будут использоваться новейшие технологии визуализации в рамках усилий по повышению устойчивости рифов к изменению климата.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5 6 стек изображений @ f/8.0, 1/100, ISO 2500 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII 100 мм макро, f/11, 1/60, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon финансирует Nature Seychelles для строительства и эксплуатации объекта, а также предоставляет оборудование для получения изображений, необходимое для улучшения наблюдения за нерестом кораллов и их документирования для использования в гражданской науке и образовании. Примеры изображений кораллов можно увидеть здесь.

Ожидается, что проект по восстановлению кораллов (ARC) Nature Seychelles позволит глубже понять репродуктивные сроки кораллов, рост и выживание после заселения, а также облегчит фотомикрографию, фотограмметрию и создание высококачественных изображений и видео для исследователей.

ARC создаст генетический банк устойчивых кораллов, созданный CSL, который также обеспечит обучение операторов объекта.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x1 стек изображений, f/8, 1/160, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30, ISO 1000 (Canon / Лаборатория по нересту кораллов)

«Canon 5DMKIII MPE65mm @x4, стек изображений, f/6.3, 1/100, ISO 1600 (Canon / Coral Spawning Lab)»



«В настоящее время мы по сути клонируем кораллы, создавая рифы генетически идентичных видов», — объясняет доктор Нирмал Шах, генеральный директор Nature Seychelles. «Эволюция процветает за счет разнообразия — сильных, слабых, здоровых и всего, что находится между ними.

«Чтобы построить по-настоящему устойчивые рифы, нам нужно принять настоящее разнообразие. Партнерство Canon, наряду с опытом Coral Spawning Lab, позволяет нам сделать именно это, давая нам возможность разводить кораллы и создавать генетический банк устойчивых видов.

«Технологии Canon также позволят нам раскрыть секреты воспроизводства кораллов, что приведет к разработке более эффективных стратегий сохранения и, в конечном итоге, вдохновит на реальные изменения в том, как мы защищаем и восстанавливаем эти жизненно важные экосистемы.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x3 стек изображений, f/3.5, 1/80, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160, ISO 640 (Canon / Лаборатория по нересту кораллов)

«Коралловые рифы — основа нашей экономики, нашей окружающей среды и нашего образа жизни», — говорит Шах. «Это партнерство с Canon — не просто восстановление рифов; оно направлено на защиту будущего Сейшельских островов».

Coral Spawning Lab описывается как пионер в области полового размножения кораллов на суше. «Как бывший подводный оператор, я знаю силу изображения для передачи сложных научных концепций и вдохновения на действие», — говорит ее соучредитель, морской биолог доктор Джейми Крэггс.

«Благодаря партнерству с Canon мы сможем поделиться со всем миром красотой и хрупкостью коралловых рифов».

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