SeaLife SportDiver S вмещает телефоны на глубине до 30 м

SeaLife SportDiver S — это новый подводный бокс, разработанный для защиты смартфонов до стандартного предела любительского дайвинга в 30 м. Созданный на основе предыдущей модели SportDiver, он, как утверждается, совместим со всеми iPhone (включая размеры Max) и большинством телефонов Android.
Также от SeaLife появились два новых фонаря для подводного плавания (ниже).
Корпус SportDiver S, изготовленный из поликарбоната, нержавеющей стали, анодированного алюминия и оптического стекла, весит 641 г и обеспечивает практически нейтральную плавучесть при погружении в воду (в зависимости от находящегося внутри телефона).
SportDiver S имеет пружину и резиновые захваты для надежного удержания смартфонов разного размера и обеспечивает дополнительную защиту от ударов. Корпус автоматически подключается к телефону с помощью беспроводной технологии Bluetooth Low Energy (LE) 5.
Большой рычаг затвора и задние кнопки управления были разработаны для того, чтобы сделать управление камерой простым даже в перчатках для дайвинга, говорит он. Scubapro, которая распространяет продукцию SeaLife в Великобритании и Европе. Это позволяет контролировать настройки камеры, такие как Фото/видео, зум, регулировка экспозиции, автоматическая/ручная фокусировка, баланс белого, выбор объектива и режим RAW/JPEG.
Говорят, что внутренняя часть защищает чувствительные компоненты и электронику от повреждения, если капли воды попадут внутрь при открытии двери после погружения. Для предотвращения запотевания можно использовать капсулу Moisture Muncher SL911.
Корпус оснащен двойной сигнализацией утечки, указывающей на внутреннюю влажность и контролирующей внутреннее вакуумное давление. Тест давления перед погружением выводит на экран предупреждение, если водонепроницаемое уплотнение будет нарушено.
При необходимости можно добавить или снять дополнительный фильтр цветокоррекции во время погружения, а также доступны дополнительные линзы и крепление объектива 52 мм/67 мм. Корпус SportDiver S поставляется с приложением камеры SeaLife SportDiver для iOS и Android.
Конфигурацию можно расширить с помощью подводного Sea Dragon. Фото-видеосвет и широкоугольные/макрообъективы. SportDiver S имеет планку для крепления аксессуаров с тремя стандартными креплениями для штатива 1⁄4-20.
Питание SportDiver S осуществляется от двух батареек AAA, которые, как утверждается, могут обеспечить более 50 часов непрерывной работы. Корпус имеет внешние размеры 21.3 x 12.57 x 5.48 см и внутренние 16.5 x 8 x 0.97 см, но совместимость с моделями телефонов можно проверить с помощью руководство по подбору на сайте SeaLife.
Для сравнения с существующей более крупной и тяжелой моделью SeaLife SportDiver Ultra, эта модель имеет глубину погружения 130 м, включает красный фильтр и имеет семь дополнительных креплений. Sealife SportDiverS стоит £249.
Мини-светильники SeaLife Sea Dragon
Также SeaLife представляет две новинки для подводного плавания: Sea Dragon Mini в комплектациях Power Kit мощностью 1600 и 1200 люмен.
Компактный Sea Dragon Mini 1600 рассчитан на глубину до 100 м и использует светодиод Luminus SFT-40. Разработанный для сочетания яркости с узким дальним лучом (4.5° под водой), он подходит для дальнего наблюдения и указания другим дайверам морской жизни.
Фонарь имеет корпус из анодированного алюминия и рассчитан на управление одной рукой. Он может переключаться между пятью режимами: полная мощность, половинная мощность, четверть мощности, мигание в течение 1 секунды и SOS.
В комплект входят литий-ионный аккумулятор 18650 3500 мАч и зарядное устройство USB. Говорят, что этот аккумулятор обеспечивает 1 час работы на полной мощности. Есть индикатор заряда и предохранительный клапан сброса давления для сброса давления в случае повреждения аккумулятора. Mini 1600 стоит 180 фунтов стерлингов.
Комплект Sea Dragon Mini 1200 Power Kit стоит 160 фунтов стерлингов. Он также использует светодиод Luminus SFT-40 и обеспечивает узкий, сфокусированный луч с углом подводного луча 6°. Аккумулятор — это блок 18650 2600 мАч, но при использовании аккумулятора 108 мАч можно достичь 3500 минут работы на полной мощности.
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