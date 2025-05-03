SeaLife SportDiver S вмещает телефоны на глубине до 30 м

SeaLife SportDiver S — это новый подводный бокс, разработанный для защиты смартфонов до стандартного предела любительского дайвинга в 30 м. Созданный на основе предыдущей модели SportDiver, он, как утверждается, совместим со всеми iPhone (включая размеры Max) и большинством телефонов Android.

Также от SeaLife появились два новых фонаря для подводного плавания (ниже).

Корпус SportDiver S, изготовленный из поликарбоната, нержавеющей стали, анодированного алюминия и оптического стекла, весит 641 г и обеспечивает практически нейтральную плавучесть при погружении в воду (в зависимости от находящегося внутри телефона).

SportDiver S имеет пружину и резиновые захваты для надежного удержания смартфонов разного размера и обеспечивает дополнительную защиту от ударов. Корпус автоматически подключается к телефону с помощью беспроводной технологии Bluetooth Low Energy (LE) 5.

Производитель утверждает, что эксплуатация должна быть легкой даже в перчатках.

Большой рычаг затвора и задние кнопки управления были разработаны для того, чтобы сделать управление камерой простым даже в перчатках для дайвинга, говорит он. Scubapro, которая распространяет продукцию SeaLife в Великобритании и Европе. Это позволяет контролировать настройки камеры, такие как Фото/видео, зум, регулировка экспозиции, автоматическая/ручная фокусировка, баланс белого, выбор объектива и режим RAW/JPEG.

Говорят, что внутренняя часть защищает чувствительные компоненты и электронику от повреждения, если капли воды попадут внутрь при открытии двери после погружения. Для предотвращения запотевания можно использовать капсулу Moisture Muncher SL911.

Установлены датчики воды и сигнализация

Корпус оснащен двойной сигнализацией утечки, указывающей на внутреннюю влажность и контролирующей внутреннее вакуумное давление. Тест давления перед погружением выводит на экран предупреждение, если водонепроницаемое уплотнение будет нарушено.

При необходимости можно добавить или снять дополнительный фильтр цветокоррекции во время погружения, а также доступны дополнительные линзы и крепление объектива 52 мм/67 мм. Корпус SportDiver S поставляется с приложением камеры SeaLife SportDiver для iOS и Android.

Конфигурацию можно расширить с помощью подводного Sea Dragon. Фото-видеосвет и широкоугольные/макрообъективы. SportDiver S имеет планку для крепления аксессуаров с тремя стандартными креплениями для штатива 1⁄4-20.

Планка для крепления аксессуаров

Говорят, что новый корпус подойдет большинству смартфонов (Тобиас Фридрих)

Питание SportDiver S осуществляется от двух батареек AAA, которые, как утверждается, могут обеспечить более 50 часов непрерывной работы. Корпус имеет внешние размеры 21.3 x 12.57 x 5.48 см и внутренние 16.5 x 8 x 0.97 см, но совместимость с моделями телефонов можно проверить с помощью руководство по подбору на сайте SeaLife.

Для сравнения с существующей более крупной и тяжелой моделью SeaLife SportDiver Ultra, эта модель имеет глубину погружения 130 м, включает красный фильтр и имеет семь дополнительных креплений. Sealife SportDiverS стоит £249.

Мини-светильники SeaLife Sea Dragon

Подводный фонарь SeaLife Sea Dragon Mini 1600

Также SeaLife представляет две новинки для подводного плавания: Sea Dragon Mini в комплектациях Power Kit мощностью 1600 и 1200 люмен.

Компактный Sea Dragon Mini 1600 рассчитан на глубину до 100 м и использует светодиод Luminus SFT-40. Разработанный для сочетания яркости с узким дальним лучом (4.5° под водой), он подходит для дальнего наблюдения и указания другим дайверам морской жизни.

Фонарь имеет корпус из анодированного алюминия и рассчитан на управление одной рукой. Он может переключаться между пятью режимами: полная мощность, половинная мощность, четверть мощности, мигание в течение 1 секунды и SOS.

В комплект входят литий-ионный аккумулятор 18650 3500 мАч и зарядное устройство USB. Говорят, что этот аккумулятор обеспечивает 1 час работы на полной мощности. Есть индикатор заряда и предохранительный клапан сброса давления для сброса давления в случае повреждения аккумулятора. Mini 1600 стоит 180 фунтов стерлингов.

Комплект Sea Dragon Mini 1200 Power Kit стоит 160 фунтов стерлингов. Он также использует светодиод Luminus SFT-40 и обеспечивает узкий, сфокусированный луч с углом подводного луча 6°. Аккумулятор — это блок 18650 2600 мАч, но при использовании аккумулятора 108 мАч можно достичь 3500 минут работы на полной мощности.

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