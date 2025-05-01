Подводный обзор Nikon Z6III

Эта камера представляет собой универсальный гибрид для подводных фотографов и видеооператоров, а также возвращение Nikon к истокам, сообщает НИРУМПАМ НИГАМ, главный редактор Подводная фотография Гид и президент Bluewater Photo, который сделал все фотографии здесь

Полнокадровая беззеркальная камера Z6III от Nikon сочетает в себе передовые технологии с доступными функциями, предлагая мощный, но удобный опыт. Она особенно подходит для пользователей цифровых зеркальных камер Nikon, которые рассматривают возможность перехода на беззеркальные камеры, поскольку она приносит обновления в области автофокусировки, стабилизации изображения и записи видео — все ключевые улучшения, унаследованные от Z9 от Nikon и Z8 серии.

Z6III может похвастаться тем, что рекламируется как «первый в мире частично стекированный КМОП-сенсор», разработанный для повышения скорости обработки и минимизации эффекта скользящего затвора.

Однако недавние тесты сенсора указывают на небольшое сокращение динамического диапазона при более низких значениях ISO по сравнению с Z6II, что может беспокоить некоторых фотографов. Подводные фотографы, особенно те, кто снимает широкоугольные сцены с высокой контрастностью (например, «солнечные шары»), могут заметить это в экстремальных случаях.

Мы провели тщательное тестирование Z6III в подводном боксе Ikelite Z6III во время погружения с любимые местные места для дайвинга на юге Калифорния, расширяя границы динамического диапазона, чтобы продемонстрировать производительность камеры в области, в которой она подвергалась наибольшей критике. Спасибо Дэйву из Diving Catalina за поддержку этого обзора – посмотрите на его новый грузовик в дайвинг-парке Avalon!

Сцена из водорослей в лесу с высоким динамическим диапазоном, снятая на Nikon Z6III в корпусе Ikelite с объективом Canon 8-15 мм «рыбий глаз» (f/16, 1/160 с, ISO 100))

Ключевые характеристики Nikon Z6 III

24.5-мегапиксельная полнокадровая частично стекированная CMOS-матрица

Пятиосевая стабилизация изображения в корпусе (до восьми ступеней)

Процессор EXPEED 7 для более высокой производительности

Крепление объектива Z (совместимо с объективами с креплением F и адаптером FTZ)

Серийная съемка со скоростью 14 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадров в секунду с электронным затвором

Запись видео с передискретизацией 6K/30p, 5.4K/60p и 4K/60p

Запись N-Log, N-RAW и ProResRAW

Полноразмерный разъем HDMI 2.1

Скорость синхронизации 1/200 секунды

Улучшенная автофокусировка с обнаружением и отслеживанием объекта

Чувствительность АФ при слабом освещении до -10 EV

10.46 ступеней динамического диапазона при ISO 100

Двойные слоты для карт: CFexpress тип B и UHS-II

Размеры: 14 10 х х 7.5cm

Вес: 670 г

Более пристальный взгляд на новый датчик

С разрешением, аналогичным его предшественникам, Z6III оснащена первым «частично стекированным» датчиком Nikon с 3.5-кратной скоростью считывания, чем Z6II. Роллинг-затвор почти устранен, преимущество для съемки быстро движущихся объектов в действии, дикой природы и подводная фотография.

Ожидайте более четких изображений дельфинов, акул или парусников, скорость которых обычно бросает вызов возможностям камеры.

Наш тест динамического диапазона выявил небольшое сокращение динамического диапазона, но большинство подводных фотографов этого не заметили бы. Эта фотография должна была иметь более низкую экспозицию, но нам удалось вытянуть приличный уровень детализации (f/13, 1/30м, ИСО 100)

Один из недостатков Z6III — уменьшенный динамический диапазон при более низких значениях ISO. В большинстве ситуаций с освещением фотографы вряд ли заметят это. Однако многие подводные среды требуют как можно большего динамического диапазона.

В ходе наших испытаний был сделан вывод о том, что на правильно экспонированной фотографии трудно заметить потерю динамического диапазона; однако на переэкспонированной фотографии (выше), восстановление было немного сложнее, чем это было бы с Nikon Z6 или Z6II. По нашему мнению, это поощряет правильные фотографические приемы, а не является недостатком камеры.

Nikon Z6 III запечатлел как лучи света в этой сцене, так и детали в тенях под густым пологом водорослей. Снято с корпусом Ikelite Z6III (F / 13, 1/30, ISO 100)

Улучшенный автофокус

Одно из самых значительных улучшений Z6III — это автофокусировка. Хотя Z6 и Z6II имели надежные системы автофокусировки, они часто отставали от конкурентов, таких как Sony и Canon. Поскольку Z6III использует ту же систему автофокусировки, что и флагманские камеры Nikon Z8 и Z9, отслеживание и обнаружение объекта происходит гораздо быстрее и точнее.

Во время подводных испытаний, сосредоточившись на небольших или быстро движущихся объектах, таких как пиросома, плавающая в воде открытая вода (ниже) был быстрым и надежным, что сделало его настоящим прорывом для подводной макросъемки и экшена фотография.

Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько улучшена система автофокусировки по сравнению с Nikon Z6 II. Даже блок автофокусировки меньше и точнее, чем на Z6 II.

Фотокамера Nikon Z6III позволяет получать изображения более высокого качества при съемке в сложных условиях, например: дайвинг в черной воде. Такой уровень точности позволяет Nikon снова конкурировать с Sony a7 IV и R6 Mark II от Canon в ценовом диапазоне 2,500 долларов США (1,911 фунтов стерлингов).

Автофокусировка Nikon Z6 III быстрая и мгновенная — огромное улучшение по сравнению с оригинальными Nikon Z6 и Nikon Z 6II. Макрообъектив Nikon 105mm Z, использованный на этой фотографии, медленнее, чем версия с байонетом F, но автофокусировка с Z6III была более чем приемлемой (F / 16, 1/160, ISO 100)

Стабилизация изображения внутри тела (IBIS)

Пятиосевой IBIS на Z6III, предлагающий до восьми ступеней коррекции, является еще одной важной особенностью. Он позволяет фотографам снимать на более длинных выдержках, не внося размытость изображения из-за дрожания камеры.

Это особенно полезно для фотографов, снимающих под водой при слабом освещении, когда требуются более высокие значения ISO или в условиях, когда более длинная выдержка может помочь захватить больше окружающего света для эффектных широкоугольных снимков.

Во время наших испытаний в лесах водорослей Остров Каталина, нам удалось снимать четкие, несмазанные изображения с выдержкой 1/30 секунды — свидетельство возможностей IBIS Z6III. Для подводных видеооператоров эта стабилизация делает съемку с рук намного более плавной, обеспечивая высококачественные кинематографические кадры.

Под пологом леса из водорослей не так много окружающего света. Улучшенная встроенная стабилизация изображения Z6III позволила мне уменьшить выдержку до 1/30 секунды без размытия движения из-за дрожания камеры (f/13, 1/30, ISO 100))

Вид камеры сзади

Лидирующие в своей категории видеофункции

Z6III от Nikon также блистает в области видеосъемки. Он поддерживает запись видео с передискретизацией 6K/30p и 4K/60p с опциями для форматов N-Log, N_RAW и ProRes RAW. Такая гибкость идеально подходит для высококачественного видеопроизводства, а возможность снимать в формате 4K/60p без кадрирования делает его конкурентоспособным выбором для полнокадровых камер среднего класса.

Хотя Nikon исторически испытывал трудности с установкой ручного баланса белого в более глубоких подводных условиях, нам удалось добиться хороших результатов на глубине до 18 м во время наших погружений. Хотя цвета все еще не совсем соответствуют цветам камер Sony или Canon, Nikon значительно улучшила эту область.

Несомненно, после приобретения RED компания Nikon намерена в ближайшем будущем сосредоточиться на инновациях в области видеосъемки.

Подводные корпуса

Благодаря популярности камер Nikon серии Z, несколько ведущих брендов уже выпустили корпуса для Z6III, в том числе из анодированного алюминия. Подводный бокс Nauticam Nikon Z6III и поликарбонат Подводный бокс Ikelite Nikon Z6III.

Корпус Ikelite, который мы использовали для наших тестов, особенно примечателен своим удобным управлением, обновленным дизайном циферблата для более легкого управления в перчатках и встроенной перегородкой для зарядки и передачи данных. Мы ожидаем предстоящих релизов от других крупных производителей, таких как Марелюкс, Изотта и Акватика.

Подводный бокс Ikelite Nikon Z6III в полевых условиях на острове Каталина

Рекомендуемые подводные линзы

Универсальность Z6III распространяется и на совместимость с объективами как с байонетом Z, так и с байонетом F (через Адаптер Nikon FTZ) исключительно хорошо себя проявляет под водой. Вот несколько лучших вариантов:

Макрообъективы:

Nikon Z 105mm f/2.8 макро: Один из самых резких макрообъективов, доступных на рынке, хотя и немного медленнее, чем версия с байонетом F. Его улучшенная автофокусировка делает его моим лучшим выбором для макросъемки фотография.

Nikon F 105 мм f/2.8 macro (с адаптером FTZ): объектив F 105 мм более светосильный, но не такой резкий, чем объектив с байонетом Z, и идеально подходит для подкрадывания к стеснительным макрообъектам благодаря увеличенному рабочему расстоянию.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (с адаптером FTZ): более близкий фокус делает его моим любимым объективом для съемки в темной воде фотография. Вы также можете получить поле зрения в 154° при использовании в паре с Широкоугольный конверсионный объектив Kraken KRL-09s.

Текстуры рта актинии, снятые с помощью макрообъектива Nikon Z 105 мм и камеры Nikon Z6III (f/16, 1/160 с, ISO 100))

Широкоугольные объективы:

Объектив Nikon F 8-15 мм «рыбий глаз» (с адаптером FTZ): Мой любимый объектив типа «рыбий глаз», он предлагает ряд видов для снимков рифов крупным планом и широкоугольных сцен. Идеально подходит для съемки красочных деталей объектов рифа.

Прямолинейный широкоугольный объектив Nikon Z 14-30 мм: Идеально подходит для объектов на большом расстоянии, таких как дельфины и акулы, создавая острые углы. Он трансформируется в объектив «рыбий глаз» при использовании с Nauticam FCP-1.

Широкоугольная сцена, снятая с помощью объектива Nikon 8-15 мм «рыбий глаз» и адаптера FTZ на камере Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Заключение: Nikon возвращается в форму

Nikon Z6III знаменует собой значительный шаг вперед в беззеркальном путешествии Nikon, предлагая превосходный баланс между функциями фотосъемки и видеосъемки. Улучшенная автофокусировка, встроенная стабилизация изображения и возможности видеосъемки делают ее сильным конкурентом моделям Sony и Canon в том же ценовом диапазоне.

Для подводных фотографов и видеооператоров он предоставляет инструменты, необходимые для съемки высококачественных профессиональных изображений и видеоматериалов даже в сложных условиях.

Хотя сокращение динамического диапазона вызвало некоторые опасения онлайн, наши тесты показывают, что это не является решающим фактором для большинства подводных сценариев. Если вы правильно экспонируете свои изображения, Z6 обеспечивает впечатляющие результаты, что делает ее одной из лучших полнокадровых камер среднего класса на рынке сегодня.

GОргонический мягкий коралловый риф, снятый на Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Рецензент Подводный обзор Nikon Z6III 12 Подводный фотограф и ученый-рыболов Нирупам Нигам вырос в Лос-Анджелесе и занимался подводная фотография на местных Нормандских островах. Он получил степени по водным и рыбным наукам и общей биологии, а также дополнительную специальность по арктическим исследованиям в Университете Вашингтона. После работы наблюдателем за рыболовством на судах в Беринговом море и северной части Тихого океана он стал главным редактором Руководство по подводной фотографии и президент компании по продаже подводной фото- и видеотехники Фото Блууотер. Смотрите его фотография at www.photosfromthesea.com

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