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Подводный обзор Nikon Z6III

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Эта камера представляет собой универсальный гибрид для подводных фотографов и видеооператоров, а также возвращение Nikon к истокам, сообщает НИРУМПАМ НИГАМ, главный редактор Подводная фотография Гид и президент Bluewater Photo, который сделал все фотографии здесь

Полнокадровая беззеркальная камера Z6III от Nikon сочетает в себе передовые технологии с доступными функциями, предлагая мощный, но удобный опыт. Она особенно подходит для пользователей цифровых зеркальных камер Nikon, которые рассматривают возможность перехода на беззеркальные камеры, поскольку она приносит обновления в области автофокусировки, стабилизации изображения и записи видео — все ключевые улучшения, унаследованные от Z9 от Nikon и Z8 серии.

Z6III может похвастаться тем, что рекламируется как «первый в мире частично стекированный КМОП-сенсор», разработанный для повышения скорости обработки и минимизации эффекта скользящего затвора.

Однако недавние тесты сенсора указывают на небольшое сокращение динамического диапазона при более низких значениях ISO по сравнению с Z6II, что может беспокоить некоторых фотографов. Подводные фотографы, особенно те, кто снимает широкоугольные сцены с высокой контрастностью (например, «солнечные шары»), могут заметить это в экстремальных случаях. 

Мы провели тщательное тестирование Z6III в подводном боксе Ikelite Z6III во время погружения с любимые местные места для дайвинга на юге Калифорния, расширяя границы динамического диапазона, чтобы продемонстрировать производительность камеры в области, в которой она подвергалась наибольшей критике. Спасибо Дэйву из Diving Catalina за поддержку этого обзора – посмотрите на его новый грузовик в дайвинг-парке Avalon!

Подводный обзор Nikon Z6 III
Сцена из водорослей в лесу с высоким динамическим диапазоном, снятая на Nikon Z6III в корпусе Ikelite с объективом Canon 8-15 мм «рыбий глаз» (f/16, 1/160 с, ISO 100))
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Ключевые характеристики Nikon Z6 III

  • 24.5-мегапиксельная полнокадровая частично стекированная CMOS-матрица
  • Пятиосевая стабилизация изображения в корпусе (до восьми ступеней)
  • Процессор EXPEED 7 для более высокой производительности
  • Крепление объектива Z (совместимо с объективами с креплением F и адаптером FTZ)
  • Серийная съемка со скоростью 14 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадров в секунду с электронным затвором
  • Запись видео с передискретизацией 6K/30p, 5.4K/60p и 4K/60p
  • Запись N-Log, N-RAW и ProResRAW
  • Полноразмерный разъем HDMI 2.1
  • Скорость синхронизации 1/200 секунды
  • Улучшенная автофокусировка с обнаружением и отслеживанием объекта
  • Чувствительность АФ при слабом освещении до -10 EV
  • 10.46 ступеней динамического диапазона при ISO 100
  • Двойные слоты для карт: CFexpress тип B и UHS-II
  • Размеры: 14 10 х х 7.5cm
  • Вес: 670 г

Более пристальный взгляд на новый датчик

С разрешением, аналогичным его предшественникам, Z6III оснащена первым «частично стекированным» датчиком Nikon с 3.5-кратной скоростью считывания, чем Z6II. Роллинг-затвор почти устранен, преимущество для съемки быстро движущихся объектов в действии, дикой природы и подводная фотография.

Ожидайте более четких изображений дельфинов, акул или парусников, скорость которых обычно бросает вызов возможностям камеры.

Тест широкого динамического диапазона Nikon Z6 III
Наш тест динамического диапазона выявил небольшое сокращение динамического диапазона, но большинство подводных фотографов этого не заметили бы. Эта фотография должна была иметь более низкую экспозицию, но нам удалось вытянуть приличный уровень детализации (f/13, 1/30м, ИСО 100)

Один из недостатков Z6III — уменьшенный динамический диапазон при более низких значениях ISO. В большинстве ситуаций с освещением фотографы вряд ли заметят это. Однако многие подводные среды требуют как можно большего динамического диапазона.

В ходе наших испытаний был сделан вывод о том, что на правильно экспонированной фотографии трудно заметить потерю динамического диапазона; однако на переэкспонированной фотографии (выше), восстановление было немного сложнее, чем это было бы с Nikon Z6 или Z6II. По нашему мнению, это поощряет правильные фотографические приемы, а не является недостатком камеры. 

Nikon Z6 III удалось запечатлеть как лучи света в этих сценах, так и детали в тенях под густым пологом водорослей. Снято с корпусом Ikelite Z6 III. 1/30, ISO 100, f/13
Nikon Z6 III запечатлел как лучи света в этой сцене, так и детали в тенях под густым пологом водорослей. Снято с корпусом Ikelite Z6III (F / 13, 1/30, ISO 100)

Улучшенный автофокус

Одно из самых значительных улучшений Z6III — это автофокусировка. Хотя Z6 и Z6II имели надежные системы автофокусировки, они часто отставали от конкурентов, таких как Sony и Canon. Поскольку Z6III использует ту же систему автофокусировки, что и флагманские камеры Nikon Z8 и Z9, отслеживание и обнаружение объекта происходит гораздо быстрее и точнее.

Во время подводных испытаний, сосредоточившись на небольших или быстро движущихся объектах, таких как пиросома, плавающая в воде открытая вода (ниже) был быстрым и надежным, что сделало его настоящим прорывом для подводной макросъемки и экшена фотография.

Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько улучшена система автофокусировки по сравнению с Nikon Z6 II. Даже блок автофокусировки меньше и точнее, чем на Z6 II.

Фотокамера Nikon Z6III позволяет получать изображения более высокого качества при съемке в сложных условиях, например: дайвинг в черной воде. Такой уровень точности позволяет Nikon снова конкурировать с Sony a7 IV и R6 Mark II от Canon в ценовом диапазоне 2,500 долларов США (1,911 фунтов стерлингов).

Автофокусировка Nikon Z6 III быстрая и мгновенная — огромное улучшение по сравнению с оригинальными Nikon Z6 и Nikon Z 6II. Макрообъектив Nikon 105 мм Z, использованный на этой фотографии, медленнее, чем версия с байонетом F, но автофокусировка с Z6III была более чем приемлемой. 1/160, f/16, ISO 100
Автофокусировка Nikon Z6 III быстрая и мгновенная — огромное улучшение по сравнению с оригинальными Nikon Z6 и Nikon Z 6II. Макрообъектив Nikon 105mm Z, использованный на этой фотографии, медленнее, чем версия с байонетом F, но автофокусировка с Z6III была более чем приемлемой (F / 16, 1/160, ISO 100)

Стабилизация изображения внутри тела (IBIS)

Пятиосевой IBIS на Z6III, предлагающий до восьми ступеней коррекции, является еще одной важной особенностью. Он позволяет фотографам снимать на более длинных выдержках, не внося размытость изображения из-за дрожания камеры.

Это особенно полезно для фотографов, снимающих под водой при слабом освещении, когда требуются более высокие значения ISO или в условиях, когда более длинная выдержка может помочь захватить больше окружающего света для эффектных широкоугольных снимков. 

Во время наших испытаний в лесах водорослей Остров Каталина, нам удалось снимать четкие, несмазанные изображения с выдержкой 1/30 секунды — свидетельство возможностей IBIS Z6III. Для подводных видеооператоров эта стабилизация делает съемку с рук намного более плавной, обеспечивая высококачественные кинематографические кадры.

Под пологом леса водорослей не так много окружающего света. Улучшенная встроенная стабилизация изображения Z6III позволила мне уменьшить выдержку до 1/30 секунды без размытия движения из-за дрожания камеры! f/13, 1/30, ISO 100
Под пологом леса из водорослей не так много окружающего света. Улучшенная встроенная стабилизация изображения Z6III позволила мне уменьшить выдержку до 1/30 секунды без размытия движения из-за дрожания камеры (f/13, 1/30, ISO 100))
камера nikon z6 iii
Вид камеры сзади

Лидирующие в своей категории видеофункции

Z6III от Nikon также блистает в области видеосъемки. Он поддерживает запись видео с передискретизацией 6K/30p и 4K/60p с опциями для форматов N-Log, N_RAW и ProRes RAW. Такая гибкость идеально подходит для высококачественного видеопроизводства, а возможность снимать в формате 4K/60p без кадрирования делает его конкурентоспособным выбором для полнокадровых камер среднего класса.

Хотя Nikon исторически испытывал трудности с установкой ручного баланса белого в более глубоких подводных условиях, нам удалось добиться хороших результатов на глубине до 18 м во время наших погружений. Хотя цвета все еще не совсем соответствуют цветам камер Sony или Canon, Nikon значительно улучшила эту область.

Несомненно, после приобретения RED компания Nikon намерена в ближайшем будущем сосредоточиться на инновациях в области видеосъемки.

Подводные корпуса

Благодаря популярности камер Nikon серии Z, несколько ведущих брендов уже выпустили корпуса для Z6III, в том числе из анодированного алюминия. Подводный бокс Nauticam Nikon Z6III и поликарбонат Подводный бокс Ikelite Nikon Z6III.

Корпус Ikelite, который мы использовали для наших тестов, особенно примечателен своим удобным управлением, обновленным дизайном циферблата для более легкого управления в перчатках и встроенной перегородкой для зарядки и передачи данных. Мы ожидаем предстоящих релизов от других крупных производителей, таких как Марелюкс, Изотта и Акватика.

Подводный бокс Ikelite Nikon Z6 III в полевых условиях
Подводный бокс Ikelite Nikon Z6III в полевых условиях на острове Каталина

Универсальность Z6III распространяется и на совместимость с объективами как с байонетом Z, так и с байонетом F (через Адаптер Nikon FTZ) исключительно хорошо себя проявляет под водой. Вот несколько лучших вариантов:

Макрообъективы:

  • Nikon Z 105mm f/2.8 макро: Один из самых резких макрообъективов, доступных на рынке, хотя и немного медленнее, чем версия с байонетом F. Его улучшенная автофокусировка делает его моим лучшим выбором для макросъемки фотография
  • Nikon F 105 мм f/2.8 macro (с адаптером FTZ): объектив F 105 мм более светосильный, но не такой резкий, чем объектив с байонетом Z, и идеально подходит для подкрадывания к стеснительным макрообъектам благодаря увеличенному рабочему расстоянию.
  • Nikon F 60mm f/2.8 macro (с адаптером FTZ): более близкий фокус делает его моим любимым объективом для съемки в темной воде фотография. Вы также можете получить поле зрения в 154° при использовании в паре с Широкоугольный конверсионный объектив Kraken KRL-09s
Текстуры рта анемона, снятые с помощью макрообъектива Nikon Z 105 мм и камеры Nikon Z6 III. f/16, 1/160, ISO 100
Текстуры рта актинии, снятые с помощью макрообъектива Nikon Z 105 мм и камеры Nikon Z6III (f/16, 1/160 с, ISO 100))

Широкоугольные объективы:

  • Объектив Nikon F 8-15 мм «рыбий глаз» (с адаптером FTZ): Мой любимый объектив типа «рыбий глаз», он предлагает ряд видов для снимков рифов крупным планом и широкоугольных сцен. Идеально подходит для съемки красочных деталей объектов рифа.
  • Прямолинейный широкоугольный объектив Nikon Z 14-30 мм: Идеально подходит для объектов на большом расстоянии, таких как дельфины и акулы, создавая острые углы. Он трансформируется в объектив «рыбий глаз» при использовании с Nauticam FCP-1.
Широкоугольная сцена, снятая с помощью объектива Nikon 8-15 мм «рыбий глаз» и адаптера FTZ на Nikon Z6 III. 1/100, f/14, ISO 100
Широкоугольная сцена, снятая с помощью объектива Nikon 8-15 мм «рыбий глаз» и адаптера FTZ на камере Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Заключение: Nikon возвращается в форму

Nikon Z6III знаменует собой значительный шаг вперед в беззеркальном путешествии Nikon, предлагая превосходный баланс между функциями фотосъемки и видеосъемки. Улучшенная автофокусировка, встроенная стабилизация изображения и возможности видеосъемки делают ее сильным конкурентом моделям Sony и Canon в том же ценовом диапазоне.

Для подводных фотографов и видеооператоров он предоставляет инструменты, необходимые для съемки высококачественных профессиональных изображений и видеоматериалов даже в сложных условиях.

Хотя сокращение динамического диапазона вызвало некоторые опасения онлайн, наши тесты показывают, что это не является решающим фактором для большинства подводных сценариев. Если вы правильно экспонируете свои изображения, Z6 обеспечивает впечатляющие результаты, что делает ее одной из лучших полнокадровых камер среднего класса на рынке сегодня.

Рифовый пейзаж из мягкого коралла горгонария, снятый на Nikon Z6III. f/14, 1/100, ISO 100
GОргонический мягкий коралловый риф, снятый на Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Рецензент

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Подводный обзор Nikon Z6III 12

Подводный фотограф и ученый-рыболов Нирупам Нигам вырос в Лос-Анджелесе и занимался подводная фотография на местных Нормандских островах. Он получил степени по водным и рыбным наукам и общей биологии, а также дополнительную специальность по арктическим исследованиям в Университете Вашингтона. После работы наблюдателем за рыболовством на судах в Беринговом море и северной части Тихого океана он стал главным редактором Руководство по подводной фотографии и президент компании по продаже подводной фото- и видеотехники Фото Блууотер. Смотрите его фотография at www.photosfromthesea.com

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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