Обзор камеры Canon EOS R5 Mk II

Этот блок принес существенные улучшения флагманской модели Canon, говорит НИРУПАМ НИГАМ, который испытывал его под водой и сделал все фотографии здесь. Нигам — главный редактор базирующегося в США Underwater Photography Guide и президент Bluewater Photo

За последние четыре года популярность Canon R5 не ослабла. Преемником этой новаторской камеры является Canon EOS R5 Mk II. По сравнению с R1, мы считаем R5 Mk II моделью Canon правда флагманская камера благодаря более высокой скорости считывания, усовершенствованной системе автофокусировки и возможности записи видео 8K/60p RAW.

Не хватает только системы глобального затвора A9 III, но Canon R5 Mk II, кажется, (почти) имеет все. Конечно, для подводной фотографии эти улучшения весьма интересны. В конце концов, R5 II была первой беззеркальной камерой, которую мы использовали, которая последовательно и успешно отслеживала рыб, морских львов и все, что между ними.

Достаточно ли существенны эти улучшения, чтобы оправдать обновление? Переход на Canon R5 Mk II — очевидное решение, если вы придерживаетесь своего Зеркальная фотокамера Canon 5D Mark IV. Если вы в настоящее время снимаете под водой с помощью Canon EOS R5, одной из самых популярных в мире подводных камер, вам придется учесть больше моментов при переходе на R5 Mk II.

Все изменения выглядят великолепно на бумаге. Однако тестирование R5 Mk II с одним из подводных боксов, которые только начинают появляться на рынке, — единственный способ определить, являются ли эти обновления столь же замечательными в полевых условиях.

Мы протестировали R5 Mk II в корпусе Ikelite в Порт-Харди, Британская Колумбия, во время семинара по подводной фотографии. Даже в неудовлетворительных условиях погружения он показал некоторые впечатляющие результаты. Bluewater Photo, Bluewater Travel и UB Diving поддержали этот обзор.

Голожаберный моллюск, сфотографированный на Canon EOS R5 Mk II в корпусе Ikelite с объективом Canon 8-15 мм «рыбий глаз» (f/22, 1/160 с, ISO 200))

Технические характеристики Canon R5 Mark II

Новый 45-мегапиксельный полнокадровый КМОП-сенсор с обратной подсветкой

Крепление объектива RF

Процессор DIGIC X с сопроцессором DIGIC Accelerator

Серийная съемка в формате RAW со скоростью 30 кадров в секунду в режиме электронного затвора

Скорость синхронизации механической вспышки 1/250, скорость синхронизации электронной вспышки 1/160

Режим предварительной непрерывной съемки

Новые двухпиксельные интеллектуальные режимы автофокусировки и автофокусировки: приоритет действия, улучшенная автофокусировка Canon Eye Control.

Улучшенная стабилизация изображения внутри корпуса

Запись видео 8K/60p и 4K/120p

Возможность записи в форматах RAW и C-Log2

Двойные слоты для карт: CFexpress Type B и UHS-II

Электронный видоискатель OLED с разрешением 5.76 млн точек

Аккумулятор LP-E6P с улучшенной выходной мощностью

Размеры: 138.5 101.2 х х 93.5mm

Вес: 746 г

Рекомендованная розничная цена: 4,299 долларов США (3,300 фунтов стерлингов)

Классический холодноводный риф, снятый на Canon R5 Mark II. Автофокусировка была исключительной — даже при слабом освещении (f/11, 1/50, ISO 400))

EOS R5 Mk II против EOS R5

На первый взгляд, обе камеры Canon относительно похожи, имеют схожие размеры и элементы управления, а также датчик 45MP. Однако корпуса достаточно различны, поэтому для каждой камеры требуется уникальный подводный корпус.

Сравнивая две камеры, мы обнаружили, что наиболее впечатляющими обновлениями являются новая система автофокусировки, автофокусировка с управлением движением глаз, новый многослойный датчик с возможностью серийной съемки и более высокой скоростью считывания, более высокая частота кадров видео 8K и запись C-Log2.

Хотя оригинальный R5 может похвастаться превосходной автофокусировкой, если вы хотите снимать с лучшей системой в мире, Mk II может быть лучшим вариантом. Если вы больше увлекаетесь съемкой видео и еще не используете Canon EOS R5, рассмотрите невероятные характеристики Mk II.

Нам придется подождать, чтобы узнать, будут ли новые подводные боксы для Mk II совместимы с охлаждающей батарейной ручкой, поэтому до тех пор R5 C останется для некоторых более привлекательной моделью.

Одним из самых больших преимуществ R5 Mk II по сравнению с R5 является то, что твердые частицы в воде с меньшей вероятностью могут нарушить работу непрерывного следящего автофокуса.

Ключевые характеристики

Имея в своем распоряжении надежный набор новых функций, которые хорошо выглядят на бумаге, мы рассмотрим основные функции Canon EOS R5 Mk II, в том числе их особенности, цели, которые они преследуют, и являются ли они функциональными улучшениями в ходе наших полевых испытаний подводной фотосъемки.

Canon EOS R5 Mk II

Улучшенная скорость считывания

Последняя тенденция в подводной фотографии — достижение более высокой скорости считывания данных, чему способствовали такие инновации, как глобальный затвор Sony в Sony a9 III.

Хотя R5 Mk II не имеет глобального затвора, он компенсирует это высокоскоростной передачей данных от сенсора к процессору благодаря своему сопроцессору DIGIC Accelerator. Важным компонентом этой скорости является его новый 45-мегапиксельный «сложенный» сенсор.

Этот усовершенствованный датчик значительно снижает эффект скользящего затвора, что приводит к более четким изображениям быстро движущихся объектов при использовании электронного затвора и минимизирует искажения в видеоматериалах. В наших подводных тестах даже ручное видео было на удивление стабильным.

Еще одним преимуществом стекированного сенсора является впечатляющая возможность серийной съемки камеры — до 30 кадров в секунду в формате RAW. Для 45-мегапиксельной камеры это замечательно.

Хотя подводным фотографам, использующим вспышки, не всегда нужны такие высокие скорости, Mk II может синхронизироваться со вспышками даже в режиме электронного затвора (с ограничением скорости синхронизации до 1/160 с). Использование быстро перезаряжающихся вспышек, таких как Sea & Sea YS-D3 Duo или Marelux Apollo III, делает съемку быстрых объектов в темной воде более достижимой, даже при меньшей мощности вспышки.

Однако, как и в случае с другими камерами с многослойной матрицей, такими как Nikon Z8 или Z6 III, возможна небольшая потеря в динамическом диапазоне ради дополнительной скорости.

Первоначальные тесты Petapixel показывают, что R5 Mk II показывает немного больше шума по сравнению с оригинальным R5, хотя во время наших подводных съемок разница была едва заметна. Это не будет проблемой для большинства фотографов, хотя те, кто часто снимает сцены с высоким динамическим диапазоном (например, широкоугольные снимки с солнечными лучами), возможно, предпочтут остаться с оригинальной R5.

Тем не менее, Mk II не уступает другим топовым моделям, таким как Nikon Z8, Sony a9 III и Nikon Z6 III, даже по части солнечных лучей.

Хотя датчик Canon R5 Mk II является стековым, он по-прежнему обеспечивает превосходное, профессиональное качество изображения. Это изображение показывает динамический диапазон, который может обеспечить датчик (f/22, 1/250, ISO 200))

Лучшая в мире система автофокусировки

EOS R5 Mk II, возможно, представила лучшую систему автофокусировки на рынке. Хотя система автофокусировки Dual Pixel от Canon уже высоко оценена — ее часто сравнивают с системой автофокусировки с обнаружением объекта от Sony — эта новая итерация приносит еще больше инноваций.

Самым значительным улучшением для подводных фотографов является способность Mk II игнорировать объекты, проходящие перед отслеживаемым объектом. Это невероятно полезно при съемке нескольких рыб или движущихся объектов.

Во время наших погружений в мутных водах северо-запада Тихого океана, где было много частиц, камера неизменно оставалась зафиксированной на предполагаемом объекте без проблем. Более того, когда мы перевели камеру в режим автофокусировки с сервоприводом и широкой областью автофокусировки, у нее не возникло проблем с идентификацией и отслеживанием рыб и морских львов.

Автофокусировка Canon eye-control, впервые появившаяся в R3, также присутствует в R5 Mk II. Эта функция позволяет перемещать точку фокусировки, просто глядя на объект. К сожалению, эта технология недостаточно хороша при использовании маски для дайвинга или увеличенного видоискателя, чтобы быть полезной для подводных фотографов.

У R5 Mk II не возникло проблем с фокусировкой на этих быстрых морских львах (f/13, 1/250, ISO 320))

Улучшения видео 8K и возможности записи

Canon представила запись видео 8K в беззеркальной камере с выпуском оригинальной R5. Теперь она развила эту технологию, предложив видео 8K со скоростью до 60 кадров в секунду на Mk II, поставив ее в один ряд с такими моделями, как Nikon Z8 и Z9.

Mk II также предлагает улучшенную встроенную стабилизацию изображения, что делает съемку подводного видео с рук более плавной, что продемонстрировано в видеороликах, снятых во время нашего тестирования.

Съемка видео в разрешении 8K обеспечивает дополнительную гибкость, особенно для тех, кто снимает макро, и может обрезать до 4K для более плотного кадрирования или дополнительного b-roll. Mk II также может записывать до 120 кадров в секунду в 4K, что идеально подходит для замедленной съемки и дополнительной стабилизации.

Более того, он поддерживает запись видео в формате RAW и новый профиль C-Log2. Профили Log фиксируют больше деталей в светах и ​​тенях, предлагая больший динамический диапазон и гибкость редактирования. В то время как видео в формате RAW обычно зарезервировано для высококачественных съемок, профиль C-Log2 станет ценным инструментом для многих видеооператоров.

Проблемы с перегревом

Были высказаны опасения по поводу тенденции оригинальной Canon R5 к перегреву при записи с высоким разрешением и частотой кадров. В наших первоначальных тестах R5 могла работать только около 20 минут при записи видео 8K или 4K/120p. Позднее обновление прошивки улучшило это, и Canon R5C была разработана с улучшенным охлаждением для устранения этих проблем.

Mk II имеет дополнительную охлаждающую рукоятку, хотя неясно, будут ли ее поддерживать подводные боксы. Хотя мы не проводили полный тест на перегрев во время этого обзора, Mk II не перегревался во время съемки видео 4K/60p ни в одном из наших погружений.

Подводные корпуса

Как и ожидалось с выпуском столь популярной камеры, ведущие производители предлагают подводные боксы. Анодированный алюминиевый блок Nauticam, а также Marelux и Корпус из поликарбоната R5 Mk II от Ikelite, доступны на сайте Bluewater Photo, и вскоре наверняка появятся и другие корпуса.

Подводный бокс Ikelite Canon R5 Mk II

Подводные линзы

Подводные объекты съемки столь же разнообразны, как и фотографы, которые их снимают, поэтому требуется выбор объективов. Если вы увлекаетесь макро и супер-макро, предпочитаете снимать крупных животных и пейзажи или хотите придать своим изображениям больше художественного колорита, вы найдете идеальный объектив для вашего EOS R5 Mk II.

Макрос

Для съемки изображений мелких или даже микроскопических существ под водой требуется макрообъектив. Энтузиасты Canon направляются в один из лучшие направления для макросъемки захотят упаковать один из совместимых макрообъективов Canon с R5 Mk II:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: Лучше всего подходит для съемки пугливых животных, позволяя работать на большем расстоянии. Вы также можете добавить макродиоптрию для съемки супермакроизображений. Увеличение больше у RF по сравнению с EF, что позволяет делать снимки с впечатляющим соотношением 1.4:1. Обратите внимание, что кольцо управления сферической аберрацией Canon RF 100mm не рекомендуется для подводной съемки.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (с адаптером EF-EOS R): Еще один отличный вариант для съемки небольших, робких объектов с большего рабочего расстояния. В сочетании с макродиоптром это также важный инструмент для супермакросъемки.

Макрообъектив Canon RF 85mm f/2.8: хотя он может показаться хорошим вариантом по выгодной цене, его автофокусировка практически непригодна для использования под водой из-за удивительно медленного движения фокусировочного узла.

Кожа морской звезды, снятая на камеру Canon R5 Mk II с макрообъективом EOS 100 мм

Рекомендуемые влажные диоптрии

Nauticam Super Macro Converter: один из самых резких и сильных диоптрий на рынке, он поможет вам делать резкие макро- и супермакрофотографии. Для супермакросъемки используйте его с макрообъективом Canon 100 мм f/2.8.

Kraken +13 Diopter и Weefine +13 Diopter: отличные варианты с впечатляющим увеличением, эти два диоптрия предлагают то же качество, что и Nauticam, но по более доступной цене.

Bluewater +7 Diopter: рекомендуется для новичков. Bluewater +7 может иметь меньшее увеличение, но подходит для использования с объективами среднего диапазона и обеспечивает дополнительное увеличение по сравнению с макрообъективом Canon 100 мм. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по использованию мокрых объективов для подводной макросъемки..

Широкоугольные объективы «рыбий глаз»

Захватывайте сверхширокие поля зрения с помощью широкоугольного объектива «рыбий глаз», идеально подходящего для фотографирования самых впечатляющих коралловых рифов в мире. Изображения, снятые с помощью объектива «рыбий глаз», часто связаны с искажением по углам фотографий; однако это искажение естественным образом уменьшается под водой из-за преломления света.

Canon EF 8-15mm f/4L circular fisheye (с адаптером EF-EOS R): Лучший вариант для полнокадрового объектива fisheye с дополнительными виньетками. Ожидайте классных художественных виньеток на 8 мм и изображений без виньеток при зуме до 15 мм.

Эти скопления анемонов были сфотографированы с помощью Canon EOS R5 Mk II и объектива Canon 8-15 мм «рыбий глаз».

Прямолинейные широкоугольные объективы

Выберите прямолинейный широкоугольный объектив для съемки захватывающей топографии или крупных животных без искажений, создаваемых «рыбьим глазом». Прямолинейные широкоугольные объективы идеально подходят для дайвинга с акулами, плавания с китами или съемки объектов на расстоянии.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: Это наш главный выбор для сочетания широкоугольного объектива с EOS R5, благодаря его невероятной угловой резкости. Он производит виньетки на 14 мм, поэтому вы должны использовать его так же, как и 16-35 мм.

Сверхширокоугольный зум-объектив Canon EF 16-35 f/2.8 III (с адаптером EF-EOS R): если у вас нет ограниченного бюджета, это отличный выбор.

Широкоугольный объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II (с адаптером EF-EOS R). Этот объектив, являющийся бестселлером для полнокадровых камер Canon на протяжении многих лет, обеспечивает резкость по углам, скорость и разумную цену.

Сверхширокоугольный объектив Canon EF 11-24mm f/4L (с адаптером EF-EOS R): самый широкоугольный объектив на рынке, хотя он тяжелее и дороже, но обеспечивает перспективу для съемки огромных затонувших кораблей и обширных рифов.

Подходит ли вам Canon R5 Mk II?

Если ваша фотография требует использования первоклассной системы автофокусировки и слежения, то Canon R5 Mk II — лучшее решение на рынке, позволяющее снимать объект, не обращая внимания на помехи в поле зрения.

Красный ирландский лорд, сфотографированный на Canon EOS R5 Mk II в корпусе Ikelite (f/11, 1/50, ISO 400))

Видеооператоры, которым требуется впечатляющее разрешение видео 8K и скорость 60 кадров в секунду, найдут камеру EOS R5 Mk II идеальным вариантом (при условии, что она выдержит испытания на перегрев).

Итог? Если вы ищете лучшую камеру Canon для подводной фотографии, то это она. Найдите Оригинальный отзыв в Руководстве по подводной фотографии.

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