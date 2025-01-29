Почему любители подводного плавания должны воспринимать расследование случаев смерти близко к сердцу

Две трети жертв из более чем 300 случаев смерти во время сноркелинга и фридайвинга в Австралии в этом столетии имели избыточный вес или страдали ожирением, и почти половина из них имели сопутствующие заболевания, которые могли бы предрасполагать их к инцидентам, связанным с сердечной аритмией.

Эти и другие тревожные статистические данные появились в результате нового обзора 317 случаев смерти, зарегистрированных в Австралии в период с 2000 по 2021 год, в результате которого был, возможно, проанализирован самый большой набор данных о смертях, связанных с плаванием с маской и трубкой и фридайвингом.

Исследование, призванное более точно определить причины смерти и меры противодействия, было проведено специалистом по подводной медицине доктором Джоном Липпманном, основателем DAN Asia-Pacific и обладателем награды Ордена Австралии за заслуги в обеспечении безопасности подводного плавания, реанимации и оказании первой помощи.

Обзор основан на данных, хранящихся в Australasian Diving Safety Foundation, председателем и генеральным директором которого является Липпманн, и National Coronial Information System. В исследовании также принимали участие Департамент общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша и Королевское общество спасания жизни.

В более ранних отчетах исследования уже рассматривались данные за 2001–2013 и 2014–2018 годы для определения тенденций за эти периоды.

В то время как около 88,000 15 австралийцев в возрасте от 56 лет и старше ежегодно занимаются сноркелингом или фридайвингом, такие места, как Большой Барьерный Риф (ББР) и Нингалу, также привлекают сотни тысяч иностранных туристов. XNUMX% всех смертей произошло в Квинсленде, поскольку для многих иностранных туристов среднего и старшего возраста «поверхностный снорклинг» на ББР является обязательным занятием.

Анализ также охватывает, как правило, более опытных фридайверов и подводных охотников, которые погибли, участвуя в соревнованиях по подводному спорту или практикуя задержку дыхания.

Из всех зарегистрированных случаев смерти 198 жертв (62%), вероятно, были преимущественно любителями плавания с маской и трубкой на поверхности, а 113 (36%) занимались тем или иным видом подводного плавания с задержкой дыхания.

В основном мужчины

Подавляющее большинство жертв — 88% — мужчины, средний возраст которых составил 48 лет. Женщины, как правило, были старше, их средний возраст составлял 60 лет, в то время как средний возраст мужчин, занимающихся фридайвингом, составлял 35 лет, а женщин — 58 лет.

Многие из погибших при нырянии с маской и трубкой были мужчинами в возрасте 50 лет и старше. Часто это были неопытные ныряльщики с избыточным весом и уже имеющимися заболеваниями, которые могли привести к случаям сердечной аритмии (нерегулярного сердцебиения).

Фридайверы, напротив, обычно были относительно молоды, здоровы и опытны, но имели потенциальную возможность утопления, часто вызванного апноэ-гипоксией (низким содержанием кислорода в крови).

44% всех жертв были иностранными туристами, средний возраст которых составлял 60 лет; 8% были австралийскими туристами, а остальные австралийцы, занимавшиеся дайвингом на месте. 15% никогда раньше не занимались подводным плаванием с маской и трубкой, 24% были неопытными, а 33%, как сообщается, имели опыт (в других случаях опыт не указывался).

34% жертв занимались сноркелингом с коммерческими операторами (в основном на Большом Барьерном Рифе), 63% осматривали достопримечательности, 20% занимались подводной охотой и 11% ныряли с целью сбора моллюсков и/или ракообразных.

Состояние здоровья

Посмертный Отчеты об обследовании были доступны в 92% случаев, индекс массы тела (ИМТ) был зарегистрирован у 248 жертв. Средний ИМТ составил 27.5, при этом 41% жертв были классифицированы как имеющие избыточный вес (ИМТ 25-29.9) и 26% страдали ожирением (ИМТ выше 30).

Почти у половины погибших были выявлены такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца (ИБС) и гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), которые могли бы предрасполагать жертву к инцидентам, связанным с аритмией во время сноркелинга.

Треть жертв, вероятно, стали инвалидами из-за сердечной аритмии, и по меньшей мере 137 человек умерли от первичного утопления, 34 из них — в результате апноэ-гипоксии.

ИБС и ГЛЖ предрасполагают многих пожилых людей к смерти во время занятий сноркелингом, и, что особенно важно, Липпманн отмечает, что этот риск можно «несколько снизить» с помощью целенаправленного медицинского скрининга.

До 11% всех жертв утонули вследствие апноэ-гипоксии из-за длительной задержки дыхания, восемь из них — в бассейнах, а шесть — в присутствии других людей, за которыми не осуществлялось пристального наблюдения. 32% занимались фридайвингом в одиночку, и только 25% погибли в присутствии другого человека.

В отчете говорится, что для снижения риска фридайверам необходимо тренироваться в контролируемой среде и уделять больше внимания эффективному напарничеству и улучшению контроля, особенно если у них нет опыта.

Предрасполагающими факторами у фридайверов являются плохая физическая форма, имеющиеся заболевания, неопытность, неблагоприятные морские условия, недостаточный надзор, а также охота или сбор морепродуктов в районах, посещаемых крупными хищниками.

От болезней до крокодилов

Предшествующие состояния, связанные со здоровьем, которые, как полагают, способствовали 48% всех случаев смерти, чаще всего были связаны с сердечными заболеваниями (112), в частности, с умеренной или тяжелой ИБС, ГЛЖ и/или увеличением сердца (кардиомегалией) (73). У 56 жертв наблюдалась как значительная ИБС, так и ГЛЖ/кардиомегалия.

По крайней мере 101 из погибших уже получили медицинскую помощь по поводу выявленного или связанного с ним заболевания. 33 лечились от гипертонии (у 24 из них оказалась ГЛЖ и/или кардиомегалия), восемь от астмы, восемь от диабета и шесть от судорог. Алкоголь или наркотики способствовали или стали причиной пяти смертей.

Плохое планирование — в основном решение заняться сноркелингом в одиночку, уйти от приятеля или отправиться в неблагоприятные морские условия — вероятно, стало причиной 43% смертей. Плохие навыки и неопытность были вероятными причинами по меньшей мере 26%, в то время как более рискованные действия, такие как длительное апноэ без надлежащего присмотра, привели к 15%.

У одного фридайвера случилась церебральная артериальная газовая эмболия после того, как он нырнул и дышал из акваланга друга перед всплытием (без адекватного выдоха).

Травмы и смерть наступили в результате столкновений с акулами (9), столкновений с лодками (5), столкновений с крокодилами (3), травм от скатов (1) и, в одном случае, ударов о камни в бурном море.

Утопление и аритмия

Утопление традиционно регистрируется как основная причина смерти, когда человека извлекают из воды с неспецифическими последствиями для легких и без какой-либо другой очевидной причины.

Согласно отчету, разница между 61% любителей подводного плавания, у которых причиной смерти было названо утопление, и 43% тех, у кого причиной смерти была названа асфиксия, может отражать количество случаев, в которых утопление было вызвано сердечной аритмией.

У любителей подводного плавания с маской и трубкой на поверхности вероятность потери трудоспособности в результате сердечного приступа выше, чем у фридайверов (50/15%), и ниже вероятность потери трудоспособности в результате первичного утопления (41/61%).

Может показаться удивительным, что при всех дискуссиях об отеке легких при погружении (IPO) или «утоплении изнутри» в последние годы, это было определено как причина смерти только в четырех случаях. Однако это состояние может быть настолько трудно отличить от утопления, что во многих случаях оно, скорее всего, останется нераспознанным, как признает Липпманн.

В обзоре объясняется, что сердечные аритмии могут быть вызваны просто погружением или погружением. Поскольку плавучесть противодействует эффекту гравитации, она способствует перераспределению венозной крови из конечностей в грудную клетку, что приводит к существенному увеличению нагрузки на сердце.

Эту нагрузку могут дополнительно усилить такие факторы, как физические упражнения, беспокойство, вазоконстрикция (сужение кровеносных сосудов), вызванная холодом, сопротивление дыханию и повышенная частота сердечных сокращений.

Задержка дыхания также может спровоцировать аритмию, особенно в прохладной воде, независимо от того, насколько молод и здоров человек, но точного ответа на этот вопрос нет. посмертный Липпман говорит, что необходимо провести тест, чтобы определить, произошло ли это.

Его исследование предполагает, что «сердечная аритмия была вероятной причиной многих из этих часто молчаливых смертей», поэтому, по его словам, дайверам в возрасте 45 лет и старше рекомендуется проходить медицинское обследование для дайверов с упором на оценку состояния сердечно-сосудистой системы.

«Поскольку многие из описанных выше потенциальных сердечных триггеров характерны для дайверов и любителей подводного плавания с маской и трубкой, представляется разумным, чтобы пожилые активные или потенциальные любители подводного плавания с маской и трубкой также обсудили состояние своего сердца со своими врачами», — заключает отчет.

Усиленный надзор

Липпманн также предлагает, чтобы любители подводного плавания с маской и трубкой, знающие о наличии у них соответствующего заболевания, планировали присоединиться к коммерческой экскурсии по подводному плаванию с маской и трубкой и трубкой, заявляли о своем состоянии, чтобы оператор мог предложить меры безопасности, такие как усиленный надзор, цветную бирку на трубке или плавучее средство.

По его словам, поскольку многие любители подводного плавания плохо плавают, им было бы полезно научиться придерживаться системы напарников, особенно учитывая, что иногда от наблюдателей требуется одновременное наблюдение за большим количеством любителей подводного плавания, чем это целесообразно.

Операторы коммерческих подводных погружений также должны иметь при себе соответствующее оборудование для оказания первой помощи, включая кислород и дефибрилляторы, а также иметь персонал, обученный их использованию.

«Несмотря на огромные возможности, сноркелинг — не безобидное занятие, и людям следует знать о потенциальных проблемах и неблагоприятных факторах и соответствующим образом справляться с ними», — сказал Липпманн. Диверне, Его обзор был опубликован в Международный журнал исследований окружающей среды и общественного здравоохранения.

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