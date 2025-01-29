Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Почему любители подводного плавания должны воспринимать расследование случаев смерти близко к сердцу

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
(Келли / Пекселс)
(Келли / Пекселс)

Две трети жертв из более чем 300 случаев смерти во время сноркелинга и фридайвинга в Австралии в этом столетии имели избыточный вес или страдали ожирением, и почти половина из них имели сопутствующие заболевания, которые могли бы предрасполагать их к инцидентам, связанным с сердечной аритмией.

Эти и другие тревожные статистические данные появились в результате нового обзора 317 случаев смерти, зарегистрированных в Австралии в период с 2000 по 2021 год, в результате которого был, возможно, проанализирован самый большой набор данных о смертях, связанных с плаванием с маской и трубкой и фридайвингом.

Исследование, призванное более точно определить причины смерти и меры противодействия, было проведено специалистом по подводной медицине доктором Джоном Липпманном, основателем DAN Asia-Pacific и обладателем награды Ордена Австралии за заслуги в обеспечении безопасности подводного плавания, реанимации и оказании первой помощи.

Обзор основан на данных, хранящихся в Australasian Diving Safety Foundation, председателем и генеральным директором которого является Липпманн, и National Coronial Information System. В исследовании также принимали участие Департамент общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша и Королевское общество спасания жизни.

В более ранних отчетах исследования уже рассматривались данные за 2001–2013 и 2014–2018 годы для определения тенденций за эти периоды. 

В то время как около 88,000 15 австралийцев в возрасте от 56 лет и старше ежегодно занимаются сноркелингом или фридайвингом, такие места, как Большой Барьерный Риф (ББР) и Нингалу, также привлекают сотни тысяч иностранных туристов. XNUMX% всех смертей произошло в Квинсленде, поскольку для многих иностранных туристов среднего и старшего возраста «поверхностный снорклинг» на ББР является обязательным занятием. 

(Келли / Пекселс)

Анализ также охватывает, как правило, более опытных фридайверов и подводных охотников, которые погибли, участвуя в соревнованиях по подводному спорту или практикуя задержку дыхания. 

Из всех зарегистрированных случаев смерти 198 жертв (62%), вероятно, были преимущественно любителями плавания с маской и трубкой на поверхности, а 113 (36%) занимались тем или иным видом подводного плавания с задержкой дыхания. 

Содержание
Содержание

В основном мужчины

Подавляющее большинство жертв — 88% — мужчины, средний возраст которых составил 48 лет. Женщины, как правило, были старше, их средний возраст составлял 60 лет, в то время как средний возраст мужчин, занимающихся фридайвингом, составлял 35 лет, а женщин — 58 лет.

Многие из погибших при нырянии с маской и трубкой были мужчинами в возрасте 50 лет и старше. Часто это были неопытные ныряльщики с избыточным весом и уже имеющимися заболеваниями, которые могли привести к случаям сердечной аритмии (нерегулярного сердцебиения). 

Фридайверы, напротив, обычно были относительно молоды, здоровы и опытны, но имели потенциальную возможность утопления, часто вызванного апноэ-гипоксией (низким содержанием кислорода в крови). 

44% всех жертв были иностранными туристами, средний возраст которых составлял 60 лет; 8% были австралийскими туристами, а остальные австралийцы, занимавшиеся дайвингом на месте. 15% никогда раньше не занимались подводным плаванием с маской и трубкой, 24% были неопытными, а 33%, как сообщается, имели опыт (в других случаях опыт не указывался). 

34% жертв занимались сноркелингом с коммерческими операторами (в основном на Большом Барьерном Рифе), 63% осматривали достопримечательности, 20% занимались подводной охотой и 11% ныряли с целью сбора моллюсков и/или ракообразных. 

Состояние здоровья

Посмертный Отчеты об обследовании были доступны в 92% случаев, индекс массы тела (ИМТ) был зарегистрирован у 248 жертв. Средний ИМТ составил 27.5, при этом 41% жертв были классифицированы как имеющие избыточный вес (ИМТ 25-29.9) и 26% страдали ожирением (ИМТ выше 30).

Почти у половины погибших были выявлены такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца (ИБС) и гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), которые могли бы предрасполагать жертву к инцидентам, связанным с аритмией во время сноркелинга. 

Треть жертв, вероятно, стали инвалидами из-за сердечной аритмии, и по меньшей мере 137 человек умерли от первичного утопления, 34 из них — в результате апноэ-гипоксии. 

ИБС и ГЛЖ предрасполагают многих пожилых людей к смерти во время занятий сноркелингом, и, что особенно важно, Липпманн отмечает, что этот риск можно «несколько снизить» с помощью целенаправленного медицинского скрининга.

(Келли / Пекселс)

До 11% всех жертв утонули вследствие апноэ-гипоксии из-за длительной задержки дыхания, восемь из них — в бассейнах, а шесть — в присутствии других людей, за которыми не осуществлялось пристального наблюдения. 32% занимались фридайвингом в одиночку, и только 25% погибли в присутствии другого человека. 

В отчете говорится, что для снижения риска фридайверам необходимо тренироваться в контролируемой среде и уделять больше внимания эффективному напарничеству и улучшению контроля, особенно если у них нет опыта.

Предрасполагающими факторами у фридайверов являются плохая физическая форма, имеющиеся заболевания, неопытность, неблагоприятные морские условия, недостаточный надзор, а также охота или сбор морепродуктов в районах, посещаемых крупными хищниками. 

От болезней до крокодилов

Предшествующие состояния, связанные со здоровьем, которые, как полагают, способствовали 48% всех случаев смерти, чаще всего были связаны с сердечными заболеваниями (112), в частности, с умеренной или тяжелой ИБС, ГЛЖ и/или увеличением сердца (кардиомегалией) (73). У 56 жертв наблюдалась как значительная ИБС, так и ГЛЖ/кардиомегалия. 

По крайней мере 101 из погибших уже получили медицинскую помощь по поводу выявленного или связанного с ним заболевания. 33 лечились от гипертонии (у 24 из них оказалась ГЛЖ и/или кардиомегалия), восемь от астмы, восемь от диабета и шесть от судорог. Алкоголь или наркотики способствовали или стали причиной пяти смертей. 

Плохое планирование — в основном решение заняться сноркелингом в одиночку, уйти от приятеля или отправиться в неблагоприятные морские условия — вероятно, стало причиной 43% смертей. Плохие навыки и неопытность были вероятными причинами по меньшей мере 26%, в то время как более рискованные действия, такие как длительное апноэ без надлежащего присмотра, привели к 15%. 

У одного фридайвера случилась церебральная артериальная газовая эмболия после того, как он нырнул и дышал из акваланга друга перед всплытием (без адекватного выдоха).

Травмы и смерть наступили в результате столкновений с акулами (9), столкновений с лодками (5), столкновений с крокодилами (3), травм от скатов (1) и, в одном случае, ударов о камни в бурном море. 

Утопление и аритмия

Утопление традиционно регистрируется как основная причина смерти, когда человека извлекают из воды с неспецифическими последствиями для легких и без какой-либо другой очевидной причины. 

Согласно отчету, разница между 61% любителей подводного плавания, у которых причиной смерти было названо утопление, и 43% тех, у кого причиной смерти была названа асфиксия, может отражать количество случаев, в которых утопление было вызвано сердечной аритмией.

У любителей подводного плавания с маской и трубкой на поверхности вероятность потери трудоспособности в результате сердечного приступа выше, чем у фридайверов (50/15%), и ниже вероятность потери трудоспособности в результате первичного утопления (41/61%). 

Может показаться удивительным, что при всех дискуссиях об отеке легких при погружении (IPO) или «утоплении изнутри» в последние годы, это было определено как причина смерти только в четырех случаях. Однако это состояние может быть настолько трудно отличить от утопления, что во многих случаях оно, скорее всего, останется нераспознанным, как признает Липпманн.

(Келли / Пекселс)

В обзоре объясняется, что сердечные аритмии могут быть вызваны просто погружением или погружением. Поскольку плавучесть противодействует эффекту гравитации, она способствует перераспределению венозной крови из конечностей в грудную клетку, что приводит к существенному увеличению нагрузки на сердце.

Эту нагрузку могут дополнительно усилить такие факторы, как физические упражнения, беспокойство, вазоконстрикция (сужение кровеносных сосудов), вызванная холодом, сопротивление дыханию и повышенная частота сердечных сокращений.

Задержка дыхания также может спровоцировать аритмию, особенно в прохладной воде, независимо от того, насколько молод и здоров человек, но точного ответа на этот вопрос нет. посмертный Липпман говорит, что необходимо провести тест, чтобы определить, произошло ли это. 

Его исследование предполагает, что «сердечная аритмия была вероятной причиной многих из этих часто молчаливых смертей», поэтому, по его словам, дайверам в возрасте 45 лет и старше рекомендуется проходить медицинское обследование для дайверов с упором на оценку состояния сердечно-сосудистой системы. 

«Поскольку многие из описанных выше потенциальных сердечных триггеров характерны для дайверов и любителей подводного плавания с маской и трубкой, представляется разумным, чтобы пожилые активные или потенциальные любители подводного плавания с маской и трубкой также обсудили состояние своего сердца со своими врачами», — заключает отчет.

Усиленный надзор

Липпманн также предлагает, чтобы любители подводного плавания с маской и трубкой, знающие о наличии у них соответствующего заболевания, планировали присоединиться к коммерческой экскурсии по подводному плаванию с маской и трубкой и трубкой, заявляли о своем состоянии, чтобы оператор мог предложить меры безопасности, такие как усиленный надзор, цветную бирку на трубке или плавучее средство. 

(Келли / Пекселс)

По его словам, поскольку многие любители подводного плавания плохо плавают, им было бы полезно научиться придерживаться системы напарников, особенно учитывая, что иногда от наблюдателей требуется одновременное наблюдение за большим количеством любителей подводного плавания, чем это целесообразно.

Операторы коммерческих подводных погружений также должны иметь при себе соответствующее оборудование для оказания первой помощи, включая кислород и дефибрилляторы, а также иметь персонал, обученный их использованию. 

«Несмотря на огромные возможности, сноркелинг — не безобидное занятие, и людям следует знать о потенциальных проблемах и неблагоприятных факторах и соответствующим образом справляться с ними», — сказал Липпманн. Диверне, Его обзор был опубликован в Международный журнал исследований окружающей среды и общественного здравоохранения.

Также в Дивернете: ОТЧЕТ О СМЕРТЯХ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ВОПРОСЫ ВЫВОДЫ IPO, КРАСНЫЕ ФЛАГИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЛАВАНИЯ С МАСКОЙ И ТРАКТОРОМ: КАК ОСТАНОВИТЬ ТИХИЕ СМЕРТИ, РАДОСТЬ СНОРКЛИНГА

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

Разоблачительный отчет о действиях властей Красного моря #подводное плавание #подкаст #новости

Дополнительные услуги дайвинг-тура в Таиланде с @AggressorAdventures #scubadiving #thailand Партнерская ссылка Aggressor: https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Дополнительные услуги дайвинг-тура в Таиланде с @AggressorAdventures #подводное плавание #Таиланд

Партнерская ссылка Aggressor:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

Дополнительные услуги дайвинг-тура в Таиланде с @AggressorAdventures #подводное плавание #Таиланд

@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

Как сделать найтрокс? #AskMark

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Даррен: Можно ли нырять с аквалангом после инсульта?
Саймон Уолш: Гибель кораллов в Карибском море
Рекс Харгрейв: Сообщество подводного плавания: Корнуоллским клубам нужна помощь
Джефф: Сообщество подводного плавания: Корнуоллским клубам нужна помощь
Джон Гринвуд: Клиника дайвинга в Пуле скоро закроется
Cвежие новости
Мотивация синего света: встречайте ходячий коралл Мотивация синего света: встречайте ходячий коралл
Останки затонувших кораблей Lego направляются в Чатем Останки затонувших кораблей Lego направляются в Чатем
Строитель контейнеров провел 120 дней под водой Строитель контейнеров провел 120 дней под водой
Смерть испанского пещерного дайвера побудила к призывам к контролю Смерть испанского пещерного дайвера побудила к призывам к контролю
Подводное плавание через 7 континентов принесло мировой рекорд Подводное плавание через 7 континентов принесло мировой рекорд
Клиника дайвинга в Пуле скоро закроется Клиника дайвинга в Пуле скоро закроется
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц