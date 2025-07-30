Почему даже профессиональным дайверам стоит опасаться CESA

Новое исследование физиологического воздействия на аквалангистов выполнения контролируемых аварийных всплытий (CESA) во время тренировок показало, что эти упражнения могут вызывать нагрузку на легкие, даже если внешних признаков этого нет.

CESA — стандартная процедура безопасности при погружениях, направленная на предотвращение травм, связанных с перерастяжением лёгких при отсутствии газа. Однако, по данным французской исследовательской группы, риски для лёгких, связанные с этим упражнением, ранее были плохо документированы.

В нем говорится, что в случаях, связанных с CESA, осложнения варьировались от легких симптомов, таких как кашель и кровохарканье (кашель с кровью), до тяжелых исходов, таких как пневмоторакс, пневмомедиастинум (воздух или газ между легкими) и газовая эмболия церебральных артерий.

Сторонники тренировок CESA утверждают, что травмы чаще всего случаются из-за неправильной техники, особенно недостаточного выдоха, и подчеркивают необходимость постоянного контроля со стороны инструкторов на протяжении всего подъема.

Под наблюдением

Авторы исследования, специалисты по дайвингу Оливье Кастанья, Вианней Хамар, Бруно Шмид и Арно Дрюэль, утверждают, что инциденты происходили даже при строгом контроле, что позволяет предположить, что механические факторы, выходящие за рамки техники выдоха, могут способствовать возникновению легочной нагрузки.

Исследование проводилось в два этапа с участием отдельных групп опытных военных водолазов Французской военной школы подводного плавания в Сен-Мандрие на юге Франции. Они погружались с аквалангом открытого цикла в морской воде температурой 18°C, дыша найтроксом-40.

На первом этапе семерых дайверов попросили выполнить два погружения в открытой воде на глубину 10 м. Одно из них было контрольным, с нормальным дыханием через регулятор, а другой — погружение CESA, включающее непрерывный выдох без загубника при всплытии.

До и после каждого погружения исследователи получали «ультразвуковые легочные кометы» (ULC), представляющие собой изображения, демонстрирующие повышенное содержание внесосудистой воды в легких, что происходит в случаях отека легких или интерстициального заболевания легких.

На втором этапе четыре дайвера выполняли CESA с глубины 5 и 10 метров, чтобы зафиксировать свою «кинетику дыхания» — скорость и эффективность, с которой организм регулирует частоту и глубину дыхания для удовлетворения изменяющихся потребностей в кислороде при физической активности.

Нагрузка на легкие

Хотя ни у одного из дайверов не было никаких симптомов, их показатели ULC значительно увеличились после погружений с использованием CESA, но не после контрольных погружений. Это свидетельствовало о том, что CESA вызывали субклинический лёгочный стресс, причём анализ выявил значительную вариабельность между отдельными дайверами.

Умеренное накопление внесосудистой воды в легких, выявленное с помощью ULC, вероятно, было связано с изменениями давления и объема во время подъема.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что даже тренированные дайверы не всегда согласуют усилия выдоха с расширением газа, что потенциально увеличивает механическую нагрузку на лёгкие», — утверждает команда. «Тренировки CESA могут, таким образом, подвергать здоровых людей бессимптомному альвеолярному стрессу, что подчёркивает необходимость в совершенствовании средств мониторинга и индивидуальной оценке вентиляции лёгких во время тренировок по всплытию».

Теперь исследователи хотят определить, может ли многократное воздействие таких кратковременных стрессоров, которые могут возникнуть у профессиональных дайверов, привести к долгосрочному повреждению альвеол или предрасполагать людей к возникновению легочных проблем в будущем.

«Эти результаты ставят под сомнение предположение о том, что отсутствие симптомов равносильно отсутствию травмы», — говорят они. «Они поддерживают новую концепцию «скрытого альвеолярного повреждения», которая может распространяться не только на физиологию дайвинга, но и на более широкие клинические условия».

Исследование можно прочитать в Журнал прикладной физиологии

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