«Как рюмки текилы»: глубокое погружение лишило дайвера страхового иска

Подача иска против полиса туристической страховки, покрывающего погружение с аквалангом на глубину до 30 м, в случае декомпрессионной болезни (DCI) — это одно, но что произойдет, если вы уже совершили более глубокое безопасное погружение ранее в день инцидента? Этот сценарий был недавно опробован в Австралии.

Пара оформила совместную туристическую страховку на 10-дневную поездку в неуказанное заграничное место в прошлом году (2023). Полис был оформлен на имя партнерши, а дайвер-мужчина, получивший DCI, был указан только как JC в качестве бенефициара. По условиям полиса разрешалось подводное плавание на глубину до 30 м.

17 октября JC совершил погружение на глубину 39 м, провел на поверхности один час, а затем совершил второе погружение на глубину 29 м, после чего ему стало плохо, и он потерял сознание.

Вызванный врач (д-р Э.Г.) поставил диагноз DCI и назначил лечение, в результате чего партнер JC впоследствии подал иск на возмещение значительных расходов на медицинское обслуживание за рубежом и дополнительных расходов на поездку, которые возникли в результате этого.

Mitsui Sumitomo Insurance отказалась выплачивать компенсацию, заявив, что если бы JC не совершил ранее погружение в непредвиденные сроки, не предусмотренные условиями полиса, DCI не произошло бы, и спор между сторонами был передан на рассмотрение Австралийского управления по рассмотрению финансовых жалоб (АФЦА) омбудсмен.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking вопрос with that interpretation.

«JC участвовал в деятельности, которая была запрещена условиями полиса, и в результате заболел», — постановил омбудсмен. «Было бы несправедливо требовать от страховщика выплаты по иску в обстоятельствах, когда он не согласился покрыть риск, связанный с этой деятельностью».

3 основных фактора риска

В отчете доктора ЭГ страховщику после проведения медицинского осмотра были определены три основных фактора риска, способствовавших возникновению декомпрессионной болезни у дайвера: глубина, повторность погружений и применение декомпрессионных остановок.

По словам доктора ЭГ, с ростом давления увеличивается и риск несчастных случаев, и он пришел к выводу, что декомпрессионная болезнь произошла не только из-за погружения на глубину 29 метров, но и из-за комбинации двух погружений.

Другой медицинский эксперт, доктор МН, заявил, что риск декомпрессионной болезни тесно связан с тем, насколько эффективно организм справляется с декомпрессионным стрессом после серии погружений, где под «подверганием» понимается погружение в течение дня.

У JC были дни одиночного погружения 15 и 16 октября, но его двухбаллонное погружение 17-го числа можно было считать «умеренно провокационным», что затрудняет приписывание появления симптомов исключительно последнему погружению.

«Проведя аналогию, можно сказать, что употребление нескольких порций текилы постепенно ухудшает состояние человека, однако мы не можем точно определить последнюю порцию как единственную причину болезни», — сказал доктор МН.

Довод партнера о том, что не было убедительных доказательств того, что погружение на глубину 39 метров было единственной причиной декомпрессионной болезни у JC, был отклонен суждением о том, что декомпрессия, скорее всего, произошла из-за кумулятивного эффекта погружений, совершенных в тот день, а возможно, и в предыдущие дни.

Погружение на 39 метров сделало заявление недействительным, и AFCA оставил в силе решение страховщика.

Также в Дивернете: ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ DCI? ВОТ КАК ПРОВОДИТЬ НЕЙРО ПРОВЕРКИ, ДАЙВЕРЫ СЛИШКОМ ГОТОВЫ ОТМЕТИТЬ СИМПТОМЫ DCI, МЕНЬШЕ БЫСТРЫХ ПОДЪЕМОВ И СЛУЧАЕВ DCI В ВЕЛИКОБРИТАНИИ