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Выжившим после IPO «настоятельно рекомендуется» прекратить ныряние

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Дайверам, пережившим IPO, рекомендуется не возвращаться в воду (Pxhere)
Дайверам, пережившим IPO, не рекомендуется возвращаться в воду без строгой проверки (Pxhere)

Международные эксперты в области дайвинга выступили с совместным заявлением о позиции по вопросу иммерсионного отека легких (ИОЛ) — состояния, которое стало беспокоить как дайверов, так и любителей плавания с маской и трубкой и других пловцов на поверхности. 

И главный вывод заключается в том, что группа специалистов настоятельно рекомендует дайверам с предыдущими подозрениями или подтвержденным случаем IPO хорошо подумать, прежде чем приступать к дальнейшим погружениям со сжатым газом.

По их словам, таким дайверам следует проконсультироваться с врачом или кардиологом, хорошо разбирающимся в водолазной медицине, прежде чем рассматривать возможность возобновления занятий дайвингом, поскольку выживание в одном инциденте не означает, что они выживут в следующем.

Дайверы, которые перенесли IPO, также должны пройти полное обследование, чтобы выявить любое заболевание, которое предрасполагает их к этому состоянию, говорят эксперты, поскольку это может иметь последствия, не связанные с будущими погружениями. Было обнаружено, что IPO возникает у дайверов с серьезными коронарными заболеваниями, заболеваниями клапанов сердца, кардиомиопатией и стенозом почечной артерии среди других заболеваний. 

Медицинские эксперты, входящие в влиятельное Южно-Тихоокеанское общество подводной медицины (СПУМС) Нил Бэнхэм, Дэвид Смарт и Саймон Дж. Митчелл подготовили отчет при поддержке Медицинского комитета по дайвингу Великобритании (УКДМК) члены Питер Уилмсхерст, Марк С. Тернер и Филип Брайсон.

Все они посетили семинар, состоявшийся в мае на 52-й ежегодной научной конференции SPUMS на Фиджи, где обсуждалась эта тема.

Целью настоящего заявления является предоставление медицинским работникам рекомендаций по вопросам ИПО и дайвинга, в частности по управлению чрезвычайными ситуациями и целесообразности возвращения дайверов в спорт после эпизода, когда ИПО был диагностирован или имелись веские основания предполагать.

Факторы риска IPO

IPO — это накопление жидкости в легких, что влияет на способность пострадавшего дышать и может привести к летальному исходу. При отсутствии поступления кислорода в кровь и неспособности организма выводить углекислый газ это состояние также встречается у пловцов на поверхности и у аквалангистов и может усугубляться их дыхательным аппаратом.

Согласно заявлению, выявленные на данный момент личные факторы риска развития ИЛО включают наличие предыдущего эпизода, женский пол, возраст, а также наличие гипертонии и/или сердечно-сосудистых заболеваний.

Внешние факторы включают более холодную воду; регуляторы, которые вызывают избыточное отрицательное давление вдоха; ребризеры; сильное напряжение и чрезмерную гидратацию. Подъемы также могут быть проблематичными, особенно на открытом цикле, с симптомами, связанными с гипоксией, возникающими или ухудшающимися при подъеме и/или после всплытия, поскольку парциальное давление кислорода (PO2) уменьшается.

Эксперты утверждают, что если дайверы, пережившие эпизод IPO, решат снова заняться погружением, несмотря на рекомендации врачей, им следует делать это только после удовлетворительного лечения или устранения любых сопутствующих заболеваний или выявленных факторов риска.

Им также следует знать о возможных стратегиях снижения риска, таких как использование только высококачественной, хорошо подогнанной термозащиты, а также о необходимости избегать сильных нагрузок под водой, нахождения под водой под водой или погружений с декомпрессией. 

Им следует погружаться только в том случае, если они уверены в наличии аварийного кислорода, и им следует избегать чрезмерной гидратации перед погружением, в то время как дайверам с замкнутым циклом дыхания следует избегать использования дыхательных мешков, закрепленных на спине. 

Ограничение глубины погружений не является приемлемой стратегией снижения риска IPO, соглашаются эксперты, подчеркивая, что не существует известной связи между IPO и декомпрессионной болезнью (ДКБ). 

Если у дайвера развивается IPO при глубоком погружении, ему потребуется больше времени, чтобы всплыть и выйти из воды. Это также создает дополнительные риски, особенно при открытом цикле, так как PO2 уменьшается, а положение головы в воде приводит к дыханию с отрицательным давлением.

Учитывая установленную связь между перенесенным IPO и последующим развитием гипертонии, дайверам, пережившим IPO, следует регулярно проверять артериальное давление на протяжении всей жизни.

Признаки и симптомы

Симптомы ИЛО могут включать кашель; одышку; пенистую, иногда розовую мокроту; влажное или хриплое дыхание и хрипы; стеснение в груди; цианоз и гипоксемию (низкий уровень кислорода в крови); спутанность сознания; возбуждение; потерю сознания и остановку сердца и дыхания.

Дайверам следует знать о признаках, на которые следует обращать внимание как у себя, так и у напарника: перечисленные выше, а также учащенное дыхание, заметное по выдыхаемым пузырькам при открытом контуре или быстро падающему манометру; ошибочное представление о том, что у них закончился дыхательный газ или дыхательное оборудование неисправно; паника и непреодолимое желание всплыть. 

В случае подозрения на инцидент IPO дайверам рекомендуется немедленно прекратить погружение и как можно скорее покинуть воду. 

Хотя подъемы должны осуществляться безопасно, остановки безопасности можно пропустить, если это необходимо, как и обязательные декомпрессионные остановки в тяжелых случаях, в этом случае кислород должен быть введен как можно скорее. Компенсаторы плавучести не должны быть перекачаны на поверхности, и следует немедленно уведомить аварийно-спасательные службы.

Грудь пострадавшего следует поддерживать в вертикальном положении для обеспечения эффективного дыхания, а тесное водолазное снаряжение и гидрокостюм следует снять, однако водолазу необходимо оставаться в тепле.

Дальнейшие клинические рекомендации по неотложной помощи и оценке для будущих погружений предоставляются медицинскому персоналу совместное заявление о позиции, который был недавно опубликован SPUMS в Дайвинг и гипербарическая медицина Том 54.

Также в Дивернете: Что происходит с дайвером, обвиненным в непредумышленном убийстве?, Красные флаги для любителей подводного плавания: как остановить тихую смерть, Отчет о смертельных случаях в трубках ставит под сомнение выводы IPO, «Погружение, которое превратилось в мою борьбу за жизнь»

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00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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