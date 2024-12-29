Киты могут жить намного дольше, чем думали ученые

Потенциальная продолжительность жизни китов в два раза превышает предыдущие оценки, говорят ГРЕГ БРИД из Университета Аляски в Фэрбанксе и ПИТЕР КОРКЕРОН из Университета Гриффита.

Южные киты продолжительность жизни людей достигает более 100 лет, а 10% могут прожить более 130 лет, согласно нашему новому исследованию, опубликованному В журнале Наука развивается. Некоторые из этих китов могут жить до 150 лет. Эта продолжительность жизни почти вдвое превышает 70-80 лет, которые они традиционно считают нормальными.

Северная Атлантика правых китов также считалось, что максимальная продолжительность жизни составляет о 70 лет. Однако мы обнаружили, что это находящихся под угрозой исчезновения Средняя продолжительность жизни этого вида в настоящее время составляет всего 22 года, и они редко доживают до 50 лет.

Эти два вида очень тесно связаны — всего 25 лет назад их считали одним видом, — поэтому можно было бы ожидать, что у них будет примерно такая же большая продолжительность жизни.

Мы связываем резкую разницу в продолжительности жизни североатлантических гладких китов со смертностью, вызванной деятельностью человека, в основном из-за запутывания в рыболовных снастях и столкновений с судами.

Кривые выживаемости показывают, что самки гладких китов могут жить до очень преклонного возраста, но люди заставляют североатлантических гладких китов умирать, не достигнув своего потенциала. Для сравнения представлена ​​кривая выживаемости женщин в США, рассчитанная Управлением социального обеспечения (Грег Брид)

Мы сделали эти новые оценки возраста с использованием фотоидентификации отдельных самок китов в течение нескольких десятилетий. Отдельные киты могут быть распознаны из года в год по фотографиям.

Когда они умирают, они перестают быть фотографически «перевидимыми» и исчезают. Используя эти фотографии, мы разработали то, что ученые называют «кривыми выживания», оценивая вероятность того, что киты исчезнут из фотографических записей по мере своего старения. С помощью этих кривых выживания мы могли оценить максимальную потенциальную продолжительность жизни.

Двадцать пять лет назад ученые, работавшие с коренными китобоями в Арктике, показали, что гренландские киты могут жить до даже более 200 лет.

В качестве доказательств они обнаружили каменные наконечники гарпунов, которые не использовались с середины 1800-х годов, обнаруженные в жире китов, недавно убитых традиционными китобоями.

Животные с большой продолжительностью жизни, как правило, размножаются крайне медленно – североатлантические гладкие киты (Национальные морские заповедники / GRNMS)

Анализ белков из глаз охотящихся китов предоставил дополнительные доказательства их долгой жизни. Как и в случае с гладкими китами, до этого анализа исследователи считали, что гренландские киты живут около 80 лет, а люди — самые долгоживущие млекопитающие.

В последующие годы ученые пытались выяснить, что уникального в гренландских китах, что позволило им жить так долго. Но наш новый анализ долголетия двух близких родственников гренландских китов показывает, что другие виды китов также могут жить очень долго.

Почему это важно

Понимание того, как долго живут дикие животные, имеет большое значение для того, как лучше всего их защитить. Животные, которые имеют очень большую продолжительность жизни обычно размножаются крайне медленно и между родами может пройти много лет.

Жизненный цикл усатых китов, особенно возраст, когда самки начинают размножаться, и интервал между детенышами, сильно зависит от их потенциальной продолжительности жизни. Стратегии сохранения и управления, которые не планируются соответствующим образом, имеют больше шансов на провал.

Это особенно важно, учитывая ожидаемые последствия изменения климата.

Мать и детеныш южного гладкого кита (Мартин Этсебет)

Что еще не известно

Есть много других крупных китов, включая голубых, финвалов, сейвалов, горбатых, серых и кашалотов. Как и гренландские и гладкие киты, они также были почти уничтожены китобойным промыслом.

В настоящее время ученые предполагают, что они живут около 80 или 90 лет, но именно так мы считали в отношении гренландских и гладких китов, пока данные не доказали, что они могут жить гораздо дольше.

Как долго могут жить эти другие виды китов? Промышленный китобойный промысел, который закончился только в 1960-х годах, убрал старых китов из мировых популяций китов. Хотя многие популяции китов восстанавливаются в численности, у китов, родившихся после окончания промышленного китобойного промысла, не было достаточно времени, чтобы состариться.

Вполне возможно, и даже вероятно, что многие другие виды китов также будут иметь большую продолжительность жизни.

Какие еще исследования проводятся

Другие исследования показывают, что потеря пожилых людей из популяций — явление, встречающееся у большинства видов крупных животных.

Это снижает репродуктивный потенциал многих видов. Исследователи также утверждают, что это представляет собой реальную потерю культуры и мудрости у животных, что снижает их потенциал выживания в условиях меняющихся условий.

Что дальше

Мы хотим лучше понять, как китобойный промысел повлиял на численность старых особей в современных популяциях китов, и предсказать, когда численность старых особей восстановится до уровня, существовавшего до начала китобойного промысла.

Предварительные результаты показывают, что может пройти еще 100 лет, прежде чем популяция китов действительно восстановится, даже для видов, численность которых сейчас такая же, как и до начала китобойного промысла.

Что касается североатлантических гладких китов, то наши исследования показывают, что даже когда популяция росла, принимаемых мер по управлению было недостаточно для предотвращения гибели этих китов в слишком молодом возрасте.

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