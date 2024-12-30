5 лучших мест для дайвинга на острове Уэпи

5 лучших мест для дайвинга на острове Уэпи и как их фотографировать

Расположенный на северном барьерном рифе потрясающей лагуны Марово, остров Уэпи идеально расположен для доступа к лучшим местам для дайвинга, которые может предложить эта известная область. С богатыми питательными веществами течениями залива Нью-Джорджия на севере и биологически разнообразными водами лагуны на юге, некоторые из этих невероятных мест находятся всего в пяти минутах езды на лодке от курорта!

Чтобы погружаться в этих местах в наилучшем виде, необходимо обладать местными знаниями, а владельцы Uepi Джилл и Грант Келли, обладающие более чем 30-летним опытом, вместе со своей преданной своему делу командой дайверов знают эти места как свои пять пальцев.

Мне повезло, что почти на всех сайтах мне помогали лично Джилл и Грант, и я хотел бы поделиться с вами пятью своими любимыми местами, а также некоторыми советами о том, как их фотографировать!

#1 Уэпи-Пойнт

Расположенный на северо-западной оконечности пролива Чарапоана, между островом Уэпи и близлежащим островом Чарапоана, мыс Уэпи по праву считается знаковым местом для дайвинга в этой части лагуны Марово — и на то есть веские причины.

5 лучших мест для дайвинга на острове Уэпи 9

«Точка» — одно из нескольких мест вдоль северного барьерного рифа, где древние геологические линии разломов подняли острова и прорезали проходы в лагуну. Уникальная ширина, глубина и подводный рельеф пролива Чарапоана создают идеальные условия для того, чтобы богатые питательными веществами воды из глубоких бассейнов залива Нью-Джорджия текли через риф и питали его.

Охваченный этими насыщенными питательными веществами течениями, Уэпи-Пойнт предлагает заглянуть в подводный мир, как задумала Мать-природа. Вы увидите потрясающие мягкие кораллы, огромные морские веера, фильтрующие богатые воды, и ослепительное разнообразие морской жизни, включая впечатляющее количество серых рифовых акул, патрулирующих синеву.

5 лучших мест для дайвинга на острове Уэпи 10

Здесь так много всего можно увидеть, что бывает сложно решить, на чем сосредоточиться, но для меня Uepi Point — это исключительное широкоугольное погружение. Он действительно сияет во время прилива ранним утром или поздним вечером. В это время сочетание более чистой воды из пролива Нью-Джорджия и мягкого углового света оживляет это место.

При погружении в Уэпи-Пойнт я полагаюсь на свою камеру Nikon Z8 в паре с универсальным объективом Z14-30mm. При фокусном расстоянии 14 мм он идеально подходит для съемки крупных морских вееров и ярких коралловых садов. Превосходный диапазон зума объектива и относительно близкая фокусировка позволяют использовать различные композиции, что позволяет фотографировать множество объектов — и все это за одно погружение!

#2 Локоть Уэпи

Мыс Уэпи-Элбоу является самой северной точкой острова, дальше всего вдающейся в пролив Нью-Джорджия, и поэтому здесь больше всего шансов увидеть проплывающих мимо пелагических рыб, переносимых океанскими течениями.

Сам «локоть» представляет собой наклонную стену, которая погружается в глубины залива. Эта стена украшена потрясающим набором морских вееров, ярких морских хлыстов и великолепных мягких кораллов.

5 лучших мест для дайвинга на острове Уэпи 11

С точки зрения фотографии, Uepi Elbow — это исключительное широкоугольное погружение. Обилие поразительных объектов на стене требует широкоугольного объектива, чтобы передать их в полной мере, и вы определенно не захотите попасться на макрообъектив, если появится пелагический вид!

Тем не менее, для тех, кто любит макрофотографию, богатая экосистема стены предлагает бесчисленные возможности обнаружить более мелкие, но интересные объекты, скрывающиеся среди кораллов.

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Однако для меня Uepi Elbow лучше всего исследовать с широкоугольной настройкой. Я снова обращаюсь к своему объективу Nikon Z14-30mm, который захватывает все великолепие яркой жизни стены, одновременно сохраняя меня готовым к любым неожиданным встречам с проплывающими пелагическими животными.

#3 Чарапоана Пойнт

Расположенный на оконечности острова Чарапоана, прямо напротив пролива Уэпи-Пойнт, Чарапоана-Пойнт представляет собой немного менее динамичную копию своего знаменитого соседа.

Северная сторона мыса Чарапоана предлагает много возможностей для исследования, морская жизнь плотно сконцентрирована вокруг точки, где течения заворачивают за угол. Однако мои самые памятные впечатления были за точкой и дальше в канале, где воды более защищены.

Удивительно, но в этом более спокойном районе часто можно увидеть множество интересных объектов, как больших, так и малых.

5 лучших мест для дайвинга на острове Уэпи 13

С точки зрения фотографии, Charapoana Point универсален, предлагая возможности как для широкоугольной, так и для макросъемки. Лично я предпочитаю нырять здесь, экипированный для широкоугольной макросъемки, и моя любимая настройка — это зум-объектив Nikon 8-15 мм «рыбий глаз» в паре с небольшим купольным портом.

Этот объектив, изначально разработанный для цифровых зеркальных камер Nikon, отлично работает на моей беззеркальной камере Nikon Z8 при использовании с адаптером FTZ. На 8 мм объектив создает круговой эффект «рыбьего глаза», а на 15 мм он работает как стандартный «рыбий глаз» — ни один из них не идеален для широкоугольной макросъемки.

Для адаптации я использую телеконвертер Kenko 1.4, который в сочетании с небольшим купольным портом фактически смещает диапазон фокусных расстояний до 14–22 мм и обеспечивает отличную универсальность для широкоугольной макросъемки.

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Благодаря возможности фокусировки на очень близком расстоянии объектив позволяет вам подобраться к объектам, с которыми вы сотрудничаете, и запечатлеть их на фоне их окружения, чтобы создать уникальные, привлекающие внимание изображения. Укромное место в начале канала — особенно полезное место для поиска таких объектов, что делает его моим любимым местом для исследования и съемки.

#4 Уэпи Приветственный Причал

Ни один визит в Уэпи не будет полным без встречи с местной стаей серых рифовых акул лагуны Марово на пристани Welcome Jetty.

Расположенный на краю главного канала, пирс лучше всего подходит для погружения во время прилива. Ключ к незабываемым впечатлениям — расположиться прямо перед пирсом на глубине около 5 метров и терпеливо ждать. Акулы, привыкшие к дайверам и любопытные от природы, часто приближаются, чтобы исследовать.

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Джилл и Грант Келли ныряли и плавали с акулами Марово более 30 лет и говорят, что никогда не чувствовали угрозы с их стороны. На самом деле, как описала это Джилл, акулы чувствуют себя комфортно и любопытно рядом с дайверами, потому что они никогда не представляли для них угрозы!

С точки зрения фотографии, акулы представляют собой выдающиеся объекты. Их любопытство часто позволяет им подойти достаточно близко для потрясающих широкоугольных снимков. Я рекомендую использовать либо объектив Nikon Z14-30mm для классических широкоугольных композиций, либо Nikon 8-15mm fisheye в паре с широкоугольной макронастройкой для получения поразительных изображений крупным планом, которые демонстрируют как акул, так и их окружение.

#5 Деку Декуру

И последнее, но не менее важное: потрясающе фотогеничный Деку-Декуру — это чудесный ряд пещер и прогулочных дорожек, расположенный примерно в 25 минутах от курорта Уэпи.

Эти пещеры лучше всего исследовать поздним утром или ранним вечером, когда солнце стоит высоко в небе и солнечный свет проникает через отверстия наверху, создавая лучи света, которые освещают подводный ландшафт почти неземным образом.

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Вход в пещеры абсолютно безопасен, но для навигации по ним необходим опытный гид, который поможет вам выбрать лучшие маршруты и виды.

Deku Dekuru — это квинтэссенция широкоугольного погружения, поэтому обязательно возьмите с собой максимально широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть пещеры и игру света и тени.

Дон Силкок

Дон — старший редактор раздела «Путешествия» журнала Scuba Diver, живет на Бали в Индонезии. Его веб-сайт www.indopacificimages.com содержит обширные путеводители, статьи и изображения некоторых из лучших мест для дайвинга в Индо-Тихоокеанском регионе и опыта «крупных животных» по всему миру.

Сфотографируйте Уэпи с одним из лучших!

Сфотографируйте Уэпи с одним из лучших и выведите свою фотографию и обработку изображений из Хорошего в Великолепное! С 21 по 28 февраля Дон проведет избранных на кураторском семинаре и ретрите по подводной фотографии на острове Уэпи. Количество мест крайне ограничено, поэтому не упустите свой шанс принять участие.

Для получения подробной информации или для бронирования места отправьте электронное письмо привет@uepi.com немедленно!