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Solomon Airlines открывает первый транстасмановский маршрут

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Solomon Airlines открывает первый транстасмановский маршрут

Рейсы Solomon Airlines с 21 февраля 2025 г. Окленд-Брисбен от 238 новозеландских долларов в одну сторону, 513 новозеландских долларов в оба конца

Solomon Airlines отмечает первый транстасманский рейс авиакомпании из Окленда в Брисбен
«Solomon Airlines запускает тарифы на рейсы Окленд-Брисбен» от 238 XNUMX новозеландских долларов в одну сторону и 513 новозеландских долларов В оба конца (включая налоги). Тарифы по специальному предложению являются самыми низкими тарифами на авиаперелеты с полным спектром услуг, доступными в настоящее время между Новой Зеландией и Австралией.

Авиакомпания Solomon Airlines выполнит рейс из Окленда в Брисбен на самолете Airbus A320, предлагающем 12 мест бизнес-класса в
Конфигурация 2 x 2 и 138 мест эконом-класса в конфигурации 3 x 3. Время полета — 3 часа 45 минут.


«Solomon Airlines запускает тарифы на рейсы Окленд-Брисбен»  продаются до полной распродажи и включают в себя:

  • Авиакомпания с полным спектром услуг, изысканные блюда, закуски, напитки, превосходное обслуживание на борту
  • Щедрая норма бесплатного провоза багажа*: 30 кг на человека в эконом-классе, 40 кг в бизнес-классе
  • Норма провоза ручной клади: 7 кг в эконом-классе и 10 кг в бизнес-классе.
  • Рейс IE 725 будет выполняться по пятницам с вылетом из Окленда в 6.30:07.15 утра и прибытием в Брисбен в XNUMX:XNUMX утра, что позволит обеспечить полный рабочий день или пересадки в другие пункты назначения в Австралии или далее на Соломоновы острова.
  • Рейсы в Хониару и Мунду в тот же день, откуда можно добраться до лучших туристических направлений в Западной провинции и провинции Изабель.
  • Прекрасная возможность попробовать местную тихоокеанскую авиакомпанию, горячо любимого национального авиаперевозчика Соломоновых Островов.

*Для участников Belama Plus и тарифов Fully Flexible действуют дополнительные нормы провоза багажа.

В Solomon Airlines заявили, что новый маршрут является важной частью нового международного расписания авиакомпании.

«Мы рады запустить наши первые транстасмановские рейсы, предлагая новозеландцам новый выбор авиакомпаний, летающих напрямую в Брисбен, а тем, кто летит на Соломоновы Острова, — удобную стыковку в тот же день через Брисбен в наши международные аэропорты Хониара и Мунда», — сказал Джон Воперейс, коммерческий менеджер Solomon Airlines.

«Рейсы Окленд-Брисбен в обоих направлениях рассчитаны так, чтобы обеспечить отличную стыковку, делая поездки более простыми и доступными для деловых путешественников и туристов, а также для работников RSE и пассажиров VFR — тех, кто навещает друзей и родственников в Австралии, Новой Зеландии и на Соломоновых Островах», — сказал он.

«Мы ожидаем, что многие будут использовать этот рейс для прямых поездок между Оклендом и Брисбеном, однако этот рейс также легко стыкуется с нашими рейсами из Брисбена в Мунду и Хониару, что позволяет в тот же день отправиться из Новой Зеландии через Брисбен в некоторые из главных туристических направлений Соломоновых Островов в Западной провинции и провинции Изабель», — добавил он.

«Этот маршрут является частью нашего расширенного международного расписания, призванного улучшить региональное сообщение, повысить эксплуатационную эффективность и обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров и грузов», — сказал г-н Воперейс.

Для получения дополнительной информации см. flysolomons.com или подпишитесь на нас, чтобы быть в курсе последних новостей Solomon Airlines, Facebook SolomonAirlinesInstagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn 

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На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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