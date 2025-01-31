Solomon Airlines открывает первый транстасмановский маршрут

Рейсы Solomon Airlines с 21 февраля 2025 г. Окленд-Брисбен от 238 новозеландских долларов в одну сторону, 513 новозеландских долларов в оба конца

Solomon Airlines отмечает первый транстасманский рейс авиакомпании из Окленда в Брисбен

«Solomon Airlines запускает тарифы на рейсы Окленд-Брисбен» от 238 XNUMX новозеландских долларов в одну сторону и 513 новозеландских долларов В оба конца (включая налоги). Тарифы по специальному предложению являются самыми низкими тарифами на авиаперелеты с полным спектром услуг, доступными в настоящее время между Новой Зеландией и Австралией.

Авиакомпания Solomon Airlines выполнит рейс из Окленда в Брисбен на самолете Airbus A320, предлагающем 12 мест бизнес-класса в

Конфигурация 2 x 2 и 138 мест эконом-класса в конфигурации 3 x 3. Время полета — 3 часа 45 минут.



«Solomon Airlines запускает тарифы на рейсы Окленд-Брисбен» продаются до полной распродажи и включают в себя:

Авиакомпания с полным спектром услуг, изысканные блюда, закуски, напитки, превосходное обслуживание на борту

Щедрая норма бесплатного провоза багажа*: 30 кг на человека в эконом-классе, 40 кг в бизнес-классе

Норма провоза ручной клади: 7 кг в эконом-классе и 10 кг в бизнес-классе.

Рейс IE 725 будет выполняться по пятницам с вылетом из Окленда в 6.30:07.15 утра и прибытием в Брисбен в XNUMX:XNUMX утра, что позволит обеспечить полный рабочий день или пересадки в другие пункты назначения в Австралии или далее на Соломоновы острова.

Рейсы в Хониару и Мунду в тот же день, откуда можно добраться до лучших туристических направлений в Западной провинции и провинции Изабель.

Прекрасная возможность попробовать местную тихоокеанскую авиакомпанию, горячо любимого национального авиаперевозчика Соломоновых Островов.

*Для участников Belama Plus и тарифов Fully Flexible действуют дополнительные нормы провоза багажа.

В Solomon Airlines заявили, что новый маршрут является важной частью нового международного расписания авиакомпании.



«Мы рады запустить наши первые транстасмановские рейсы, предлагая новозеландцам новый выбор авиакомпаний, летающих напрямую в Брисбен, а тем, кто летит на Соломоновы Острова, — удобную стыковку в тот же день через Брисбен в наши международные аэропорты Хониара и Мунда», — сказал Джон Воперейс, коммерческий менеджер Solomon Airlines.



«Рейсы Окленд-Брисбен в обоих направлениях рассчитаны так, чтобы обеспечить отличную стыковку, делая поездки более простыми и доступными для деловых путешественников и туристов, а также для работников RSE и пассажиров VFR — тех, кто навещает друзей и родственников в Австралии, Новой Зеландии и на Соломоновых Островах», — сказал он.



«Мы ожидаем, что многие будут использовать этот рейс для прямых поездок между Оклендом и Брисбеном, однако этот рейс также легко стыкуется с нашими рейсами из Брисбена в Мунду и Хониару, что позволяет в тот же день отправиться из Новой Зеландии через Брисбен в некоторые из главных туристических направлений Соломоновых Островов в Западной провинции и провинции Изабель», — добавил он.

«Этот маршрут является частью нашего расширенного международного расписания, призванного улучшить региональное сообщение, повысить эксплуатационную эффективность и обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров и грузов», — сказал г-н Воперейс.

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