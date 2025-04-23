Scuba Show возвращается в Лонг-Бич – бронируйте билеты уже сейчас

Шоу подводного плавания, которое проходит уже 38 летth год, возвращается в свою духовную родину Лонг-Бич в 2025 году и обещает множество интересных спикеров, массу увлекательных мероприятий и достопримечательностей, а также широкий спектр экспонентов, которые помогут вдохновить и обучить посетителей

В выходные 31 мая / 1 июня в Лонг-Бич, Калифорния, вновь пройдет Scuba Show — крупнейшая выставка товаров для дайвинга для потребителей в Америке. Здесь каждый, кто интересуется подводным плаванием с аквалангом или жизнью в океане, найдет для себя массу развлечений.

В течение двух дней в конференц-центре Лонг-Бич будут представлены сотни экспонатов, в том числе новое и революционное снаряжение для дайвинга, калифорнийские лодки для дайвинга, правительства островов, дайвинг-курорты и суда для дайвинга со всего мира (многие предлагают отличные предложения и скидки на шоу), профессиональные фото- и видеосъемки, предметы искусства на морскую тематику, ювелирные изделия и одежда, некоммерческие организации, связанные с морской тематикой, бассейн для пробных погружений, забавные аттракционы, детский уголок и многое-многое другое.

Long Beach Convention Centre — это конференц-центр мирового класса, расположенный в прекрасном месте у гавани, в нескольких минутах ходьбы от прибрежных ресторанов, развлечений, Аквариума Тихого океана и с видом на знаменитую королеву Мэри. Платная парковка в изобилии доступна в конференц-центре и на близлежащих парковках.

Scuba Show возвращается в Лонг-Бич — забронируйте билеты уже сейчас 6

На экране

Подводный цифровой художник и эксперт по масштабным картинам Джим Хеллемн, создатель 125-футовой стеклянной стены водных лесов Калифорнии в Тихоокеанском аквариуме, представит огромные галерейные отпечатки, демонстрирующие захватывающие цвета коралловых рифов по всему миру, а также сверхчеткие изображения калифорнийских лесов водорослей.

Неизменно популярная выставка новых продуктов прольет свет на некоторые из новейших продуктов, которые недавно были выпущены или вскоре появятся на рынке.

Команда водолазов шерифа в составе двухмоторной лодки и грузовика снова будет в зале.

Приходите и посмотрите множество нового оборудования

Рука на забавных аттракционах

Соберите друзей и сделайте несколько забавных фотографий в «клетке с большой белой акулой» или загляните на одну из фотостанций, оснащенных разнообразным дайвинг- и морским реквизитом, чтобы запечатлеть уникальные воспоминания.

Вы можете понаблюдать за захватывающей морской жизнью в театре Kelp Dome Theatre или, если вам хочется еще больше острых ощущений, проверьте, как долго вы сможете продержаться среди резвящихся акул!

Загляните в художественный стенд Scuba Show и создайте собственные наклейки и 3D-скульптуры, вдохновленные океаном. Арт-директор California Diving News Дорин Ханн также пригласит детей (и художников всех возрастов) проявить свои художественные навыки на холсте, вдохновленном морским пейзажем Калифорнии. Готовый морской пейзаж будет продан, а вырученные средства пойдут на благотворительность, связанную с морской тематикой.

«Клетка для акул» станет отличным реквизитом для фотосъемки

Экспоненты

Множество стендов ждут посетителей Scuba Show, поскольку туристические советы, туроператоры, дайвинг-курорты, чартерные лодки, сафари, учебные агентства, производители снаряжения, компании по производству одежды, ювелирные фирмы и многие другие демонстрируют свои предложения. Вдохновляйтесь на свое следующее дайвинг-приключение, следующую покупку или получение следующей сертификации, или просто проведите шопинг-терапию!

Семинары

Выбирайте из более чем 70 развлекательных и образовательных семинаров. Эксперты по дайвингу, выступающие перед аудиторией, включают Алекса Брильске, Дэна Орра, Марти Снайдермана, Марка Стрикленда, Джима и Пэта Стайера, Гретхен Эштон, Джеффри Бозаника, Луиса Каса, Бретта Элдриджа, Шелли Хендрикс, Джин Генри, Карла Хаггинса, капитана Джона Кадеса, Энди и Эллисон Салмон, а также Дейла и Ким Шеклер. Темы включают поведение животных, лучшие пляжные погружения в Калифорнии, секреты кораллового рифа, подводные сады Немо, формулу фитнеса для дайверов, исследовательское погружение, ошибки дайверов, фото- и видеосессии, погружения после пожаров, вопросы безопасности для пожилых дайверов, человеческий фактор в дайвинге, семинары по местам назначения и продуктам, мастер-классы для профессионалов и многое другое. Посетите www.scubashow.com для полного списка семинаров, описаний, времени, номеров комнат, биографий докладчиков и обновлений. Примечание: Семинары могут быть изменены.

Проверьте, как долго вы сможете продержаться на родео-акуле.

Более 50,000 XNUMX долларов в качестве призов

Розыгрыши будут проводиться непрерывно во время шоу, чтобы вы могли выиграть совершенно новое снаряжение для дайвинга, поездки в места для дайвинга по всему миру, предметы искусства и веселые вещи. Входной приз включен в билет, купленный онлайн или на шоу, и вам не обязательно присутствовать, чтобы выиграть. Вы сможете ознакомиться с предлагаемыми призами на www.scubashow.com

субботняя вечеринка

Когда выставочные залы закроются на ночь, присоединяйтесь к команде Scuba Show для неформальной встречи с живой музыкой, барами и фургонами с едой, и отдохните с другими дайверами. Примите участие в лотерее, чтобы выиграть замечательные призы, доходы от которых пойдут на благотворительность, посвященную океану. Вход бесплатный для всех посетителей Scuba Show. Проверьте на www.scubashow.com для объявлений о вечеринках ближе к дате мероприятия.

Встречайтесь и развлекайтесь с другими дайверами

Scuba Show 2025 — приобретайте билеты заранее!

Scuba Show пройдет в субботу 31 мая и воскресенье 1 июня в зале C в конференц-центре Long Beach. Scuba Radio будет проводить предварительные «разминки» оба дня с 9.15:10 до XNUMX:XNUMX – ожидайте веселья и игр, а также фантастических подарков.

Время работы

Суббота 31 мая – с 10:6 до XNUMX:XNUMX

Воскресенье 1 июня – с 10:5 до XNUMX:XNUMX

Билеты уже доступны

Бронируйте билеты заранее здесь и избегайте очередей во время посещения.

Фотографии предоставлены Scuba Show