Выпуск 83 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей
Врачи-дайверы приезжают на Бали для участия в программе SPUMS, сокращения NDIS ставят под угрозу жизненно важную подводную терапию, а переизбранное правительство Алабаны должно защитить побережья и океаны Австралии.
Австралия
Талия Грайс считает, что Курнелл представляет собой одно из самых захватывающих и приключенческих подводных мест в районе Сиднея.
Галапагосы, часть вторая
Эдриан Стейси наконец-то получает возможность исследовать легендарные места для дайвинга на Галапагосских островах и обнаруживает, что они более чем оправдывают ожидания.
Мастер-класс Горчицы
Алекс Мастард объясняет, что фотографическое совершенство недостижимо, но стремление к нему необходимо для создания выдающихся снимков.
Сеть оповещений о дайверах
DAN рассматривает инцидент с дайвингом, повлекший за собой баротравму, и заявляет: «Если вы не можете выровнять давление, прекратите погружение».
DAN Europe Медицинские вопросы и ответы
Эксперты Divers Alert Network обсуждают риски и профилактику малярии.
Дайвинг-гид в Малайзии
12-страничный путеводитель по дайвинг-прелестям регионов Малайзии.
Большие животные
Дон Силкок фокусирует свое внимание на «дьявольских лучах» Ла-Вентаны.
Уголок сохранения
Sea Shepherd запускает новую кампанию по защите австралийских морских львов.
Дайвинг с… Миком Бароном и Карен Гоулетт-Холмс
PT Hirschfield беседует с деловыми партнерами Карен Гоулетт-Холмс и Миком Бароном, которые вспоминают о своей обширной карьере в океане и защите уязвимой морской среды Тасмании.
ТЕХ: Австралия
Ванесса Торрес Мачо проводит для нас экскурсию по некоторым из ее любимых затонувших кораблей, которые лежат у берегов Сиднея в более глубоких водах.
Папуа-Новая Гвинея
Доктор Терри и Кэти Камминс отправились в путешествие на судне MV Oceania в залив Милн в Папуа-Новой Гвинее в поисках невероятных возможностей для дайвинга — и они не были разочарованы.
Что Нового
На рынок выходят новые продукты, включая уменьшенную версию XDEEP Radical маска, Mares Quad 2 подводный компьютери Искатель Путей
Подводный стробоскоп GEN-X.
Тест Экстра
Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует Mares Chroma UP маскаи Seac Propulsion S плавников.