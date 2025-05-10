Выпуск 81 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей

Первое в Австралии мероприятие Snorkel Out for Climate, мировые эксперты объединяются в Soneva Fushi, а HMAS Brisbane принимает на себя основной удар циклона «Альфред».

Австралия

Как объясняет Ф. Т. Хиршфилд, в мельбурнском райском месте для любителей дайвинга на полуострове Морнингтон знание местных мест необязательно для многих мест погружения.

Таиланд

Остров Ко Ланта является ближайшей отправной точкой для некоторых из лучших мест для дайвинга в южной части Андаманского моря в Таиланде, самые известные из которых — Хин Муенг, Хин Даенг и островки Ко Хаа.

Соломоновы острова

Это романтическое представление, которое есть у большинства из нас, но мало кто осознает это... Найдите райский остров, вдали от современного мира, а затем превратите его в мечту о необитаемом острове. Но где бы вы это сделали? И, что еще важнее, как? Дон Силкок выясняет.

Сеть оповещений о дайверах

Советы и рекомендации, которые сделают ваши погружения с лодки более безопасными и приятными.

Медицинская линия DAN

Сеть оповещений о дайверах эксперты обсуждают восстановление после декомпрессионной болезни.

Дайвинг с… Дэниелом Слаем

PT Hirschfield беседует с инженером по облучению, обладающим талантом делать потрясающие портреты морских обитателей.

Уголок сохранения

Как поясняет Общество охраны морской среды, в Новом Южном Уэльсе синему щупу бросили спасательный круг.

ТЕХНИКА: Съемка в темноте

Съемки в темном, затопленном мире не обходятся без трудностей, как объясняет выдающийся телевизионный авантюрист Энди Торбет.

Мальдивы

Фувахмулах — всего лишь пятнышко в Индийском океане, но этот крошечный экваториальный остров на самом юге Мальдив приобретает большую известность благодаря своей популяции тигровых акул, как демонстрирует Эндрю Ниувенхоф.

Австралия

В 1967 году у членов Группы подводных исследований Квинсленда возникла оригинальная идея создания места для дайвинга в заливе Мортон в Брисбене, и год спустя они затопили старую землечерпательную баржу, создав таким образом первый в мире искусственный риф, построенный водолазами для водолазов, как объясняют Хелен Роуз и Найджел Марш.

Что Нового

На рынок выходят новые продукты, в том числе Apeks EVX, мембранная система NRC AirPro Nano nitrox, Scubapro Navigator Lite и OrcaTorch ZD710 MK2.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор недорогого регулятора Seac IT 500 Ice.