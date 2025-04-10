Выпуск 80 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей

Доктор Сильвия Эрл объявлена ​​почетным послом PADI, Дон Силкок становится послом SEACAM, а также объявлены имена новых членов Зала славы подводного плавания.

Австралия

Талия Грайс исследует одно из самых захватывающих мест для погружений с берега в районе Большого Сиднея — Шарк-Пойнт.

Сеть оповещений о дайверах

Чтобы развеять любые сомнения, которые могут возникнуть у дайверов относительно открытого овального окна (ООО), доктор медицины Дуглас Эберсол делится тем, как он объясняет это состояние пациентам.

Филиппины

Джон Маги направляется в Мальпаскуа на Филиппинах — место, известное встречами с лисьими акулами, но предлагающее гораздо больше возможностей для дайверов.

Шри-Ланка

Джейн Дженкинс отправляется на остров Шри-Ланка, чтобы заняться дайвингом у восточного побережья, а также окунуться в богатое культурное наследие и традиции на суше.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Команда Divers Alert Network обсуждает погружения с контактными линзами и меры, принимаемые при низком уровне железа.

Уникальная австралийская морская жизнь

Более пристальный взгляд на южного песчаного осьминога.

Дайвинг с… Ванессой Торрес Мачо PT Hirschfield беседует с подводным фотографом, инструктором по подводному плаванию, техническим дайвером, владелицей бизнеса и руководителем экспедиции Ванессой Торрес Мачо о ее обширном опыте работы под поверхностью и на поверхности.

Новое поколение

Мы демонстрируем достижения Грейс Вестгарт.

ТЕХНИКА: Ребризеры замкнутого цикла

Дон Силкок объясняет, почему он выбирает CCR, и рассуждает о том, как ознакомительный сеанс с двумя устройствами закончился довольно дорогой покупкой и обещанием новых приключений.

Австралия, часть вторая

Найджел Марш продолжает свою экскурсию по Золотому Берегу, на этот раз сосредоточив свое внимание на южной части этого рая для дайверов.

Наш исследователь подводного мира

Пабло Фуэнсалида восхваляет достоинства звания «Исследователь подводного мира 2024 года» и рассказывает о некоторых моментах своего опыта.

Что Нового

Ласты с открытой пяткой RF-40 от DynamicNord, серия скутеров SUEX VR, подводный фото- и видеофонарь SeaLife Sea Dragon Duo 6000 с цветным усилением и наручные часы-компьютер для дайвинга Garmin Descent G2.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор наручного подводного компьютера Scubapro Luna 2.0 AI.