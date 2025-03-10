Выпуск 79 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей

Из-за морской жары у берегов Западной Австралии авиакомпания Solomon Airlines запускает транстасмановый маршрут, а компания Aggressor Adventures запускает второе судно на Багамах.

Австралия, часть первая

Достопримечательности на поверхности Золотого берега хорошо известны, но под поверхностью есть другая игровая площадка, которая ничуть не менее захватывающая. Адриан Стейси приглашает вас под воду, чтобы вы испытали дайвинг у сверкающего Золотого берега.

Соломоновы острова

Дон Силкок не новичок в дайвинге на Соломоновых островах, но до сих пор он никогда не занимался там дайвингом на борту легендарного судна Bilikiki.

Индонезия

Джек и Коринн Денни направляются в Северный Сулавеси, чтобы исследовать воды вокруг острова Саронда, и обнаруживают, что это особенно богатые места охоты на голожаберных моллюсков и других интересных макроживотных.

Сеть оповещений о дайверах

Дайвер вспоминает инцидент с обратным блоком и какие уроки он извлек из этого опыта.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Команда Divers Alert Network обсуждает риски малярии и легочной гипертензии.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард более подробно рассматривает твердые кораллы и предлагает несколько советов о том, как лучше всего их фотографировать.

Дайвинг с… Сэмом Гленном-Смитом

Ф. Т. Хиршфилд беседует с подводным фотографом, питающим слабость к осьминогам, особенно к тем, у которых синие кольца.

Уголок сохранения

Кампании Sea Shepherd по удаленной очистке морского мусора и партнерство с Ranger Groups.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини

Дон Силкок рассказывает о некоторых уроках, которые он усвоил во время своей первой поездки на атолл Бикини, когда он занимался дайвингом с открытым циклом на воздухе, и о том, почему он вернется, как только достигнет соответствующего уровня подготовки на ребризере замкнутого цикла.

Малайзия

PT Hirschfield знакомит с тихими водами и спокойным, богатым на живых существ и кораллы дайвингом в отдаленном малазийском месте для дайвинга Перхентиан.

Австралия

Пол Макдональд более подробно рассматривает популярное место для дайвинга, которое едва не стало таковым… причал Порт-Хьюз.

Что Нового

Новые продукты, в том числе сухой гидрокостюм Edge от Santi Diving, дорожная сумка Expedition Duffel от Fourth Element, маска XDEEP Radical и подводный компьютер Seac Sub Tablet.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор бюджетного подводного компьютера Seac Sub Screen.