Выпуск 77 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей

Открытие крупнейшего в мире питомника морских водорослей, новое судно Aggressor Adventures Red Sea направляется на Юг, подросток-ныряльщик погибает из-за винта лодки на Мальдивах, два судна для дайвинга, к сожалению, сгорели, а третье трагически затонуло

в Египте.

Австралия

Вдоль обширного побережья Австралии вы найдете самые захватывающие впечатления от дайвинга, потрясающие коралловые рифы и уникальные встречи с морскими обитателями. Дебора Диксон-Смит предоставляет 360-градусный путеводитель, начиная с северо-восточной оконечности GBR и продвигаясь к отмелям Роули в 4.000 км от северо-западного побережья Западной Австралии.

Полинезия

«Скала Полинезии» предлагает сочетание прозрачной, как джин, воды, пещер, расщелин и богатой морской жизни.

Сеть оповещений о дайверах

Вступая в Новый год, команда DAN считает, что это прекрасная возможность перезагрузиться и расставить приоритеты в планировании и подготовке, чтобы обеспечить безопасный год для погружений.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network отвечают на вопросы о «ухе пловца» и о том, как его избежать, а также о том, можно ли заниматься дайвингом, имея герпес.

Дайвинг с… Тоддом Тимиосом

PT Hirschfield беседует с пилотом подводного аппарата, профессионалом подводной фотографии и автором книг о дайвинге Тоддом Тимиосом о том, как одна фотография косатки изменила его жизнь навсегда.

ТЕХНОЛОГИИ: Соломоновы Острова

После более чем 40 лет занятий дайвингом в любительских целях Дон Силкок отважился перейти на «темную сторону» и начал свое путешествие в мир технического дайвинга. Здесь он применил некоторые из своих новых навыков на практике, находясь на Соломоновых островах.

Индонезия

Байрон Конрой совершает второе паломничество в морской парк Бунакен и курорт и спа-центр Siladen и снова оказывается пораженным морской жизнью, кораллами, обслуживанием и местоположением.

Подводные награды Австралии

Для многих подводных фотографов океан — это и муза, и холст, дающий безграничное вдохновение. Для Габриэля Гусмана, уроженца Чили, который нашел свое призвание в качестве подводного фотографа, это путешествие было сформировано годами путешествий, растущей любовью к морской жизни и постоянным стремлением к идеальному изображению.

Что Нового

Команда Scuba Diver рассматривает новые продукты, поступающие на рынок, включая скутер Sublue Vapor, серию сухих гидрокостюмов RS от DynamicNord, футболку «Japanese Wave» от XDEEP и систему термобелья Bergen 2.0 от Santi Diving.

Тест Экстра

Редакционный директор журнала Scuba Diver Марк Эванс оценивает и дает обзор традиционного компенсатора плавучести Seac Smart BCD в стиле куртки.