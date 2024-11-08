Выпуск 75 Scuba Diver ANZ уже доступен

Нажмите здесь для получения последних новостей Издание Scuba Diver ANZ

Обзор новостей

Победители конкурса Underwater Awards Australasia, объединения Scuba Diver с сайтом Divernet и конкурса 50 Great Dives Challenge.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network обсуждают проблемы дайвинга с болью в ушах.

Австралия: Большой Южный Риф

Доктор Элоди Кампрасс продолжает свои исследования, посвященные недооцененному и игнорируемому морскому биоразнообразию Большого Южного рифа.

Филиппины

Джейн Дженкинс часто посещает Филиппины, но эта поездка стала для нее первым опытом пребывания на борту судна на архипелаге.

Вануату

Эдриан Стейси завершает свою одиссею по Вануату поездкой на остров Танна, который может похвастаться несколькими великолепными местами для дайвинга, но также предлагает множество развлечений для членов семьи или группы, не занимающихся дайвингом

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард обращает свое внимание на привлекающие внимание двухуровневые фотографии.

Дайвинг с… Андре Боррелем

PT Hirschfield беседует с режиссером Андре Боррелем, который поставил перед собой задачу убрать «сети от акул» с австралийских пляжей.

Уголок сохранения

Азия Армстронг рассуждает о сочетании гражданской науки с исследованиями для успешного сохранения природы.

Сеть оповещения дайверов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Команда DAN Азиатско-Тихоокеанский регион группа изучает случай, связанный с открытым овальным окном (ООО).

ТЕХ: Атолл Бикини, часть третья

В третьей части Дон Силкок отправляется в путешествие к всемирно известным затонувшим кораблям, которые можно найти на атолле Бикини.

Отчет ANZ о выставке GO Diving Show

PT Hirschfield рассказывает о главном событии в мире дайвинга в Австралии в 2024 году — первом шоу GO Diving Show ANZ.

Аргентина

Дон Силкок отправляется на полуостров Вальдес в Аргентине и остается очарованным встречами с величественными южными гладкими китами.

Что Нового

На рынок поступают новые продукты, в том числе смарт-часы Garmin Fenix ​​8, которые, помимо множества спортивных функций, включают функцию любительского дайвинга, предлагая возможность

найтрокс, полная деко, компас и т. д., а также компактный скутер Edge Smart Drive K5.

Тест Экстра

Компания PT Hirschfield оценивает и дает обзор стробоскопа Backscatter Hybrid (HF1).