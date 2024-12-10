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Выпуск 75 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Выпуск 75 Scuba Diver ANZ уже доступен

Нажмите здесь для получения последних новостей Издание Scuba Diver ANZ

Обзор новостей
Правительство Австралии борется с сетями-призраками, Emperor объединяется с Bilikiki, Sea Bees запускает дайвинг-центр с возможностью высадки и высадки, а также выпущены две новые книги о морской жизни и местах погружения.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы
Эксперты Divers Alert Network обсуждают желчные камни и дайвинг, а также воспалительные заболевания кишечника и дайвинг.

Новое поколение
Молодые братья Туна и Эге рассказывают о том, что им нравится в подводном плавании.

Австралия
Талия Грайс рассказывает о часто упускаемых из виду возможностях для дайвинга, которые существуют в районе острова Бэр, недалеко от огромного мегаполиса Сидней.

Соломоновы острова
Дон Силкок возвращается на Соломоновы острова, чтобы исследовать рифы и затонувшие корабли вокруг Гизо в Западной провинции архипелага.

Французская Полинезия
Как объясняет Дон Силкок, раз в год в водах атолла Факарава во Французской Полинезии происходит необычное событие: десятки тысяч тихоокеанских камуфляжных груперов (Epinephelus polyphekadion) собираются для короткого, но захватывающего брачного ритуала.

Уникальная морская жизнь Австралии
Найджел Марш более подробно рассматривает белополосого кузовка.

Дайвинг с… Линди Леггетт
PT Hirschfield беседует с Линди Леггетт о необъяснимых чудесах, которые происходят, когда люди с когнитивными и физическими нарушениями занимаются в The Scuba Gym.

Сеть оповещений о дайверах
Команда DAN предлагает несколько советов и рекомендаций по безопасным методам погружения с дрейфом.

ТЕХ: Новая Зеландия
Ли Бишоп исследует затонувший российский лайнер «Михаил Лермонтов», лежащий у берегов Новой Зеландии.

Большая белая акула
Джон Маги более подробно рассматривает величественную и часто критикуемую большую белую акулу — самую крупную хищную рыбу в океанах.

Австралия
Либби Стерлинг восхваляет достоинства богатых и разнообразных мест для дайвинга на Норман-Рифе на внешнем краю Большого Барьерного Рифа.

Что Нового
На рынок поступают новые продукты, в том числе корпус Sealife Sportdiver Ultra, часы для дайвинга Pelagic от Fourth Element, XDEEP's новейшая толстовка с капюшоном, видеофонари Scubalamp PV53 и PV73, а также свежие цвета лопасти Supernova от Scubapro.

Тест Экстра
Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует специальный выпуск, посвященный 50-летию высокопроизводительного Apeks MTX-RC регулятор.

Новое поколение
Молодые братья Туна и Эге рассказывают о том, что им нравится в подводном плавании.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
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Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Подводный корпус для смартфона Divolk для трансляции в реальном времени на выставке #DEMA

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