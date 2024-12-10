Выпуск 75 Scuba Diver ANZ уже доступен

Нажмите здесь для получения последних новостей Издание Scuba Diver ANZ

Обзор новостей

Правительство Австралии борется с сетями-призраками, Emperor объединяется с Bilikiki, Sea Bees запускает дайвинг-центр с возможностью высадки и высадки, а также выпущены две новые книги о морской жизни и местах погружения.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network обсуждают желчные камни и дайвинг, а также воспалительные заболевания кишечника и дайвинг.

Новое поколение

Молодые братья Туна и Эге рассказывают о том, что им нравится в подводном плавании.

Австралия

Талия Грайс рассказывает о часто упускаемых из виду возможностях для дайвинга, которые существуют в районе острова Бэр, недалеко от огромного мегаполиса Сидней.

Соломоновы острова

Дон Силкок возвращается на Соломоновы острова, чтобы исследовать рифы и затонувшие корабли вокруг Гизо в Западной провинции архипелага.

Французская Полинезия

Как объясняет Дон Силкок, раз в год в водах атолла Факарава во Французской Полинезии происходит необычное событие: десятки тысяч тихоокеанских камуфляжных груперов (Epinephelus polyphekadion) собираются для короткого, но захватывающего брачного ритуала.

Уникальная морская жизнь Австралии

Найджел Марш более подробно рассматривает белополосого кузовка.

Дайвинг с… Линди Леггетт

PT Hirschfield беседует с Линди Леггетт о необъяснимых чудесах, которые происходят, когда люди с когнитивными и физическими нарушениями занимаются в The Scuba Gym.

Сеть оповещений о дайверах

Команда DAN предлагает несколько советов и рекомендаций по безопасным методам погружения с дрейфом.

ТЕХ: Новая Зеландия

Ли Бишоп исследует затонувший российский лайнер «Михаил Лермонтов», лежащий у берегов Новой Зеландии.

Большая белая акула

Джон Маги более подробно рассматривает величественную и часто критикуемую большую белую акулу — самую крупную хищную рыбу в океанах.

Австралия

Либби Стерлинг восхваляет достоинства богатых и разнообразных мест для дайвинга на Норман-Рифе на внешнем краю Большого Барьерного Рифа.

Что Нового

На рынок поступают новые продукты, в том числе корпус Sealife Sportdiver Ultra, часы для дайвинга Pelagic от Fourth Element, XDEEP's новейшая толстовка с капюшоном, видеофонари Scubalamp PV53 и PV73, а также свежие цвета лопасти Supernova от Scubapro.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует специальный выпуск, посвященный 50-летию высокопроизводительного Apeks MTX-RC регулятор.

Новое поколение

Молодые братья Туна и Эге рассказывают о том, что им нравится в подводном плавании.