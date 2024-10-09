Выпуск 74 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей

Истребление скатов в заливе Чаудер, новый маршрут императора, новые затонувшие суда в Таиланде, бесплатное погружение детей на Филиппинах и гибель австралийского дайвера на Бали.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network обсуждают детей и подводное плавание.

Австралия

Доктор Элоди Кампрасс объясняет, почему подавляющее большинство видов Большого Южного рифа встречается именно там, и больше нигде в мире.

Соломоновы острова

Дон Силкок с воодушевлением рассказывает о возможностях для дайвинга, которые существуют вокруг острова Уэпи в лагуне Марово.

Вануату

Эдриан Стейси обнаруживает, что остров Эспириту-Санто может предложить дайверскому сообществу гораздо больше, чем всемирно известные останки SS President Coolidge.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард уделяет особое внимание коралловым рифам.

Уникальная морская жизнь Австралии

Найджел Марш более подробно рассматривает пятнистого ската.

Дайвинг с… Шери Маррис

PT Hirschfield беседует с писательницей и медийной личностью Шери Маррис о преодолении разрыва между океаном и обществом, а также о ее последней книге об осьминогах.

Уголок сохранения

Усилия кампании по защите акул австралийского общества охраны природы Sea Shepherd по защите популяции акул в Австралии.

Сеть оповещений о дайверах

Команда DAN команда рассказывает об инциденте, который демонстрирует трудности в диагностике декомпрессионной болезни.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть вторая

У Дона Силкока развивается «страсть к ржавчине», когда он посещает Мекку любителей дайвинга на атолле Бикини.

Осьминог – подводные чудеса

Шери Маррис фокусируется на этих мастерах маскировки, подражания и артистах побега — в отличие от всего царства животных, осьминоги являются главной загадкой океана, демонстрируя необычайное разнообразие, которое бросает вызов воображению.

Новая Зеландия

Мария Кустер объясняет, почему новозеландский Фьордленд так особенный для нее, и приглашает гостя Джина Дентона высказать свое мнение об этом уникальном месте.

Тест Экстра

Эдриан Стейси взял с собой вспышку Kraken KR-S160 в командировку на Филиппины, чтобы оценить и проверить ее работу.