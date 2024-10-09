Выпуск 74 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей
Истребление скатов в заливе Чаудер, новый маршрут императора, новые затонувшие суда в Таиланде, бесплатное погружение детей на Филиппинах и гибель австралийского дайвера на Бали.
DAN Europe Медицинские вопросы и ответы
Эксперты Divers Alert Network обсуждают детей и подводное плавание.
Австралия
Доктор Элоди Кампрасс объясняет, почему подавляющее большинство видов Большого Южного рифа встречается именно там, и больше нигде в мире.
Соломоновы острова
Дон Силкок с воодушевлением рассказывает о возможностях для дайвинга, которые существуют вокруг острова Уэпи в лагуне Марово.
Вануату
Эдриан Стейси обнаруживает, что остров Эспириту-Санто может предложить дайверскому сообществу гораздо больше, чем всемирно известные останки SS President Coolidge.
Мастер-класс Горчицы
Алекс Мастард уделяет особое внимание коралловым рифам.
Уникальная морская жизнь Австралии
Найджел Марш более подробно рассматривает пятнистого ската.
Дайвинг с… Шери Маррис
PT Hirschfield беседует с писательницей и медийной личностью Шери Маррис о преодолении разрыва между океаном и обществом, а также о ее последней книге об осьминогах.
Уголок сохранения
Усилия кампании по защите акул австралийского общества охраны природы Sea Shepherd по защите популяции акул в Австралии.
Сеть оповещений о дайверах
Команда DAN команда рассказывает об инциденте, который демонстрирует трудности в диагностике декомпрессионной болезни.
ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть вторая
У Дона Силкока развивается «страсть к ржавчине», когда он посещает Мекку любителей дайвинга на атолле Бикини.
Осьминог – подводные чудеса
Шери Маррис фокусируется на этих мастерах маскировки, подражания и артистах побега — в отличие от всего царства животных, осьминоги являются главной загадкой океана, демонстрируя необычайное разнообразие, которое бросает вызов воображению.
Новая Зеландия
Мария Кустер объясняет, почему новозеландский Фьордленд так особенный для нее, и приглашает гостя Джина Дентона высказать свое мнение об этом уникальном месте.
Тест Экстра
Эдриан Стейси взял с собой вспышку Kraken KR-S160 в командировку на Филиппины, чтобы оценить и проверить ее работу.