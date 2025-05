Rork Media приобретает Scuba Show и California Diving News

Приобретение укрепляет глобальное присутствие Rork Media и создает прочную позицию на рынке дайвинга в США.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver Магазины, Divernet.com, и GO Дайвинг Шоу, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established Калифорния Diving News and Подводное шоу в Лонг-Бич, Калифорния.

В течение 38 лет, будучи крупнейшей в стране потребительской выставкой дайвинга, Scuba Show была основным событием в календаре дайвинг-индустрии США. Теперь она присоединится к глобальному портфолио мероприятий Rork Media, которое включает в себя очень успешную GO Diving Show UK и недавно запущенную GO Diving Show ANZ в Австралии. В совокупности эти три мероприятия приветствуют более 25,000 500 дайверов и представляют более XNUMX экспонентов со всего мира, объединяя сообщества дайверов на всех континентах.

Scuba Show — главное мероприятие для любителей дайвинга в Северной Америке.

В рамках приобретения Калифорния Новости дайвинга will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the Калифорния diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific журнал, К тому же, Аквалангист Северная Америка воспользуется устоявшейся сетью распространения CDN и базой подписчиков, что позволит Rork Media внедрить двухуровневую рекламную модель. Такой подход открывает двери для предприятий, которые ранее не могли себе позволить размещать рекламу в издании, лидирующем на рынке.

Калифорния Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Росс Арнольд, директор по издательству Rork Media, сказал: «В рамках приобретения мы рады приветствовать Марка Янга в команде Rork Media. Марк провел последнее десятилетие, превращая Scuba Show в популярное мероприятие для дайверов в США, и мы рады, что он продолжит это наследие вместе с нами.

«Его опыт будет бесценным, поскольку мы расширяем свое присутствие в Северной Америке и продолжаем развивать бизнес Rork Media по всему миру».

Марк Эванс, редакционный директор Rork Media, прокомментировал: «Когда Марк Янг впервые обратился к нам, чтобы обсудить будущее Scuba Show, мы были польщены тем, что он увидел в нас подходящую команду для участия в этом герое потребительского шоу, которое отмечает свое 38-летие.th юбилей в 2025 году. Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы вывести это событие на еще большие высоты».

Mark Young said: “Since starting Dive Обучение and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and YouTube Channel.

«Поскольку я увидел видение всего, что они делают, и они рассказали о своих планах по увеличению своей ценности для отрасли, я был вынужден начать диалог, который привел к приобретению ими Scuba Show и California Diving News.

«Я буду гордиться тем, что они расширят Scuba Show и California Diving News за пределы их нынешнего успеха, и с нетерпением жду продолжения пути вместе с ними».

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, Интернет, and in-person platforms.