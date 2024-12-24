Раджа Ампат Слинки Пловец

Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист



Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join



ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

НАШИ САЙТЫ



Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.

Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.

Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.

Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.

-------------------------------------------------- ---------------------------------

СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ



ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag

Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag

ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.



Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.