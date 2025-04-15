Фотоконкурс Nautilus Scuba Club 2025

Клуб подводного плавания Nautilus Scuba Club в Кэрнсе запускает свой ежегодный фотоконкурс и выставку с 1 мая
Команда Клуб подводного плавания Nautilus Кэрнс поддерживает местное сообщество дайверов и пропагандирует подводное плавание с аквалангом в Крайнем Северном Квинсленде. В клубе около 400 членов, что делает его одним из крупнейших любительских подводных клубов в Австралии.
Команда Ежегодный конкурс подводной фотографии является главным событием в календаре Клуба. Он включает в себя фото- и видеокатегории и оценивается известными и независимыми профессиональными фотографами. Конкурс и сопутствующие Выставка спонсируются местными и региональными операторами и сторонниками дайвинга, включая некоторые из крупнейших имен в австралийской индустрии подводного плавания. В 2024 году более 5,000 человек посетили выставку в Кэрнсе Центр Танкового Искусства, где публике было представлено более 500 высококачественных фотографий и видеозаписей.
Конкурс 2025 года будет открыт для заявок от членов финансового клуба с 1 по 13 мая. Выставка который состоится в Центр Танкового Искусства на длительный период с 18 июля по 10 августа. Вход в Центр искусств Танков бесплатный, а выставка пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей города.
Победители конкурса 2025 года будут объявлены на церемонии награждения в Tanks в субботу 2 августа.
Для получения дополнительной информации и обновлений о соревновании посетите веб-страницу клуба:
www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/
2024 выставка
Ключевая информация о событии:
выставка: 18th Июль к 10th Август 2025
Местоположение: Центр искусств Кэрнса Танкс (Танк 4)
Часы работы: Будние дни: с 9:00 до 4:30
Выходные: с 10:00 до 2:00.
Ночь награждения: Суббота 2nd Август 2025
Местоположение: Центр искусств Кэрнса Танкс (Танк 4)
Время: 6:00
Кто будет: Участники и участники Nautilus
Спонсоры и представители индустрии дайвинга
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Дополнительная информация: Дэвид Джордж
Изображение на обложке: Либби Стерлинг