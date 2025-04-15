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Фотоконкурс Nautilus Scuba Club 2025

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Фотоконкурс Nautilus Scuba Club 2025

Клуб подводного плавания Nautilus Scuba Club в Кэрнсе запускает свой ежегодный фотоконкурс и выставку с 1 мая

Команда Клуб подводного плавания Nautilus Кэрнс поддерживает местное сообщество дайверов и пропагандирует подводное плавание с аквалангом в Крайнем Северном Квинсленде. В клубе около 400 членов, что делает его одним из крупнейших любительских подводных клубов в Австралии.

Команда Ежегодный конкурс подводной фотографии является главным событием в календаре Клуба. Он включает в себя фото- и видеокатегории и оценивается известными и независимыми профессиональными фотографами. Конкурс и сопутствующие Выставка спонсируются местными и региональными операторами и сторонниками дайвинга, включая некоторые из крупнейших имен в австралийской индустрии подводного плавания. В 2024 году более 5,000 человек посетили выставку в Кэрнсе Центр Танкового Искусства, где публике было представлено более 500 высококачественных фотографий и видеозаписей.

Конкурс 2025 года будет открыт для заявок от членов финансового клуба с 1 по 13 мая. Выставка который состоится в Центр Танкового Искусства на длительный период с 18 июля по 10 августа. Вход в Центр искусств Танков бесплатный, а выставка пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей города.

Победители конкурса 2025 года будут объявлены на церемонии награждения в Tanks в субботу 2 августа.

Для получения дополнительной информации и обновлений о соревновании посетите веб-страницу клуба:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024 выставка

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Фотоконкурс Nautilus Scuba Club 2025 2

Ключевая информация о событии:

  выставка:                 18th Июль к 10th Август 2025

  Местоположение: Центр искусств Кэрнса Танкс (Танк 4)

  Часы работы: Будние дни: с 9:00 до 4:30

Выходные: с 10:00 до 2:00.

  Ночь награждения:           Суббота 2nd Август 2025   

  Местоположение: Центр искусств Кэрнса Танкс (Танк 4)

  Время: 6:00

  Кто будет: Участники и участники Nautilus 

                                    Спонсоры и представители индустрии дайвинга

Медиафайлы

  Дополнительная информация: Дэвид Джордж

                                    секретарь@nautilus-scuba.net

                                    www.nautilus-scuba.net

Изображение на обложке: Либби Стерлинг

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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