Фотоконкурс Nautilus Scuba Club 2025

Клуб подводного плавания Nautilus Scuba Club в Кэрнсе запускает свой ежегодный фотоконкурс и выставку с 1 мая

Команда Клуб подводного плавания Nautilus Кэрнс поддерживает местное сообщество дайверов и пропагандирует подводное плавание с аквалангом в Крайнем Северном Квинсленде. В клубе около 400 членов, что делает его одним из крупнейших любительских подводных клубов в Австралии.

Команда Ежегодный конкурс подводной фотографии является главным событием в календаре Клуба. Он включает в себя фото- и видеокатегории и оценивается известными и независимыми профессиональными фотографами. Конкурс и сопутствующие Выставка спонсируются местными и региональными операторами и сторонниками дайвинга, включая некоторые из крупнейших имен в австралийской индустрии подводного плавания. В 2024 году более 5,000 человек посетили выставку в Кэрнсе Центр Танкового Искусства, где публике было представлено более 500 высококачественных фотографий и видеозаписей.

Конкурс 2025 года будет открыт для заявок от членов финансового клуба с 1 по 13 мая. Выставка который состоится в Центр Танкового Искусства на длительный период с 18 июля по 10 августа. Вход в Центр искусств Танков бесплатный, а выставка пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей города.

Победители конкурса 2025 года будут объявлены на церемонии награждения в Tanks в субботу 2 августа.

Для получения дополнительной информации и обновлений о соревновании посетите веб-страницу клуба:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024 выставка

Фотоконкурс Nautilus Scuba Club 2025 2

Ключевая информация о событии:

выставка: 18th Июль к 10th Август 2025

Местоположение: Центр искусств Кэрнса Танкс (Танк 4)

Часы работы: Будние дни: с 9:00 до 4:30

Выходные: с 10:00 до 2:00.

Ночь награждения: Суббота 2nd Август 2025

Местоположение: Центр искусств Кэрнса Танкс (Танк 4)

Время: 6:00

Кто будет: Участники и участники Nautilus

Спонсоры и представители индустрии дайвинга

Медиафайлы

Дополнительная информация: Дэвид Джордж

секретарь@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Изображение на обложке: Либби Стерлинг