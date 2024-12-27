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Кулинарный мастер погружения Meridian Adventure

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Кулинарный мастер погружения Meridian Adventure

Кулинарное мастерство на курорте Meridian Adventure Dive Resort: история шеф-повара Ронни

Расположенный в самом сердце Раджа Ампат, курорт Meridian Adventure Dive Resort предлагает больше, чем дайвинг мирового класса и захватывающую дух природную красоту — он предлагает кулинарные впечатления, которые заставляют гостей возвращаться снова и снова. Сердце кухни курорта — шеф-повар Ронни, кулинарный художник с более чем десятилетним опытом, который радует гостей уже 4.5 года.

Шеф-повар Ронни, родившийся в Северном Сулавеси, регионе, славящемся своими яркими вкусами и разнообразным кулинарным наследием, рано проявил страсть к кулинарии. За эти годы он отточил свое мастерство, смешивая традиционные индонезийские методы с мировыми влияниями, чтобы создавать блюда, которые дразнят вкусовые рецепторы.

Шеф-повар Ронни 1
Meridian Adventure Dive Кулинарный мастер 3

Меню шеф-повара Ронни прославляет местную индонезийскую кухню, демонстрируя богатые и экзотические вкусы архипелага. Каждое блюдо, от пряных самбалов до ароматного ренданга, готовится с заботой и аутентичностью. Для тех, кто ищет вкус дома или чего-то немного другого, шеф-повар Ронни также преуспевает в создании международных специальных блюд, предлагая разнообразие, которое удовлетворит вкусовые рецепторы каждого гостя.

Питание в Meridian Adventure Dive Resort — это не только утоление голода и создание воспоминаний. Преданность шеф-повара Ронни своему делу гарантирует, что каждое блюдо станет шедевром, будь то сытный завтрак перед днем ​​дайвинга или роскошный ужин под звездным небом Раджа Ампат.

Шеф-повар Ронни 3
Meridian Adventure Dive Кулинарный мастер 4

Гости часто покидают курорт с рассказами о мантах, ярких коралловых рифах и встречах с редкими морскими обитателями, но одно они всегда помнят — это изысканная кухня. Благодаря кулинарному мастерству шеф-повара Ронни каждое пребывание на курорте Meridian Adventure Dive Resort — это не только пир для чувств, но и приключение в раю.

О курорте Meridian Adventure Dive Resort: Расположен в потрясающем районе Раджа-Ампат, Индонезия. Приключенческое погружение Меридиана это 5-звездочный экокурорт PADI.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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