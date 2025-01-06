Волшебный риф Нингалу

Тодд Тимиос Исследователи Волшебного Рифа Нингалу

Пару лет назад мне повезло прилететь в Эксмут и провести там некоторое время, изучая книгу, которую я написал о лучших дайвинг-центрах мира. Прошло много лет с моей предыдущей поездки в Нингалу, и, честно говоря, я ожидал, что Эксмут к настоящему времени будет гораздо более населенным.

В то время как моя лента в социальных сетях теперь, похоже, представляет собой поток фотографий молодых фотографов, работающих на лодках whaleshark, городок Эксмут и его маленький южный сосед, Корал-Бей, все еще слишком отдалены для большинства людей, чтобы рассматривать возможность переезда туда. Дополнительное препятствие в виде ограниченного сезонного размещения также сдерживает поток потенциальных жителей.

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Выдержка из книги

Ниже приведен отредактированный отрывок из книги «Лучшие места для дайвинга» Тодда Тимиоса, опубликованной Hardie Grant Explore 1 февраля 2025 г. Получите свой экземпляр of Лучшее место для дайвинга сейчас!

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Почему это особенное

Проедьте 13 часов к северу от Перта, и вы прибудете в один из самых отдаленных городов Австралии, Эксмут, ворота к рифу Нингалу, или Ньинггулу на языке традиционных владельцев, Байюнгу, Таланиджи и Йинигурдира. Здесь, на Коралловом побережье Австралии, где пустыня встречается с рифом, все действие происходит в море. На каждой второй подъездной дороге стоит лодка (когда дует ветер), а в городе очень мало магазинов.

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С марта по октябрь население этого города с 3000 жителей удваивается, так как путешественники спускаются в Нингалу, чтобы поплавать с его самым известным ежегодным посетителем. Именно здесь каждый год происходит крупнейшее в мире задокументированное скопление китовых акул.

Я увидел свою первую китовую акулу в Нингалу и собираюсь привезти сюда своих дочерей, чтобы они тоже увидели их первую акулу. Это также находится на пути миграции более 40,000 XNUMX горбатых китов в год, и здесь земля настолько тихая, что вы можете услышать их дыхание с пляжа ночью.

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Фотографии Тодда Тимиоса