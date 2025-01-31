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Главный дайвинг-курорт Фиджи стильно встречает 2025 год

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Главный дайвинг-курорт Фиджи стильно встречает 2025 год

Главный дайвинг-курорт Фиджи стильно встречает 2025 год: стремление к совершенству в области морской безопасности и обучения

На рассвете 2025 года, главный дайвинг-курорт Фиджи, Volivoli Beach Resort, начинает год с грохота. В захватывающем и значимом проявлении приверженности как развитию персонала, так и морской безопасности, двадцать четыре (24) члена команды и стажеров курорта, включая членов команд безопасности и механиков, успешно завершили престижный курс Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) Boat Master и Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Captain. Эта строгая, практическая программа обучения стала важной вехой в их профессиональном пути и подчеркивает приверженность Volivoli Beach Resort непрерывному образованию и совершенству в секторе дайвинга и водных видов спорта.

Курс MSAF BM RME6 25 января 4
Лучший дайвинг-курорт Фиджи встречает 2025 год с размахом



Глубокий практический опыт

Обучение, представляющее собой смесь теории в классе и практических семинаров, гарантировало, что участники будут вовлечены и бросят вызов на каждом шагу. Темы, рассматриваемые в ходе курса, были как всеобъемлющими, так и важными для любого морского специалиста. Они включали такие ключевые области, как обязанности капитана, использование оборудования безопасности, планирование рейса, прогнозирование погоды и аварийные процедуры. Студенты также изучили практические навыки управления судном — швартовка, отшвартовка, процедуры постановки на якорь и многое другое.

Возможно, одним из самых ценных аспектов курса был практический опыт, полученный в ходе многочисленных практических экзаменов, которые проводились как на суше, так и на море. Это гарантировало, что каждый участник сможет применить теоретические знания в реальных условиях, еще больше подчеркивая важность безопасности, профессионализма и командной работы в морской среде.

Курс MSAF BM RME6 25 января 20
Лучший дайвинг-курорт Фиджи встречает 2025 год с размахом



Гордое достижение

Менеджер по продажам и маркетингу Volivoli Beach Resort Саймон Доути с гордостью рассказал о постоянных усилиях курорта по инвестированию в своих людей и местное сообщество. «Следуя идеалам постоянного совершенствования, непрерывного образования и инвестиций в местное сообщество, мы гордимся тем, что нас признают не только самым квалифицированным и опытным оператором дайвинга и водных видов спорта на Фиджи, но и одним из ведущих в мире операторов дайвинга», — поделился Саймон.

Инициатива обучения является примером приверженности курорта профессиональному совершенству. Предоставляя своей команде навыки и сертификаты, необходимые для безопасной и эффективной работы, Volivoli Beach Resort гарантирует, что каждый гость получит первоклассный опыт в здоровых, ярких водах, окружающих Фиджи.

Курс MSAF BM RME6 25 января 40
Лучший дайвинг-курорт Фиджи встречает 2025 год с размахом



Демонстрация местной поддержки

Завершение курса было отмечено официальной церемонией вручения дипломов и вручения дипломов, на которой участники были удостоены чести присутствовать Ту Ко Навитилеву Рату Эмори БолоболоЕго присутствие подчеркнуло важность инвестиций в местные сообщества и значительное влияние, которое такие инициативы оказывают как на курорт, так и на страну Фиджи в целом.

«Vinaka vakalevu» (сердечная благодарность) была выражена Управлению по безопасности на море Фиджи за их руководство и экспертные знания на протяжении всего курса. Это сотрудничество не только расширило знания участников, но и способствовало более глубоким отношениям между курортом и органами по безопасности на море Фиджи.

Будучи одним из ведущих дайвинг-курортов на Фиджи, Volivoli Beach Resort продолжает устанавливать высокую планку в вопросах безопасности, обслуживания и развития сообщества. Завершение курса MSAF Boat Master и RME6 — это лишь один из многих шагов, которые Volivoli Beach Resort предпринял, чтобы гарантировать, что его команда остается на передовой индустрии дайвинга и водных видов спорта, предоставляя гостям безопасные и незабываемые впечатления.

В отрасли, где профессионализм имеет первостепенное значение, Volivoli Beach Resort снова и снова доказывает, что речь идет не только о предоставлении первоклассных возможностей для дайвинга, но и о постоянных инвестициях в людей, обучение и безопасность, чтобы гарантировать, что воды остаются такими же чистыми и безопасными, как и прекрасными.

Курс MSAF BM RME6 25 января 11
Лучший дайвинг-курорт Фиджи встречает 2025 год с размахом



Взгляд в будущее

Поскольку курорт смотрит в будущее, он по-прежнему стремится поддерживать свою репутацию одного из самых квалифицированных дайвинг-операций в мире. С сильным акцентом на местном развитии, сохранении морской среды и ведущих в отрасли стандартах, 2025 год готов стать еще одним годом успеха, роста и замечательных достижений для Volivoli Beach Resort и его невероятной команды.

Для тех, кто хочет окунуться в незабываемое приключение, зная, что безопасность, профессионализм и забота об окружающей среде являются главными приоритетами, Volivoli Beach Resort обещает ни с чем не сравнимые впечатления, основанные на мастерстве, образовании и духе общности.

Копия курса MSAF BM RME6 от 25 января 22 г.
Лучший дайвинг-курорт Фиджи встречает 2025 год с размахом



О курортном отеле Volivoli Beach:

Volivoli Beach Resort — это первоклассный дайвинг-курорт Фиджи, расположенный в потрясающем регионе Санкоуст прямо на Блай-Уотер, дайвинг-регионе № 1 на Фиджи. Известный своими опытными дайв-гидами, захватывающими подводными пейзажами и приверженностью к устойчивому развитию, Volivoli Beach Resort предлагает как новичкам, так и опытным дайверам непревзойденный доступ к некоторым из самых ярких морских экосистем в мире.

Пишите своей команде в любое время по адресу res@volivoli.com – или ознакомьтесь с ними на www.volivoli.com – возможно, это будет ваше лучшее решение в 2025 году


Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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