Doubilet возглавляет список Wildphotos 2025 года

Дэвид Дубиле, National Geographic Фото-журналист, который, по его подсчетам, провел более 26,000 14 часов, снимая под водой, станет одним из XNUMX влиятельных фотографов природы, которые выступят в этом году на однодневном фестивале WildPhotos, посвященном природе. фотография симпозиум в Лондоне.

Мероприятие, организованное Wildscreen совместно с конкурсом Wildlife Photographer of the Year в Музее естественной истории, в этом году пройдет в Британской библиотеке в пятницу, 17 октября.

Doubilet занимает лидирующие позиции вместе с Карин Айгнер, чья работа, по словам организаторов, бросает вызов зрителям «взглянуть на охрану природы через более человеческую призму». Айгнер выиграла главный титул «Фотограф года дикой природы» (WPotY) в 2022 году, став всего лишь пятой женщиной, добившейся этого за более чем 40 лет.

В прошлом году симпозиум WildPhotos проводился в Бристольском аквариуме. Полный список докладчиков для Лондона будет объявлен в июне и общие на сайте Wildscreen.

WildPhotos 2024 (Кристиан Таквелл-Смит)

Исполнительным продюсером WildPhotos 2025 является Кэти Моран, нынешний председатель жюри WPotY и бывший National Geographic журналазаместитель директора фотография. Мероприятие проводится при поддержке Сосредоточены на природе, которая занимается защитой и сохранением находящихся под угрозой исчезновения диких животных и диких мест.

«WildPhotos — это уникальное собрание природоохранных фотография «Это сообщество и уникальная возможность услышать истории, стоящие за изображениями, и их влияние», — говорит генеральный директор Wildscreen Люси Мьюир.

Мероприятие состоится через несколько дней после объявления победителей 61-го конкурса WPotY 14 октября и открытия флагманской выставки в Музей естественной истории на 17 октября.

Полный пропуск на WildPhotos 2025 стоит 150 фунтов стерлингов, а льготные билеты стоят 70 фунтов стерлингов. онлайн Вход £24. Билеты в продаже здесь, с 50 пропусками ограниченного выпуска, включая бесплатный билет на выставку WPotY.

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