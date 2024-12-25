Дайвинг на Лифу, ископаемом атолле

ПЬЕР КОНСТАНТ находит всевозможные неожиданные связи, когда отправляется на погружение в малоизвестную часть Новой Каледонии.

Это был ранний утренний выезд на Бетико 2, направляющийся на остров Лифу. Регистрация была в 6 утра на паромном терминале в Нумеа, главном порту Новой Каледонии.

Максимальный вес багажа составлял 15 кг плюс 6 кг ручной клади, поэтому мне нужно было приехать на день раньше, чтобы взять с собой 42 кг лишнего багажа в качестве груза – то есть мое дайвинговое и подводное фотооборудование. Для дайвера другого варианта не было!

Перелет также ограничивает вас 15 кг. В зависимости от состояния моря, переправа через океан до Лифу, на островах Луайоте, занимает семь часов. Паром проходит через острова Маре, прежде чем причалить в Ве, на восточном побережье Лифу, незадолго до 2:XNUMX.

Это был мой второй визит в Новую Каледонию. В мою первую поездку в марте 2022 года у меня не было времени осмотреть острова Луайоте.

Высокий, стройный, длинноволосый француз из Бретани, Паскаль из Ве Плонже, ждал меня, и мы переехали в его загородный дом на старой, помятой, серой Dacia Logan. В этой канакской земле большинство автомобилей, похоже, получили те или иные повреждения. Лифу должен был стать моим домом более чем на две недели.

Мы пристань

Топография

Острова Луайоте простираются более чем на 500 км с северо-запада на юго-восток. Они отделены от материка Коралловым морем шириной 100 км и глубиной 2 км. С юго-востока острова — Уолполс, Маре, все 1,115 кв. км Лифу, Увеа, Ботан-Бопре и затопленный риф Астролябия.

Острова Лоялти — древняя вулканическая дуга, образовавшаяся в результате субдукции Австралийской плиты под Тихоокеанскую плиту. Атоллы образовались между плиоценом и плейстоценом в результате повторяющегося опускания.

25 миллионов лет назад Лифу был вулканическим островом с окаймляющим рифом. Пять миллионов лет назад, несмотря на новые извержения, вулкан размыло, и 300,000 120 лет назад уровень моря был на XNUMX м выше, чем сейчас, и атолл имел внутреннюю лагуну. Затем океан отступил.

Во время ледникового периода Рисс-Вюрм, 15,000 100 лет назад, уровень моря был на 3 м ниже, чем сейчас, и образовались пещеры и подземные реки. Большинство пещер сегодня затоплены. Барьерный риф, состоящий из плотного известняка, находится в XNUMX км от берега.

Мальчик прыгает в самое сердце Лифу, пляж Пэн

Центр острова плоский, старая лагуна заполнена кристаллизованным известняком, песком и конгломератами. На севере плато имеет высоту 25 м, а корона рифа поднимается до 90 м. На юге плато имеет высоту 40 м, а корона поднимается до 110 м.

Самые большие и самые старые пещеры в Лифу — Хнанавей, Ванахам и Инегой — образовались 190–130,000 тысяч лет назад. На поверхности нет рек, все течет под землей. В феврале/марте идут сильные дожди, часть воды сохраняется под землей.

Под кокосовыми пальмами, пляж Пэн

Что касается истории человечества, то австронезийцы из юго-восточной Азии прибыли в Меланезию в 3000 году до нашей эры. Первая миграция людей из северной Меланезии (острова Адмиралтейства) в Новую Каледонию датируется 1700 годом до нашей эры. Керамика Лапита, найденная в Коне на западном побережье Новой Каледонии, датируется 1400 годом до нашей эры. С XVI по начало XIX века происходили миграции тонганцев и самоанцев в Лифу, возможно, также из Вануату.

Если капитан Джеймс Кук действительно «открыл» Новую Каледонию 4 сентября 1774 года, то только в конце XVIII века два британских корабля высадились в Лифу. Острова Луайоте были названы в честь одного из этих кораблей.

Китобои посещали острова Луайоте уже с 1810 года, но в 1829 году французский мореплаватель и исследователь Дюмон д'Юрвиль «заново открыл» острова Луайоте и составил полную морскую карту.

Мы Плонже

Расположен в марине Ве, недалеко от того места, где Бетико 2 доки, Wé Plongée работают с 2018 года. Паскаль обустроил дайвинг-центр в контейнере, который также служит частной пекарней, потому что он печет хлеб каждый день!

Дайвинг-центр Wé Plongée находится в контейнере

Паскаль из Ве Плонже

Французский FFESSM, а также инструктор PADI и SSI, Паскаль проводит занятия Discover Scuba Diving, а также обучение дайверов на разных уровнях. Вылазки в заливе Шатобриан осуществляются с использованием надувных лодок, и большинство мест для погружений находятся не более чем в пяти минутах.

Водолазы на борту

Разрешение на погружение в любой конкретной области должно быть выдано племенными и таможенными властями. Деятельность за пределами залива зарезервирована для традиционных кланов. Квалифицированные дайверы могут совершить два погружения утром, в то время как DSD и обучение дайвингу проходят во второй половине дня.

Провинция Гуд и Каньоны

В первый день дайв-план был посетить довольно похожие Province Good и Canyons. Риф массивный, изрезанный многочисленными каньонами, проплывами и туннелями, с белыми песчаными пятнами вокруг.

Это был скорее атмосферный опыт, потому что жизнь рыб была неприметной — никаких крупных особей, никаких стай, только обычные рыбы-бабочки, рыбы-попугаи, рыбы-хирурги, изредка попадающиеся рыбы-ангелы и странная стая золотисто-пятнистых полосатых лещей (Gnathodentex aureolineatus).

Листовой коралловый стек в провинции Good

Колонии оранжевоплавниковых анемоновых рыб (Амфиприон chrysopterus) с белыми хвостами были обычным явлением, как и анемоновые рыбы Кларка (А кларкии). Чернохвостый свинонос (Бодианус локсонотус) были частым зрелищем. Ананасовый морской огурец (Теленота ананасная) был замечен на песчаном дне, а также гигантские моллюски (Тридакна чешуйчатая) тоже.

Розовые стебли губки, Провинция Хорошо

Коралл столовый Acropora и другие виды кораллов, Провинция Хорошо

Голубопятнистая рыба-бабочка (Chaetodon plebeius) и черная рыба-бабочка (C flavirostris)

Гигантский моллюск (Tridacna squamosa) в Каньонах

Кораллы-стагхорн и столовые кораллы в Каньонах

Томбант де ла Марина

На второй день Паскаль отвез меня на одно из своих любимых мест, популярное для тренировок. Томбант-де-ла-Марина — небольшой обрыв с максимальной глубиной 13 м с белым песком и разбросанными коралловыми рифами.

Рыбы, как правило, были более заметны: зеленые черепахи, белоперые рифовые акулы, наполеон, синеперый каранк, коралловый групер (Cephalopolis miniata) и павлиний групер (С аргус), рыба-еж и цесарка-собака.

Зеленая черепаха в Томбан-де-ла-Марина

Я наткнулся на несколько красных и черных анемоновых рыб (Амфиприон меланопус), дьявольская скорпена (Скорпенопсис диаболус) с желтыми и красными грудными плавниками, овальнопятнистая рыба-бабочка (Зеркало хаэтодона), желтополосая рыба-попугай (Scarus schelgeli) и лимонно-цедровый ангел (Centropyge flavissimus) желтого цвета с синим глазным кольцом.

«На днях во время тренировок мы видели манту и даже акулу-молот», — с энтузиазмом заявил Паскаль.

Пататес де Хнассе

Рыба-бабочка каплевидная (Chaetodon unimaculatus) в Patates de Hnassé

Пататес де Хнассе оказался довольно приятным местом — скопление крупных коралловых рифов, разбросанных по песчаным отмелям, с внешним склоном, открытым в синеву.

Среди прочих я увидел рыбу-бабочку-слезу (Chaetodon однопятнистый), папуасская скорпена (Scorpaenpsis papuensis), шевронная рыба-бабочка (C фасциальный) и синяя рыба-бабочка (С плебеем). Садовые угри с двумя точками (Гетероконгер хасси) местами украшали песчаное дно.

Папуасская скорпена (Scorpaenopsis papuensis) в Патат-де-Энассе

В семействе окуней были соты (Эпинефелус мерра), чернопёрый (E маргиналис) с красными с белыми пятнами и лунным хвостом Variola louti.

Широкий участок Альвеопора Кораллы оказались достойными внимания, ведь на них можно было увидеть маленькие полипы, похожие на ромашки, а также скатов-хвостоколов с синими и черными точками (Неотригон кухлий), рыба-клоун и губан-клоун (Эпибулус инсидиатор) появлялись.

Рыба-анемона Кларка (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Черноперый морской окунь (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Рыба-бабочка Blue Dash (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Буэ-Верте, расположенный между красными и зелеными буями у входа в канал, состоит из четырех выровненных бом с глубоким уклоном влево до 25 м и более.

Можно было увидеть как зеленых черепах, так и черепах бисс, а также белоротую мурену (Гимноторакс мелеагрис), бледно-коричневый с белыми точками, полукруглый ангел (Помакантус полукруглый) и большеглазые (Приакантус хамрур) в малиновом с черным глазом. Египетская морская звезда (Гомофия египетская) также привлекло внимание.

Белоротая мурена (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Египетская морская звезда (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte.

В пещеры

В день, свободный от дайвинга, рекомендуется совершить поездку по северу или даже по всему Лифу на арендованной машине. Дорога из смолы привела меня в Хнатало, откуда путь в Тингетинг оказался довольно сложным. Это потому, что молодежное времяпрепровождение — уничтожать существующие указатели, где бы они ни стояли, постоянно спрашивая дорогу.

Деревянная резьба вдоль дороги

В конце концов я нашел пещеру Дьявола, где пожилые землевладельцы запросили плату за вход, эквивалентную примерно 14 фунтам стерлингов. Десятиминутная лесная тропа привела к основанию скалы, внешней известняковой короне атолла.

Пещера Дьявола, Тингетинг

Внутри пещеры каннибалов

Поднимаясь и спускаясь, я нашел сильно раздробленную пещеру с открытым потолком. Слева в полости лежала куча человеческих костей, а наверху на скальном выступе стоически скалилась пара черепов. «Остатки времен каннибализма и жутких ритуалов», — сказали мне.

Череп каннибала

Количество пещер в Лифу впечатляет, некоторые простираются на 8 км. Прочитав о наличии воды в некоторых из них, я решил заняться дайвингом в пещере Луенгони на юго-восточном побережье. Разрешение должно быть выдано землевладельцем.

Паскаль Казинг, атлетически выглядящий, самопровозглашенный чемпион канакской независимости, проводил экскурсии в пещеру и согласился взять меня с собой однажды утром. Он зажег маленькие свечи внутри пещеры и частично вокруг внутреннего озера, где посетители наслаждались прохладным купанием.

Вход в пещеру Луенгони

В пещере Луенгони

Баллон на спине, я погрузился в прозрачный бассейн. Температура была 21°C. Я шел по узкому туннелю с несколькими сталактитами и сталагмитами вверх и вниз, ничего особенного, пока не достиг галоклина на глубине 10 м.

Мой купольный объектив внезапно запотел. Это был всего лишь конденсат от более теплой соленой воды, но я обернулся, раздраженный, боясь, что затопил камеру.

Паскаль выходит из заплыва на Trone De Fer

Паскаль проходит через овраг в рифе у Троне-де-Фер

Пещера Луенгони

В поисках пещеры Инегой я нашел 78-летнего землевладельца, сидящего за столом и слушающего радио. Он направил меня к человеку в городе, который управлял этой территорией, но мое разрешение на посещение через пару дней не было получено, поскольку единственный возможный гид был занят на полях ямса. Мне пришлось отказаться от этого 500-метрового туннеля, ведущего к подземному озеру.

Риф Горгонес

Горгонарии на рифе Горгонес

Рыба-спиннер желтоглазая (Canntherhies dumerilii) на рифе Горгонес

Паскаль порекомендовал мне обратиться в дайвинг-центр в Изо, на северо-западном побережье Лифу, которым управляет Бастьен, суровый на вид, но дружелюбный лысый парень. Lagoon Safaris работает с 2013 года, имея 7.5-метровую стекловолоконную лодку с подвесным мотором мощностью 175 л. с., которая может перевозить восемь дайверов примерно на 25 мест для погружений к северу от залива Жинек.

Бастьен, директор по дайвингу Lagoon Safaris, Easo

Дайвинг контрастировал с узкими водами залива Шатобриан, с кобальтовыми водами, прозрачной как джин видимостью и множеством рыб, приветствовавших меня на рифе Горгонес. Открытый океану и омываемый постоянным течением, идущим на север, сайт предлагал кладезь горгонарий и мягких кораллов и оказался здоровым, ярким рифом.

Две вершины возвышались на высоте 30 м+ на белом песке, а температура воды была 27°C. Голубой тундровый окунь в паре с тунцом-барбеком (Carangoides plagiotaenia), заметный по шевронам на серебристых боках и черной черте на жаберной крышке. Красный люциан (Lutjanus bohar) смешались с большой стаей черного люциана (Маколор нигер) близко к поверхности между вершинами.

Белоперая акула

Какой-то большой собакозубый тунец (Gymnosarda unicolor) проплывали мимо в глубине, и белоперые акулы иногда были замечены отдыхающими на песчаном дне. На вершине вершины, губан с петлей (Эпибулус инсидиатор) с его желтыми и коричневыми фазами привлекли мое внимание..

Голубой окунь, риф Горгонес

Молодь губана-губана (Epibulus insidiator), риф Горгоны

Облако черного люциана (Macolor niger)

В двух шагах от него находилась Арка, гигантская арка, украшенная очаровательными красными и золотыми горгониями. На вершине кургана три курносых помпано (Trachinotus blochii), серебристый с желтыми плавниками, объединился со стаей довольно пугливых большеглазых щук.

Камуфляжный групер (Epinephelus polyphekadion) у Арки

Горгонарии в арке

Курносая рыба-единорог (Naso vlamingii) у Арки

Рыба-спиннер желтоглазая (Cantherhines dumerilii) появился с любопытством. Павлин и коралловый групер бродили повсюду, а камуфляжный групер (Эпинефелус полифекадион) спрятался под навесом, спокойно глядя на меня.

Серая рифовая акула длиной 2 м неторопливо плавала на глубине. Курносые единороги (Насо вламингии) были зрительным наслаждением, синие нити струились на конце.

Кап Мартен

Мыс Мартин, дальше на север, предлагал вид на большой коралловый бомми вдали от стены. Место было полно горгонарий и мягких кораллов. Пока я исследовал меньший бомми, защищенный от сильного течения, Бастьен лихорадочно указывал на что-то позади меня.

Я обернулся как раз вовремя, чтобы с благоговением посмотреть на бежевую акулу-молот, которая грациозно изгибалась у меня на спине. Это было так неожиданно, что у меня даже не было времени сделать фото!

Горгонарии и дайверы в Кап-Мартене

Мягкие кораллы (Dendronephthya sp) в Кап-Мартене

Томоко

Лодка Lagoon Safaris на пирсе Изо

Береговая линия Томоко изрезана морскими пещерами, одна из которых является логовом вилорогого лангуста (Panilurus penicillatus). Бастьен убедил меня присоединиться к нему для ночного погружения. «Хороший шанс встретить наутилуса», — просиял он. Предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться.

Вилорогие лангусты (Panulirus penicillatus) в Томоко

Туннель с горгониями и водолазами в Томоко

Стартовав с пляжа в Изо после наступления темноты, мы плавали с маской и трубкой около 10 минут, прежде чем погрузиться. Вскоре я стал свидетелем фестиваля баскетбольных звезд (Астробоа голая), полностью развернутый в положении для кормления. Бастьен нашел черного плоского червя Хэнкока (Pseudobiceros hancockanus), с оранжево-белым пояском.

Плоский червь Хэнкока (Pseudobiceros hancockanus) во время ночного погружения в Изо

Я восхищался розовым велютинидом Coriocella sp с черными линиями, чего я никогда раньше не видел и, как я подозреваю, это новый вид. Оранжевый пятнистый коробчатый краб (Калаппа лофос) позировала на камне, и желтоокаймленная мурена (Gymnothorax flavimarginatus) проявил себя под кораллом-оленьим рогом.

Розовый велутинид (Coriocella sp) в Easo

Оранжевый пятнистый коробчатый краб (Calappa lophos) в Исо

Чтобы добавить немного остроты, большой полосатый морской крайт (Laticauda Saintgironsi) добывали пропитание на песчаных отмелях, не обращая внимания на мое присутствие.

Полосатый морской крайт (Laticauda Saintgironsi) во время ночного погружения Easo.

Желтобрюхая мурена (Gymnothorax flavimarginatus) в Иасо

Тигровый каури (Cypraea tigris), Easo

Лабиринт

Тихоокеанская двухседельная рыба-бабочка (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Черная рыба-бабочка (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Перед моим отъездом Паскаль настоял на том, чтобы отвезти меня в Лабиринт, одно из его избранных мест. Это был настоящий лабиринт каньонов, проходов и туннелей, через которые протискиваешься, как крыса. Это был мой шанс встретиться с неуловимым красочным бивнерогом-арлекином (Choerodon fasciatus), красный с белыми и серыми полосами, скрывающийся в темноте.

Кольцевая дорога идет вокруг севера острова к Хнатало, аэропорту Ванахам, Джокину и Шепенехе. Другая огибает западное (Дреху), южное (Му) и восточное побережье (Трапут).

Пляж и сосны Новой Каледонии в Му

Лифу предлагает множество возможных экскурсий и походов с гидом в пещеры или на живописные смотровые площадки, такие как скалы Джокин или Мармитес-дю-Кап-де-Пен, где на возвышенных рифовых террасах находятся огромные приливные бассейны. Это приглашение принять ванну с видом.

Если вам нравятся идиллические пляжи, выбор между Шатобрианом, Луенгони и Пэнгом. А за зеленым участком местного леса находится уединенный пляж Кики — жемчужина для любителей природы, у подножия скалы к югу от Шепенехе. К северу от Изо, залив Жинек предлагает захватывающий подводный маршрут для любителей подводного плавания, которые могут плавать там самостоятельно, маленькие буйки с флажками отмечают путь.

Для оптимального опыта погружения я рекомендую неделю на Лифу, разделенную между Wé Plongée на восточном побережье, а затем Lagoon Safaris на северо-западном побережье. Если время позволяет, вы также можете исследовать другие острова Луайоте, такие как Маре или Увеа.

Раковины наутилуса, выброшенные на берег в Му

В последний день встреча с Хаманом в 6 утра привела меня в укромное место за аэропортом Ванахам. Я намеревался посетить малоизвестную пещеру Фетра Хе. «Я не работаю на полях ямса в воскресенье, это день Господа», — признался Хаман.

Как того требовал обычай, мы сидели и болтали некоторое время в его саду, чтобы он понял мою цель. Скрытое в лесу за его домом, небольшое крыльцо пещеры показалось нам. Нам пришлось присесть, чтобы войти, пещерные саланганы летали вокруг, натыкаясь на мое лицо. «Вот страж пещеры», — прошептал он, указывая направо.

Мой взгляд упал на череп в нише. Ползая на четвереньках с фонариком, мы проникли в темные, узкие проходы, заляпанные гуано летучих мышей. Вокруг валялись какие-то раздробленные человеческие кости. После 100 м грязного продвижения мои руки и колени стали черными как сажа.

Открылась просторная камера с темными сталагмитами и сталактитами. К моему недоумению, стены были покрыты трафаретами, нарисованными вручную, черного, иногда красного цвета. «Археологи приезжали сюда более 30 лет назад и датировали их. Им 3,000 лет, и они принадлежат народу Лапита», — сказали мне.

В темный коридор пещеры Фетра Хе

Аман смотрит на стену из трафаретных рук в Фетре Хе

Отпечатки рук, оставленные тысячи лет назад

Эти ранние мореплаватели из юго-восточной Азии оставили следы своей миграции в виде знаменитых гончарных изделий по всему Тихому океану. Предки Лифу пришли из северной Меланезии, с островов Адмиралтейства в Папуа-Новой Гвинее, где я когда-то жил.

Все встало на свои места. Интуиция подсказывала мне, что я уже несколько лет иду по следам народа Лапита. Как будто в прошлой жизни я был одним из них.

За завесой несомненности разум действует таинственными путями…