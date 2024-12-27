Погружение Раджа Ампат с Meridian Adventure Dive

Погрузитесь в Раджа-Ампат и сэкономьте, воспользовавшись эксклюзивными предложениями Meridian Adventure Dive.
Откройте для себя подводные чудеса Раджа Ампат с нашими гибкими пакетами дайвинга, разработанными в соответствии с вашим графиком. Независимо от того, ищете ли вы короткое путешествие или более продолжительное приключение, вы можете наслаждаться дайвингом без фиксированных дат прибытия или отправления. Дрейфуйте среди ярких коралловых рифов и исследуйте разнообразную морскую жизнь в своем собственном темпе.
Пакеты погружений:
6 ночей / 7 дней + 10 погружений = 2098 долларов США на человека при совместном проживании *Включает 1 бесплатную ночь
7 ночей / 8 дней + 12 погружений = 2273 долларов США на человека при совместном проживании *Включает 1 ночь и 2 погружения бесплатно
8 ночей / 9 дней + 14 погружений = 2449 долларов США на человека при совместном проживании *Включает 1 ночь и 4 погружения бесплатно
9 ночей / 10 дней + 16 погружений = 2693 долларов США на человека при совместном проживании *Включает 2 ночи и 2 погружения бесплатно
10 ночей / 11 дней + 18 погружений = 3112 долларов США на человека при совместном проживании *Включает 2 ночи и 4 погружения бесплатно
В стоимость включено:
- Цены указаны только по системе «постель и завтрак» (B&B).
- Удобства в номере включают телевизор, сейф, фен, шампунь, кондиционер, гель для душа, полотенца и халаты.
- Круглосуточное кондиционирование воздуха, горячая вода и ежедневная уборка.
- Питьевая вода в вашем номере и в различных местах на территории курорта
- Акваланг для дайвинга (Маска, Ласты, Сноркелинг, Гидрокостюм, БКД, Регулятор, Веса, Баки)
- Трансферы до всех мест погружения и обратно
- Пляжные полотенца, чай, кофе, свежие фрукты и питьевая вода на всех погружениях
Дополнительно оплачивается:
- Трансферы (Соронг и Вайсай): прибл. $ 55 на человека
- Разрешение на морской парк Раджа Ампат: 1,000,000 XNUMX XNUMX индонезийских рупий на человека
- Питание (обед и ужин) – полупансион/полный пансион доступен для групп от 8 человек и более.
- Алкогольные и безалкогольные напитки
- Подводные компьютеры и факелы
- Страхование авиаперелетов, путешествий и дайвинга
ВОПРОСЫ?
Тел: + 62 951 317 6120
What's App: +62 822 4854 0774
Эл. почта: bookings@meridianadventuresdive.com
Условия и положения:
Пожалуйста, укажите MADSPECIAL2025 при бронировании, чтобы воспользоваться этими эксклюзивными предложениями.
Период бронирования: с 01 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г.
Период путешествия: 01 декабря 2024 г. — 31 августа 2025 г.
Цены указаны в долларах США и включают применимые налоги.