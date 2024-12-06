Нерест кораллов на Большом Барьерном Рифе

Нерест кораллов: все наготове для демографического взрыва на Большом Барьерном Рифе

Туроператоры и местные специалисты по рифам работали всю ночь во время самого замечательного нереста на планете, изучая передовые методы восстановления кораллов, чтобы помочь увеличить их численность.

Ежегодное событие нереста кораллов, вызванное полнолунием в ноябре, заставляет великолепные кораллы Большого Барьерного рифа оживать во время подводной «снежной бури», выбрасывая в воду триллионы яйцеклеток и сперматозоидов в ходе феномена массового размножения, который сэр Дэвид Аттенборо описывает как «одно из величайших природных зрелищ».

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Это событие также является самым важным днем ​​в году для ученых, изучающих кораллы, поскольку они изучают инновационные методы масштабного восстановления рифов, чтобы защитить этот природный символ от усиливающегося воздействия изменения климата.

Чтобы увеличить количество детенышей кораллов, полученных в этом году от нереста, команда Австралийского института морских наук (AIMS) впервые проводит обучение представителей морской промышленности Кэрнса и Порт-Дугласа, включая туризм, использованию инновационной технологии засевания личинок кораллов, известной как Coral IVF. Эта ночная миссия по сбору миллионов яйцеклеток и спермы кораллов в специально разработанных плавающих бассейнах для личинок, установленных в двух разных местах региона, направлена ​​на поддержку естественного процесса регенерации рифа.

Нежные икринки будут находиться в бассейнах для выведения потомства до недели, пока они не превратятся в коралловых детенышей. Когда они будут готовы, их поместят на рифы, в том числе в места, которые подверглись недавнему обесцвечиванию, где они смогут вырасти в здоровых молодых кораллов и помочь вдохнуть новую жизнь в Большой Барьерный риф.

Ученые подсчитали, что технология Coral IVF повышает показатели успешного оплодотворения кораллов в 100 раз, увеличивая шансы с одного на миллион в естественных условиях до одного на 10,000 XNUMX благодаря этой инновационной технологии.

Управляющий директор Фонда Большого Барьерного Рифа Анна Марсден сказала: «Прошлым летом наш Большой Барьерный Риф пережил еще одно разрушительное событие обесцвечивания, еще раз подчеркнув, что коралловые рифы находятся на передовой изменения климата. Крайне важно разработать набор решений, которые помогут нам восстановить то, что было утрачено, и защитить то, что осталось, от последствий изменения климата.

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«Это сотрудничество между учеными и туроператорами, известное как Boats4Corals, было успешно опробовано в Уитсанди в рамках нашей инициативы Reef Islands и прорывается через одно из самых больших препятствий в восстановлении рифов — масштаб. На волне этого успеха, при поддержке Qantas, мы применяем тот же подход к другим областям Рифа. Предоставляя возможность активным туроператорам и местным жителям добавлять эту технику в свой текущий набор инструментов по сохранению, мы надеемся расширить местное движение по восстановлению рифов, которое основано на науке и масштабируемо.

«Объединив лидерство в сфере туризма и морской индустрии, суда, местный опыт и силу людей, мы стремимся добиться восстановления рифов в гораздо больших масштабах, чем могли бы достичь исследователи в одиночку. Это действительно мощное партнерство».

Новые данные, полученные на этой неделе в ходе исследований Большого Барьерного рифа AIMS на севере, показывают, что массовое обесцвечивание кораллов в 2024 году вызвало самое крупное ежегодное сокращение покрытия твердых кораллов в районе острова Лизард с момента начала исследований 39 лет назад. Первоначальные результаты мониторинга в ходе исследований в воде между островом Лизард и Кэрнсом показывают, что более трети твердых кораллов были потеряны из-за обесцвечивания. Ученые продолжают исследовать районы по всему Большому Барьерному рифу, и полная оценка будет опубликована в 2025 году.

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Главный системный инженер и директор программы AIMS доктор Марк Гиббс сказал: «Здорово было вчера вечером провести обучение на воде с новыми представителями местной промышленности и поделиться информацией о рифах в районе Кэрнса и Порт-Дугласа.

«У нас были очень успешные нерестовые мероприятия, и бассейны теперь полны развивающихся личинок кораллов. Несмотря на потери, которые рифы в этом регионе понесли с лета, мы воодушевлены уровнем нереста, который мы наблюдали в этой области.

«Подходы, которые мы используем, были разработаны в рамках совместной Программы восстановления и адаптации рифов. Пока они продолжают совершенствоваться, наша команда использует силу местных жителей, судна и навыков, подвергая их испытанию, чтобы гарантировать, что они могут быть переведены из исследования в реальность.

«В течение последних недель мы работали с этими местными бригадами, и каждая из отраслей привносит свои уникальные сильные стороны и возможности, которые мы используем вместе.

«Хотя сбор икры, возможно, уже закончен, мы продолжаем обучать местных операторов следить за развивающимися кораллами и распределять их по местным рифам, когда они будут готовы. Так что в ближайшие недели нас ждет много обучения и совместной работы».

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Большой Барьерный риф — крупнейший и ценнейший природный символ Австралии. Исследование DeloitteЭто показывает, что Большой Барьерный риф приносит экономике Австралии 6.4 млрд долларов США, обеспечивая более 64,000 XNUMX рабочих мест, большинство из которых связаны с туристической деятельностью.

Менеджер по охране окружающей среды и соблюдению нормативных требований компании Quicksilver Group Фил Култхард сказал: «Программы по управлению объектами, направленные на заботу о наших местных рифовых участках, исторически были основным направлением деятельности Quicksilver Group, однако для повышения устойчивости к будущим экологическим стрессам необходимы совместные действия в рамках индустрии морского туризма и посредством партнерских отношений с другими отраслями, правительством, традиционными владельцами и, конечно, нашим научным сообществом.

«Проекты, подобные этому, являются прекрасным примером. Последние несколько недель стали невероятной возможностью для нашей команды поработать вместе с другими операторами отрасли и Австралийским институтом морских наук, чтобы узнать больше о методах вмешательства в кораллы, которые, как мы надеемся, не только принесут пользу рифам на местном уровне, но и станут платформой для проектов расширения как здесь, на Большом биосферном побережье, так и для рифов по всему миру».

«Но самым ярким моментом, конечно, стал шанс снова стать свидетелем величайшего в мире синхронизированного нереста на рифе Агинкорт у Порт-Дугласа. Масштаб события был впечатляющим и является свидетельством устойчивости и красоты нашего Большого Барьерного рифа. Наблюдать, как миллиарды отдельных животных одновременно выпускают вонючие яйца и сперму, — это не только чудо природы, но и подтверждение тонкого баланса наших морских экосистем и их зависимости от предсказуемости окружающей среды».

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Менеджер по биологии GBR д-р Эрик Фишер сказал: «Создание партнерских отношений между частным сектором, исследователями и традиционными владельцами имеет решающее значение для содействия естественной устойчивости коралловых рифов и обеспечения будущего Большого Барьерного рифа. GBR Biology стремится поддерживать программу Coral IVF. Она органично вписывается в наши существующие программы восстановления рифов на месте, такие как контроль за хищниками кораллов, смешивание воды и стабилизация коралловых обломков».

Данное исследование финансируется Фондом рифов правительства Австралии и Австралийским институтом морских наук при поддержке Qantas в рамках 10-летнего партнерства стоимостью 10 миллионов долларов с Фондом Большого Барьерного рифа.

Исполняющая обязанности директора по устойчивому развитию Qantas Фиона Мессент сказала: «В основе нашей деятельности лежит привлечение клиентов из ближнего и дальнего зарубежья к нашим невероятным природным ландшафтам. Мы гордимся тем, что поддерживаем расширение сотрудничества Boats4Coral посредством партнерства с Фондом Большого Барьерного рифа, чтобы туроператоры и ученые могли работать вместе с целью масштабного восстановления рифов и помочь защитить природную достопримечательность Австралии».

В проекте используются инновации, разработанные в рамках Программы восстановления и адаптации рифов, которая финансируется партнерством между Фондом рифов правительства Австралии и Фондом Большого Барьерного рифа, а также поддерживается Qantas.

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Исполнительный директор Программы восстановления и адаптации рифов д-р Седрик Робилло сказал: «Скорость, с которой последствия изменения климата разворачиваются на коралловых рифах по всему миру, вызывает тревогу. Этот обмен знаниями и сотрудничество в регионе Кэрнса и Порт-Дугласа представляет собой важный шаг к переводу научных инноваций, впервые внедренных Программой восстановления и адаптации рифов, в набор инструментов для наземных решений.

«Это будет достигнуто посредством многолетнего и более масштабного пилотного проекта по созданию будущей отрасли по восстановлению и адаптации рифов, в рамках которой рифовые сообщества, промышленные предприятия, традиционные владельцы и управляющие могли бы ежегодно размещать на рифе миллионы кораллов с более высокой устойчивостью к жаре».

О Фонде Большого Барьерного рифа

Фонд Большого Барьерного рифа создает будущее для коралловых рифов мира, восстанавливая рифы и прибрежные среды обитания и помогая им адаптироваться к последствиям изменения климата. Мы создали совместную организацию для сбора средств, инвестирования в инновационные идеи и разработки реальных масштабируемых программ сохранения, которые обеспечивают прорывы в восстановлении морской и наземной среды. Идя в ногу с коренными народами и передовыми общинами, Фонд быстро отслеживает и внедряет решения по всему миру.

Почему нерест кораллов имеет значение?

Никто не объяснит это лучше, чем сэр Дэвид Аттенборо:

Ни один из жителей Рифа не был бы здесь без одного действительно необычного события. Это происходит всего раз в год и является одним из величайших природных зрелищ. Ученые обнаружили его только в 1980-х годах, здесь, на Большой Барьерный Риф. Несколько ночей в году, когда условия как раз подходят, по всей длине Рифа кораллы многих различных видов внезапно извергаются. Это великое событие нереста и одно из чудес природы. Это единственное время в году, когда сами кораллы не просто растут, разветвляясь, но и размножаются половым путем, и это жизненно важно для выживания Рифа.

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Что такое нерест кораллов?

Нерест кораллов — это время, когда на рифе зарождается новая жизнь. Это происходит раз в год в завораживающем природном явлении, которое описывают как подводную снежную бурю. Поздней весной кораллы на Большом Барьерном рифе выпускают икру и сперму, которые выходят в виде маленьких шариков, медленно всплывающих на поверхность океана. Нерест происходит только ночью, когда рифовые рыбы, питающиеся планктоном, спят, что снижает риск того, что икра будет съедена.

Он создает розово-коричневое пятно на поверхности, где икра встречается с совместимым яйцом и производит личинку, которая через десять дней полностью созревает в коралловый полип. Многие из этих крошечных пучков станут молодыми кораллами, давая надежду на будущее нашего Большого Барьерного рифа.

Нерест кораллов на острове Магнетик был обнаружен только в 1982 году. Прибрежные рифы, как правило, мечут икру на месяц раньше внешнего рифа, где нерест более зрелищный. Обычно это происходит на внешних рифах у Кэрнса и Порт-Дугласа через две-шесть ночей после полнолуния в ноябре, когда температура воды составляет 27-28°C.

Фото предоставлено: Фонд Большого Барьерного рифа.