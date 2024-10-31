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Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии

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Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии

Найджел Марш, работающий с издательством New Holland Publishers, только что выпустил новый путеводитель – Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии. Книга представляет собой прекрасное введение в австралийские морские рыбы, в нее включено 121 семейство и 193 вида.

В Австралии самое большое количество и разнообразие морских рыб среди всех стран мира, зарегистрировано более 4000 видов. Это в основном потому, что обширная береговая линия страны благословлена ​​огромным разнообразием мест обитания морских рыб. На севере теплые тропические воды Австралии полны красочных рифовых рыб. Большинство этих тропических рыб водится также и в других странах Индо-Тихоокеанского региона. В то время как на юге прохладные умеренные воды страны населены в основном эндемичными рыбами, видами, которые не встречаются больше нигде на планете.

RCG Sea Fishes Cover ФРОНТ ФИНАЛ
Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии 5

Морские рыбы в большом количестве встречаются в каждой морской среде вокруг Австралии – мангровые заросли, коралловые рифы, леса водорослей, песчаные заливы, эстуарии и в глубоких темных водах у континентального шельфа. Некоторые из них также играют важную роль в рыбной промышленности.

Вокруг Австралии обнаружено более 4000 видов морских рыб, и с каждым годом их становится все больше. Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии - прекрасное введение в этих увлекательных морских существ. Семейства рыб, представленные в этом руководстве, являются наиболее распространенными и интересными, с которыми сталкиваются дайверы, любители снорклинга и рыболовы.

стр. 46 и 47
ОЛИМП Цифровой КАМЕРЫ

Эта книга является частью серии кратких руководств по австралийской дикой природе, в которую также входят книги о птицах и рептилиях. Найджела попросили написать книгу после того, как он провел последние сорок лет, ныряя в Австралии и фотографируя многочисленные виды ее рыб.

Найджел Марш хорошо известен читателям журнала Scuba Diver, поскольку он писал для журнал с момента его основания. Найджел — австралийский подводный фотограф и фотожурналист, чьи работы публиковались в многочисленных журналах, газетах и ​​книгах как в Австралии, так и за рубежом. Найджел много нырял вокруг Австралии, а также по всей Азии, Тихому океану, Индийскому океану и Карибскому региону.

стр. 136 и 137
ОЛИМП Цифровой КАМЕРЫ

Его подводные фотографии выиграли несколько международных фотоконкурсов. За эти годы Найджел также написал более дюжины книг, включая Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks и Дайвинг в грязи, также издается New Holland.

Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии теперь доступна в книжных магазинах и в Интернете по цене 16.99 долларов США и станет идеальным рождественским подарком для дайвера или любителя сноркелинга, который хочет узнать больше о рыбах, с которыми он сталкивается.

стр. 198 и 199
ОЛИМП Цифровой КАМЕРЫ
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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