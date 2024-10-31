Найджел Марш, работающий с издательством New Holland Publishers, только что выпустил новый путеводитель – Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии. Книга представляет собой прекрасное введение в австралийские морские рыбы, в нее включено 121 семейство и 193 вида.

В Австралии самое большое количество и разнообразие морских рыб среди всех стран мира, зарегистрировано более 4000 видов. Это в основном потому, что обширная береговая линия страны благословлена ​​огромным разнообразием мест обитания морских рыб. На севере теплые тропические воды Австралии полны красочных рифовых рыб. Большинство этих тропических рыб водится также и в других странах Индо-Тихоокеанского региона. В то время как на юге прохладные умеренные воды страны населены в основном эндемичными рыбами, видами, которые не встречаются больше нигде на планете.

Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии 5

Морские рыбы в большом количестве встречаются в каждой морской среде вокруг Австралии – мангровые заросли, коралловые рифы, леса водорослей, песчаные заливы, эстуарии и в глубоких темных водах у континентального шельфа. Некоторые из них также играют важную роль в рыбной промышленности.

Вокруг Австралии обнаружено более 4000 видов морских рыб, и с каждым годом их становится все больше. Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии - прекрасное введение в этих увлекательных морских существ. Семейства рыб, представленные в этом руководстве, являются наиболее распространенными и интересными, с которыми сталкиваются дайверы, любители снорклинга и рыболовы.

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Эта книга является частью серии кратких руководств по австралийской дикой природе, в которую также входят книги о птицах и рептилиях. Найджела попросили написать книгу после того, как он провел последние сорок лет, ныряя в Австралии и фотографируя многочисленные виды ее рыб.

Найджел Марш хорошо известен читателям журнала Scuba Diver, поскольку он писал для журнал с момента его основания. Найджел — австралийский подводный фотограф и фотожурналист, чьи работы публиковались в многочисленных журналах, газетах и ​​книгах как в Австралии, так и за рубежом. Найджел много нырял вокруг Австралии, а также по всей Азии, Тихому океану, Индийскому океану и Карибскому региону.

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Его подводные фотографии выиграли несколько международных фотоконкурсов. За эти годы Найджел также написал более дюжины книг, включая Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks и Дайвинг в грязи, также издается New Holland.

Краткий путеводитель по морским рыбам Австралии теперь доступна в книжных магазинах и в Интернете по цене 16.99 долларов США и станет идеальным рождественским подарком для дайвера или любителя сноркелинга, который хочет узнать больше о рыбах, с которыми он сталкивается.