50 великолепных погружений. Испытание сноркелинга и подводного плавания

С ГОРДОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ АВСТРАЛИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ МОРСКОЙ ПРИРОДЫ

Вы готовы к серьезным испытаниям в дайвинге?

Конкурс «50 Great Dives Snorkel & Scuba Challenge» открыт для любителей сноркелинга, фридайвинга и дайвинга с аквалангом, желающих расширить свои возможности в дайвинге.

Список дайв-сайтов Challenge Dive предлагает захватывающие встречи с животными, великолепные причалы, великолепные затонувшие корабли, великолепные пресноводные впечатления, великолепные леса гигантских водорослей, великолепные прибрежные острова и великолепные погружения на Большом Барьерном рифе.

50 отличных погружений с аквалангом и трубкой 2

Многие из погружений Challenge Diving известны во всем мире!

Совершите всего одно погружение Challenge и получите два шанса выиграть Дух свободы Cod Hole 3-дневное дайвинг-сафари из Кэрнса плюс, примите участие в розыгрыше других замечательных призов.

Чем больше погружений Challenge Diving вы совершите, тем выше ваши шансы выиграть отличный приз.

Призы на сумму более $30,000, и каждый участник имеет доступ к ваучерам на сумму более $1,500. Плюс, ваш любимый дайвинг-бизнес может выиграть не менее $1,000 наличными в Розыгрыш призов DAN World Dive Business.

Вход стоит всего 25 долларов, 5 из которых пойдут в Австралийское общество охраны морской среды. До 31 августа 2025 года у вас есть возможность совершить как можно больше погружений-челленджей.

ПРИМИТЕ ВЫЗОВ СЕЙЧАС!

Для участия перейдите по ссылке: www.50greatdives.com

Фото предоставлено Spirit of Freedom