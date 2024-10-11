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Что мы делали в Раджа-Ампате в рамках недели AWARE

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Что мы сделали для недели AWARE

В течение недели AWARE 2024 команда курорта Meridian Adventure Dive Resort активно участвовала в различных природоохранных мероприятиях по защите морской среды в Раджа-Ампате. В понедельник, 16 сентября, неделя началась с мероприятия Dive Against Debris на выбранном месте для погружения Saonek Monde. Дайверы и сотрудники курорта собрались, чтобы удалить морской мусор из воды. Собранные данные были тщательно записаны в приложении Dive Against Debris, что дало ценную информацию о влиянии загрязнения под поверхностью.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ неделя 2
Что мы делали в Раджа Ампате в течение первой недели AWARE

На следующий день, 17 сентября, команда переключила внимание на удаление звезд Терновый венец из коралловых рифов. Известная своим разрушительным питанием коралловыми полипами, популяция Терновый венец становилась угрозой для хрупких экосистем рифов. Вооружившись специальными инструментами, команда усердно работала над извлечением этих хищных звезд из рифов, гарантируя, что кораллы смогут процветать без дальнейшего повреждения. Подробнее здесь – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18 сентября сотрудники курорта и их семьи собрались вместе для уборки мангровых зарослей. Понимая, какую важную роль мангровые заросли играют в поддержании прибрежных экосистем, группа работала в течение часа, чтобы очистить территорию от мусора. Была подчеркнута важность мангровых зарослей как «деревьев жизни», поскольку Индонезия является местом обитания значительной части мангровых лесов мира, что делает эти усилия критически важными для здоровья местной окружающей среды. Подробнее см. здесь – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ неделя 3
Что мы делали в Раджа Ампате в течение первой недели AWARE

В четверг, 19 сентября, состоялась акция по очистке пляжа с участием персонала курорта и гостей. Группа отправилась на пляжи, чтобы собрать мусор и обломки, принесенные течениями пролива Дампир. Эта акция подчеркнула важность сохранения нетронутой береговой линии Раджа Ампат, учитывая ее уникальное положение как центра морского биоразнообразия. Подробнее см. здесь – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Неделя AWARE завершилась презентацией в субботу 21 сентября под руководством инструкторов Каллена и Кайры. Они просветили участников о важности борьбы с загрязнением морской среды и предложили практические решения, побуждая всех участвовать в местных усилиях по очистке и сокращать использование пластика в личных целях. Презентация вдохновила участников на внесение ощутимого вклада в сохранение красоты и биоразнообразия Раджа Ампат для будущих поколений.

О нас Приключенческое погружение Меридиана:

Расположен в потрясающем Раджа Ампат, Индонезия, Приключенческое погружение Меридиана это 5-звездочный эко-курорт PADI и гордый обладатель престижной награды PADI Green Star. Наш подводное плавание с аквалангом услуги, известные своим профессионализмом и качеством, стали синонимом PADI и Меридиан Приключение имена, гарантируя всем уверенный и приятный опыт дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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