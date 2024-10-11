Что мы делали в Раджа-Ампате в рамках недели AWARE

В течение недели AWARE 2024 команда курорта Meridian Adventure Dive Resort активно участвовала в различных природоохранных мероприятиях по защите морской среды в Раджа-Ампате. В понедельник, 16 сентября, неделя началась с мероприятия Dive Against Debris на выбранном месте для погружения Saonek Monde. Дайверы и сотрудники курорта собрались, чтобы удалить морской мусор из воды. Собранные данные были тщательно записаны в приложении Dive Against Debris, что дало ценную информацию о влиянии загрязнения под поверхностью.

Что мы делали в Раджа Ампате в течение первой недели AWARE

На следующий день, 17 сентября, команда переключила внимание на удаление звезд Терновый венец из коралловых рифов. Известная своим разрушительным питанием коралловыми полипами, популяция Терновый венец становилась угрозой для хрупких экосистем рифов. Вооружившись специальными инструментами, команда усердно работала над извлечением этих хищных звезд из рифов, гарантируя, что кораллы смогут процветать без дальнейшего повреждения. Подробнее здесь – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18 сентября сотрудники курорта и их семьи собрались вместе для уборки мангровых зарослей. Понимая, какую важную роль мангровые заросли играют в поддержании прибрежных экосистем, группа работала в течение часа, чтобы очистить территорию от мусора. Была подчеркнута важность мангровых зарослей как «деревьев жизни», поскольку Индонезия является местом обитания значительной части мангровых лесов мира, что делает эти усилия критически важными для здоровья местной окружающей среды. Подробнее см. здесь – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Что мы делали в Раджа Ампате в течение первой недели AWARE

В четверг, 19 сентября, состоялась акция по очистке пляжа с участием персонала курорта и гостей. Группа отправилась на пляжи, чтобы собрать мусор и обломки, принесенные течениями пролива Дампир. Эта акция подчеркнула важность сохранения нетронутой береговой линии Раджа Ампат, учитывая ее уникальное положение как центра морского биоразнообразия. Подробнее см. здесь – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Неделя AWARE завершилась презентацией в субботу 21 сентября под руководством инструкторов Каллена и Кайры. Они просветили участников о важности борьбы с загрязнением морской среды и предложили практические решения, побуждая всех участвовать в местных усилиях по очистке и сокращать использование пластика в личных целях. Презентация вдохновила участников на внесение ощутимого вклада в сохранение красоты и биоразнообразия Раджа Ампат для будущих поколений.

О нас Приключенческое погружение Меридиана:

Расположен в потрясающем Раджа Ампат, Индонезия, Приключенческое погружение Меридиана это 5-звездочный эко-курорт PADI и гордый обладатель престижной награды PADI Green Star. Наш подводное плавание с аквалангом услуги, известные своим профессионализмом и качеством, стали синонимом PADI и Меридиан Приключение имена, гарантируя всем уверенный и приятный опыт дайвинга.