Флешмоб Вакатоби

Поступают сообщения о том, что дайверов в Вакатоби облучают светящимися губанами.

Обыскивайте края рифа на Вакатоби и вы можете наткнуться на гарем губанов-вспышек. Мы говорим гарем, потому что группа будет состоять из зрелых самок и одного патриарха-самца. В течение дня эти красочные маленькие рыбки спокойно занимаются своим делом, поедая небольшие кусочки водорослей. Чтобы понять, почему их называют «вспышками», вам нужно вернуться как раз перед закатом. Именно тогда самец становится романтичным.

Самец желтоперого губана (Paracheilinus flavianalis) выставляет напоказ свои вещи перед дамами. Фото Уэйн Осборн

To signal his amorous attentions, he will flair his enlarged плавников and transform his already bright coloration into electric-bright hues as he begins a courtship dance to catch the attention of a partner. Photographers who are fortunate enough to capture this display on film can add a prized image to their portfolio.

«Наши камеры работают в Вакатоби сверхурочно, и множество разнообразных сюжетов на рифах Вакатоби никогда не разочаровывают», — говорит гость Уэйн Осборн. Мы были рады обнаружить губанов-мигалок на двух наших любимых сайтах: Дуния Бару и Телук Майя».

Дуня Бару — одно из многих мест для дайвинга в Вакатоби, о котором также упоминалось здесь на ScubaDiverMag.com

В настоящее время существует 20 признанных видов губанов-мигалок, принадлежащих к роду Parachellinus, произрастающему в Индо-Тихоокеанском регионе. Меньшее число, если учесть эту группу тропических морских рыб, принадлежит к семейству Labridae, которое насчитывает более 600 видов, которые можно разделить примерно на 81 род.

Kaleidios Flasher wrasse (Pseudojuloides kaleidios) reach a maximum size of 10 cm / 4 in.

Губаны как группа столь же разнообразны, сколь и велики.

Хотя большинство представителей этого семейства, как правило, небольшие (большинство из них менее 20 см / 7.9 дюйма в длину) и ярко окрашены, некоторые вырастают до довольно больших размеров, как горбатый губан, самый крупный представитель группы, длина которого, как документально подтверждено, достигает 2.5 м / 8.2 фута в длину. Они эффективные хищники, питающиеся множеством мелких беспозвоночных.

Узнайте больше о морской жизни Вакатоби в их блоге Вакатоби Флоу.

www.wakatobi.com