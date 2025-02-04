Дайвинг по-своему в Вакатоби

Новичок, энтузиаст или фанатик? Лидер, последователь или солист? Независимо от вашего стиля подводного плавания, вы можете погрузиться в Wakatobi Dive Resort.

Аквалангист наслаждается красотой одного из многочисленных мест для дайвинга в Вакатоби — «Сундука с сокровищами».

Благодаря сочетанию разнообразного подводного ландшафта и опытной и любезной команды дайверов, гости никогда не подвергаются однотипному дайвинг-опыту и могут создавать подводные впечатления, соответствующие их личным интересам. Это может означать расслабляющий сноркелинг-тур у пляжа, длительную вылазку из любимого объекта фотосъемки, дрейф через коралловый хребет или ночной вылазку на ландшафт, который приобретает новую индивидуальность под покровом темноты.

Вот лишь некоторые из способов, которыми гости Вакатоби могут удовлетворить свое желание погрузиться в воду.

К вашим услугам

Дайв-гид Вакатоби творит чудеса с гостями во время подводных фотосессий.

Дайв-команда Вакатоби гордится тем, что предоставляет дайвинг на уровне консьержа, предоставляя каждому дайверу соответствующий уровень индивидуального обслуживания. Персонал с радостью возьмет на себя все детали настройки, транспортировки и хранения оборудования. Но если вы предпочитаете взять на себя ответственность за свое снаряжение, не проблема.

Гиды проводят тщательный инструктаж перед погружением и находятся в воде на протяжении каждого погружения, чтобы указывать путь, указывать на уникальные находки, внимательно следить и при необходимости оказывать помощь. Новички в подводном плавании оценят дополнительную помощь и личное внимание, оказываемое нашими гидами. Более опытным дайверам доверяют взять на себя ответственность за свои профили. Тем не менее, многие предпочитают держаться поближе к гидам, чтобы воспользоваться их местными знаниями об этом месте и их почти сверхъестественной способностью обнаруживать неуловимую морскую жизнь.

Сделайте это многоуровневым

Дайверы в Вакатоби могут в полной мере воспользоваться доступными им профилями рифов и стен и получить максимальную отдачу от каждого погружения.

Компьютеры для дайвинга позволяют наслаждаться значительно более длительным временем на дне в местах, где можно начать глубже, а затем медленно подниматься к поверхности в ходе погружения. Немногие места в мире так хорошо подходят для многоуровневых профилей, как Вакатоби. Стены и крутые склоны, обнаруженные во многих местах, поднимаются до нескольких футов от поверхности и погружаются за пределы диапазона любительского дайвинга. На этих местах дайверы, оснащенные компьютером, могут создавать профили, которые простираются далеко за часовую отметку и заканчиваются расширенным туром по гребню рифа.

Плыть по течению

Аквалангисты плывут вдоль крутого обрыва.

В Вакатоби есть причальные буи, чтобы предотвратить повреждение якоря, но некоторые из любимых профилей погружений не начинаются и не заканчиваются в одной и той же точке, а вместо этого проводятся в виде дрейфующих погружений. Любой, кто совершил правильно выполненное дрифт-дайв, знает, что это может быть очень полезным опытом. Нет необходимости возвращаться к исходной точке, рассчитывать запасы воздуха или плыть против течения; вы просто выходите за борт и следуете вдоль рифа.

Исследуйте с берега

Садитесь в одну из просторных лодок для дайвинга в Вакатоби или отправляйтесь в дайвинг с пирса курорта, чтобы заняться дайвингом на домашнем рифе — выбор за вами.

Благодаря утренним, утренним и дневным отправлениям лодок дайверам в Вакатоби никогда не придется долго ждать следующей экскурсии. Но вам не обязательно ловить лодку, чтобы насладиться исключительным погружением.

Риф курорта House Reef известен как одно из лучших мест для дайвинга с берега в мире, и вы можете открыть для себя эту легендарную полосу подводной недвижимости, просто войдя в нее с пляжа или зайдя в конце причала курорта. Некоторые из самых редких находок дикой природы в регионе были сделаны прямо вокруг причала, включая призрачную и украшенную призрачную рыбу-иглу, листовую скорпену и молодь каракатицы.

Двое дайверов спускаются по склону стены, чтобы исследовать домашний риф Вакатоби.

Домашний риф Вакатоби порадует широкий круг дайверов. Любители дальнего плавания могут исследовать стены и склоны и обнаружить в глубине черные кораллы; фотографы могут заполнять карты памяти макропортретами или использовать окружающее освещение для создания потрясающих широкоугольных панорам. Новички и дайверы-любители могут оставаться недалеко от гребня рифа, где цвета наиболее ярки, а наблюдения за рыбами-анемонами и станциями очистки являются обычным явлением.

Чтобы получить опыт на полпути между погружением с берега и погружением с лодки, гости также могут воспользоваться услугами лодок-такси Вакатоби, которые доставят вас в более отдаленные районы Домашнего рифа для живописного дрейфа вдоль стены обратно к пристани.

Откажитесь от танков

Утром, днём и даже вечером подводное плавание с маской и трубкой у мелких рифов в Вакатоби может предоставить почти бесконечную возможность увидеть разнообразие морских обитателей, не впитывая при этом никакого дополнительного азота.

Благодаря многочисленным рифам, возвышающимся на метр или два от поверхности, Вакатоби является отличным местом для подводного плавания. Большинство мест, посещаемых дайв-ботами курорта, одинаково хорошо подходят для любителей подводного плавания, которых всегда приветствуют на борту и имеют гида по сноркелингу, который проводит подробный инструктаж перед входом. Это особенно привлекательный вариант для пар, в состав которых входят один дайвер и одному любителю подводного плавания, так как они могут разделить много одинаковых впечатлений в воде. Для дайверов, которые просто не могут проводить достаточно времени в воде, дневная трубка может предоставить дополнительную возможность держать голову под водой, не впитывая дополнительный азот.

Night Moves

После наступления темноты рифы Вакатоби становятся еще более активными, поскольку животные, которые дремлют или прятались в дневное время, выходят на корм или охоту. Осьминоги, кальмары и угри выходят из скрытых щелей, скорпены становятся более активными, а из скрытых заемов выходят плоские черви.

Новички в ночном дайвинге могут начать вечерние погружения сразу после захода солнца в знакомых районах Домашнего рифа. Это дает время привыкнуть к уменьшающемуся окружающему освещению и освоиться с окружающей средой до того, как наступит полная темнота. Гиды всегда готовы помочь осветить путь, но дайверы также могут исследовать Домашний риф самостоятельно.

Странные лица в темноте могут принимать разные формы, как мы можем видеть здесь, на примере косяка полосатого сома.

Несколько раз в неделю курорт также предлагает ночные погружения на лодке к самым популярным местам региона. Чтобы получить еще более откровенный взгляд на то, что находится внизу, гости могут записаться на погружение с флюоном. Это предполагает использование специальных ультрафиолетовых ламп для дайвинга, которые освещают определенные кораллы и животных светящимися флуоресцентными тонами, что является подводным эквивалентом плаката с черным светом.

Немногие дайвинг-курорты могут похвастаться этим, но Вакатоби — это полностью функциональный дайвинг-курорт, подходящий для ребризеров, оснащенный кислородом, сорбентом, баллонами для O2, Dil и спасательными баллонами, а также гелием по запросу.

Как бы вы ни решили исследовать рифы Вакатоби – мелкие или глубокие, днем ​​или ночью, оставаясь на месте или дрейфуя вдоль стены – единственное, что можно сказать наверняка, это то, что у вас не останется ничего, что можно увидеть или чем заняться. И, возможно, это одна из многих причин, почему так много гостей продолжают возвращаться сюда снова и снова.

Узнать о поездке в Вакатоби >здесь или свяжитесь с ними напрямую по адресу office@wakatobi.com.