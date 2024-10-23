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Вакатоби расширяет защиту коралловых рифов

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Несколько дайв-гидов Вакатоби помогают новому штатному морскому биологу курорта Джулии Меллерс в сборе проб воды вокруг различных мест погружения, где твердые кораллы особенно устойчивы к ДНК и химическому анализу. - Фото Кристиана Гэкле | Новый штатный морской биолог курорта Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс. Фото | Новый штатный морской биолог курорта Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс работает с пробами воды, собранными во время недавнего погружения. | | Новый штатный морской биолог курорта Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс во время погружения на одном из великолепных рифов Вакатоби. Фото Адриенны Гиттус | Несколько дайв-гидов Вакатоби, которые сейчас помогают Джулии Меллерс в ее исследовании кораллов на курорте, позируют с пробами воды, собранными на одном из рифов Вакатоби, где твердые кораллы особенно устойчивы, которые будут использованы для ДНК и химического анализа. Фото Адриенны Гиттус
Несколько дайв-гидов Вакатоби, помогающих новому штатному морскому биологу курорта Джулии Меллерс в сборе проб воды вокруг различных мест погружения, где твердые кораллы особенно устойчивы к ДНК и химическому анализу. - Фото Кристиана Гэкле | Новый штатный морской биолог курорта Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс. Фото Адриенны Гиттус || | Новый штатный морской биолог курорта Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс во время погружения на одном из великолепных рифов Вакатоби. Фото Адриенны Гиттус | Несколько дайв-гидов Вакатоби, которые сейчас помогают Джулии Меллерс в ее исследовании кораллов на курорте, позируют с пробами воды, собранными на одном из рифов Вакатоби, где твердые кораллы особенно устойчивы, которые будут использованы для ДНК и химического анализа. Фото Адриенны Гиттус
Вакатоби Дайв Резорт расширила свою давнюю приверженность защите и восстановлению коралловых рифов новой программой оценки здоровья рифов и привлечением штатного морского биолога Джулии Меллерс.

Джулия присоединилась к семье Вакатоби, чтобы запустить постоянный проект по измерению, мониторингу и оценке здоровья коралловых рифов в частном морском заповеднике курорта.

Новый штатный морской биолог Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс фотографирует мягкие кораллы для программы оценки здоровья рифов. Фото Адриенны Джиттус
Новый морской биолог Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс фотографирует мягкие кораллы для программы оценки здоровья рифов. Фото от Адриенн Гиттус

Программа оценки здоровья рифов использует индивидуальный набор современных методов визуализации и анализа данных, которые обеспечивают комплексное представление о состоянии экосистемы рифа. «Мы используем новейшие экологические теории, технологии и искусственный интеллект для разработки нового пакета для эффективного и надежного измерения здоровья рифов.- говорит Юля. «Это позволит нам следить за состоянием рифов Вакатоби на всей охраняемой территории, не отвлекая существенно ресурсы от защиты рифов.

Этот процесс сочетает документацию в воде с анализом данных с использованием моделей машинного обучения для измерения здоровья рифов. Когда она не на острове, она будет исследовать новые подходы и идеи для оценки коралловых рифов и помогать распространять информацию о научной инициативе Вакатоби.  

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Джулия и команда дайверов также начали исследование рифов с помощью электронной ДНК. »Это включает в себя отбор проб морской воды возле рифа на разных глубинах и их фильтрацию для улавливания ДНК окружающей среды (эДНК), которую организмы выделяют в воду.— объясняет Юля. «Образцы сейчас находятся в лаборатории, где ДНК маркируется с помощью зондов и секвенируется для определения того, какие виды находятся вокруг. Используя эту технику, мы должны быть в состоянии обнаружить сотни видов всего из одного литра морской воды. Это очень крутой процесс! "

Джулия специализировалась на биологии в Оксфордском университете и работала над магистерской работой совместно с Австралийским институтом морских наук. Она всю жизнь занимается мореплаванием и является страстным дайвером.Я занялся морской биологией, потому что рассматриваю это исследование как мощный инструмент, позволяющий связать людей с планетой.," она сказала. “Работа в такой динамичной команде позволила нам быстро добиться прогресса. Команда Вакатоби также оказалась бесценным источником знаний о местной экосистеме.

Юлия далее добавляет: «Возможность пройти от библиотеки до ноутбука и до рифа на расстоянии ста метров — это идеальный рецепт для генерации новых идей и их опробования. Очень интересно работать с непредвзятыми новаторами, стремящимися попробовать новые подходы и посмотреть на вещи под разными углами.

Когда это возможно, гиды Вакатоби также помогают Джулии со сбором проб воды для анализа ДНК на рифах Вакатоби, где твердые кораллы особенно крепки. Фото Адриенны Джиттус
Когда это возможно, гиды Вакатоби также помогают Джулии со сбором образцов воды эДНК на рифах Вакатоб, где твердые кораллы особенно устойчивы. Фото от Адриенн Гиттус

Программа Collaborative Reef Conservation Program в Вакатоби широко признана новаторской инициативой в области самоподдерживающейся защиты ресурсов на уровне сообщества. Эта инициатива была разработана основателями курорта Вакатоби для предоставления упреждающих средств защиты рифов и морских ресурсов. Часть дохода, полученного от гостей курорта, делится с местным сообществом для поддержания и поддержки устойчивого образа жизни, который способствует бережному отношению и уважению к экосистеме коралловых рифов.

Джулия Меллерс, фото Адриенны Гиттус
Новый штатный морской биолог Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс. Фото от Адриенн Гиттус

Джулия также ищет способы привнести больше научных знаний в дайвинг в Вакатоби. «Чем больше вы знаете, тем больше вы замечаете," она говорит, "И какое лучшее место для изучения биоразнообразия и охраны рифов, чем Вакатоби?». В первый месяц пребывания на курорте Юлия представила программу по использованию искусственного интеллекта в морском мониторинге; она также создала специальный курс морской биологии и охраны природы Вакатоби для молодежи и подростков, желающих участвовать во время своего пребывания. 

Курорт Вакатоби расположен на небольшом острове на юго-востоке Сулавеси, Индонезия. Гостям предоставляются услуги консьержа по дайвингу и сноркелингу с эксклюзивным доступом к более чем 40 объектам, расположенным на территории охраняемого морского заповедника, в сочетании с пятизвездочным обслуживанием, изысканной кухней, спа-услугами и прямыми чартерными гостевыми рейсами с Бали.

Узнайте больше, посетив страницу «Морская жизнь Вакатоби». https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ а также их блог-сайт Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

По вопросам курорта обращайтесь по электронной почте. офис@вакатобя.com или иди сюда https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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