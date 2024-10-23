Вакатоби расширяет защиту коралловых рифов

Вакатоби Дайв Резорт расширила свою давнюю приверженность защите и восстановлению коралловых рифов новой программой оценки здоровья рифов и привлечением штатного морского биолога Джулии Меллерс.

Джулия присоединилась к семье Вакатоби, чтобы запустить постоянный проект по измерению, мониторингу и оценке здоровья коралловых рифов в частном морском заповеднике курорта.

Новый морской биолог Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс фотографирует мягкие кораллы для программы оценки здоровья рифов. Фото от Адриенн Гиттус

Программа оценки здоровья рифов использует индивидуальный набор современных методов визуализации и анализа данных, которые обеспечивают комплексное представление о состоянии экосистемы рифа. «Мы используем новейшие экологические теории, технологии и искусственный интеллект для разработки нового пакета для эффективного и надежного измерения здоровья рифов.- говорит Юля. «Это позволит нам следить за состоянием рифов Вакатоби на всей охраняемой территории, не отвлекая существенно ресурсы от защиты рифов.

Этот процесс сочетает документацию в воде с анализом данных с использованием моделей машинного обучения для измерения здоровья рифов. Когда она не на острове, она будет исследовать новые подходы и идеи для оценки коралловых рифов и помогать распространять информацию о научной инициативе Вакатоби.

Джулия и команда дайверов также начали исследование рифов с помощью электронной ДНК. »Это включает в себя отбор проб морской воды возле рифа на разных глубинах и их фильтрацию для улавливания ДНК окружающей среды (эДНК), которую организмы выделяют в воду.— объясняет Юля. «Образцы сейчас находятся в лаборатории, где ДНК маркируется с помощью зондов и секвенируется для определения того, какие виды находятся вокруг. Используя эту технику, мы должны быть в состоянии обнаружить сотни видов всего из одного литра морской воды. Это очень крутой процесс! "

Джулия специализировалась на биологии в Оксфордском университете и работала над магистерской работой совместно с Австралийским институтом морских наук. Она всю жизнь занимается мореплаванием и является страстным дайвером.Я занялся морской биологией, потому что рассматриваю это исследование как мощный инструмент, позволяющий связать людей с планетой.," она сказала. “Работа в такой динамичной команде позволила нам быстро добиться прогресса. Команда Вакатоби также оказалась бесценным источником знаний о местной экосистеме.

Юлия далее добавляет: «Возможность пройти от библиотеки до ноутбука и до рифа на расстоянии ста метров — это идеальный рецепт для генерации новых идей и их опробования. Очень интересно работать с непредвзятыми новаторами, стремящимися попробовать новые подходы и посмотреть на вещи под разными углами.

Когда это возможно, гиды Вакатоби также помогают Джулии со сбором образцов воды эДНК на рифах Вакатоб, где твердые кораллы особенно устойчивы. Фото от Адриенн Гиттус

Программа Collaborative Reef Conservation Program в Вакатоби широко признана новаторской инициативой в области самоподдерживающейся защиты ресурсов на уровне сообщества. Эта инициатива была разработана основателями курорта Вакатоби для предоставления упреждающих средств защиты рифов и морских ресурсов. Часть дохода, полученного от гостей курорта, делится с местным сообществом для поддержания и поддержки устойчивого образа жизни, который способствует бережному отношению и уважению к экосистеме коралловых рифов.

Новый штатный морской биолог Wakatobi Dive Resort Джулия Меллерс. Фото от Адриенн Гиттус

Джулия также ищет способы привнести больше научных знаний в дайвинг в Вакатоби. «Чем больше вы знаете, тем больше вы замечаете," она говорит, "И какое лучшее место для изучения биоразнообразия и охраны рифов, чем Вакатоби?». В первый месяц пребывания на курорте Юлия представила программу по использованию искусственного интеллекта в морском мониторинге; она также создала специальный курс морской биологии и охраны природы Вакатоби для молодежи и подростков, желающих участвовать во время своего пребывания.

Курорт Вакатоби расположен на небольшом острове на юго-востоке Сулавеси, Индонезия. Гостям предоставляются услуги консьержа по дайвингу и сноркелингу с эксклюзивным доступом к более чем 40 объектам, расположенным на территории охраняемого морского заповедника, в сочетании с пятизвездочным обслуживанием, изысканной кухней, спа-услугами и прямыми чартерными гостевыми рейсами с Бали.

Узнайте больше, посетив страницу «Морская жизнь Вакатоби». https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ а также их блог-сайт Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

По вопросам курорта обращайтесь по электронной почте. офис@вакатобя.com или иди сюда https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)