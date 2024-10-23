Вакатоби расширяет защиту коралловых рифов

Вакатоби Дайв Резорт расширила свою давнюю приверженность защите и восстановлению коралловых рифов новой программой оценки здоровья рифов и привлечением штатного морского биолога Джулии Меллерс.
Джулия присоединилась к семье Вакатоби, чтобы запустить постоянный проект по измерению, мониторингу и оценке здоровья коралловых рифов в частном морском заповеднике курорта.
Программа оценки здоровья рифов использует индивидуальный набор современных методов визуализации и анализа данных, которые обеспечивают комплексное представление о состоянии экосистемы рифа. «Мы используем новейшие экологические теории, технологии и искусственный интеллект для разработки нового пакета для эффективного и надежного измерения здоровья рифов.- говорит Юля. «Это позволит нам следить за состоянием рифов Вакатоби на всей охраняемой территории, не отвлекая существенно ресурсы от защиты рифов.
Этот процесс сочетает документацию в воде с анализом данных с использованием моделей машинного обучения для измерения здоровья рифов. Когда она не на острове, она будет исследовать новые подходы и идеи для оценки коралловых рифов и помогать распространять информацию о научной инициативе Вакатоби.
Джулия и команда дайверов также начали исследование рифов с помощью электронной ДНК. »Это включает в себя отбор проб морской воды возле рифа на разных глубинах и их фильтрацию для улавливания ДНК окружающей среды (эДНК), которую организмы выделяют в воду.— объясняет Юля. «Образцы сейчас находятся в лаборатории, где ДНК маркируется с помощью зондов и секвенируется для определения того, какие виды находятся вокруг. Используя эту технику, мы должны быть в состоянии обнаружить сотни видов всего из одного литра морской воды. Это очень крутой процесс! "
Джулия специализировалась на биологии в Оксфордском университете и работала над магистерской работой совместно с Австралийским институтом морских наук. Она всю жизнь занимается мореплаванием и является страстным дайвером.Я занялся морской биологией, потому что рассматриваю это исследование как мощный инструмент, позволяющий связать людей с планетой.," она сказала. “Работа в такой динамичной команде позволила нам быстро добиться прогресса. Команда Вакатоби также оказалась бесценным источником знаний о местной экосистеме.
Юлия далее добавляет: «Возможность пройти от библиотеки до ноутбука и до рифа на расстоянии ста метров — это идеальный рецепт для генерации новых идей и их опробования. Очень интересно работать с непредвзятыми новаторами, стремящимися попробовать новые подходы и посмотреть на вещи под разными углами.
Программа Collaborative Reef Conservation Program в Вакатоби широко признана новаторской инициативой в области самоподдерживающейся защиты ресурсов на уровне сообщества. Эта инициатива была разработана основателями курорта Вакатоби для предоставления упреждающих средств защиты рифов и морских ресурсов. Часть дохода, полученного от гостей курорта, делится с местным сообществом для поддержания и поддержки устойчивого образа жизни, который способствует бережному отношению и уважению к экосистеме коралловых рифов.
Джулия также ищет способы привнести больше научных знаний в дайвинг в Вакатоби. «Чем больше вы знаете, тем больше вы замечаете," она говорит, "И какое лучшее место для изучения биоразнообразия и охраны рифов, чем Вакатоби?». В первый месяц пребывания на курорте Юлия представила программу по использованию искусственного интеллекта в морском мониторинге; она также создала специальный курс морской биологии и охраны природы Вакатоби для молодежи и подростков, желающих участвовать во время своего пребывания.
Курорт Вакатоби расположен на небольшом острове на юго-востоке Сулавеси, Индонезия. Гостям предоставляются услуги консьержа по дайвингу и сноркелингу с эксклюзивным доступом к более чем 40 объектам, расположенным на территории охраняемого морского заповедника, в сочетании с пятизвездочным обслуживанием, изысканной кухней, спа-услугами и прямыми чартерными гостевыми рейсами с Бали.
Узнайте больше, посетив страницу «Морская жизнь Вакатоби». https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ а также их блог-сайт Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/
По вопросам курорта обращайтесь по электронной почте. офис@вакатобя.com или иди сюда https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)